Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης υλικών στο Αιγάλεω – Διακοπή κυκλοφορίας σε οδό της περιοχής

Φωτιά σε εξέλιξη βρίσκεται το πρωί του Σαββάτου 16 Αυγούστου σε εργοστάσιο ανακύκλωσης υλικών στο Αιγάλεω.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περί τις 07:50 υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Θεσσαλίας

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η φωτιά κατακαίει σκραπ.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Αιγάλεω Αττικής. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 11 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2025

Από την ΕΛ.ΑΣ. έγινε γνωστό στις 08:30 ότι λόγω της πυρκαγιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θεσσαλίας από τη συμβολή της με την οδό Εμμανουήλ Παππά στην περιοχή του Βοτανικού.