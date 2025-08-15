Φωτιά στην Αργολίδα – Στη μάχη εναέρια μέσα
Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Πελεή, στην Αργολίδα, με εναέρια μέσα να συνδράμουν στην κατάσβεση
Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Πελεή, στην Αργολίδα, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να βρίσκονται στο σημείο.
Η φωτιά στην Αργολίδα
Η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική έκταση, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.
Από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο σημείο επιχειρούν και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πελεή Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 15, 2025
