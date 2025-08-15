Φωτιά στην Αργολίδα – Στη μάχη εναέρια μέσα

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Πελεή, στην Αργολίδα, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να βρίσκονται στο σημείο.

Η φωτιά στην Αργολίδα

Η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική έκταση, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο σημείο επιχειρούν και υδροφόρες ΟΤΑ.