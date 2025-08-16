Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης υλικών στο Αιγάλεω – Διακοπή κυκλοφορίας σε οδό της περιοχής
Η πυρκαγιά ξέσπασε περί τις 07:50 υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες - Κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Φωτιά σε εξέλιξη βρίσκεται το πρωί του Σαββάτου 16 Αυγούστου σε εργοστάσιο ανακύκλωσης υλικών στο Αιγάλεω.
Η πυρκαγιά ξέσπασε περί τις 07:50 υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Θεσσαλίας
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η φωτιά κατακαίει σκραπ.
#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Αιγάλεω Αττικής. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 11 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2025
Από την ΕΛ.ΑΣ. έγινε γνωστό στις 08:30 ότι λόγω της πυρκαγιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θεσσαλίας από τη συμβολή της με την οδό Εμμανουήλ Παππά στην περιοχή του Βοτανικού.
- «Ο Παναθηναϊκός πολιορκεί τον Ουναΐ – Και η Τράμπζονσπορ στο… κόλπο»
- Αυτά είναι τα ελληνικά νησιά «διαμάντια» που σπάνε ρεκόρ το 2025
- Ακίνητα: Κινητικότητα στην αγορά παρά το ράλι τιμών – Πώς τροφοδοτείται το ενδιαφέρον
- Το Magic City είναι κάτι περισσότερο από ένα στριπτιτζάδικο στην Ατλάντα
- Δεν χάνει σουτ: O Kίναν Έβανς είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό (vid)
- Τραμπ – Πούτιν: Ουδέν νεώτερον από την Αλάσκα – Όλα τώρα εξαρτώνται από τον Ζελένσκι λένε οι ΗΠΑ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις