15.08.2025 | 22:15
Φωτιά ξέσπασε στη δυτική Λέσβο
Να σημειωθεί ότι είναι η τρίτη φωτιά που ξεσπά σήμερα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, στην ευρύτερη περιοχή της Φίλιας στην Λέσβο

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Spotlight

Φωτιά ξέσπασε στη δυτική Λέσβο στον δρόμο Πέτρας Σκαλοχωρίου, στο ύψος της διασταύρωσης της Φίλιας.

Η περιοχή έχει ελιές, χορτολιβαδική έκταση και βελανιδιές.

Να σημειωθεί ότι είναι η τρίτη φωτιά που ξεσπά σήμερα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, στην ευρύτερη περιοχή της Φίλιας.

Σύμφωνα με lesvospost.com, φωτιά ξέσπασε και νωρίς το μεσημέρι στον δρόμο που συνδέει τη Φίλια με την Ανεμώτια, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, την Πολιτική Προστασία του Δήμου Δυτικής Λέσβου και τους εθελοντές.

Οι δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να θέσουν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας την εξάπλωσή της σε παρακείμενες εκτάσεις.

«Η άμεση συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων ήταν καθοριστική για την γρήγορη κατάσβεση», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, Ανδρέας Αξής.

World
Σύνοδος της Αλάσκας: Αποβιβάστηκαν Τραμπ και Πούτιν

Σύνοδος της Αλάσκας: Αποβιβάστηκαν Τραμπ και Πούτιν

Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Τράπεζες
Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

inWellness
inTown
Φωτιά στον ΧΥΤΑ της Νάξου
Ελλάδα 15.08.25

Φωτιά στον ΧΥΤΑ της Νάξου

Η φωτιά, αν και βρίσκεται σε περιορισμένο χώρο, εγκυμονεί κινδύνους εξάπλωσης λόγω και των ισχυρών ανέμων.

Σύνταξη
Δεκαπενταύγουστος: Στα νησιά για τους επιτάφιους της Παναγίας
Κατάνυξη 15.08.25

Δεκαπενταύγουστος: Στα νησιά για τους επιτάφιους της Παναγίας

Τάματα, προσευχές, λιτανείες, αλλά και επιταφίους και πανηγύρια έχει η σημερινή μέρα. Ο Δεκαπενταύγουστος έχει χαρακτηριστεί και το Πάσχα του καλοκαιριού, καθώς τιμάται ο θάνατος της Παναγίας.

Σύνταξη
Ανοίγει ο πρώτος ξενώνας για καρκινοπαθείς και συνοδούς στα Προσφυγικά
Ένα μικρό «θαύμα» 15.08.25

Ανοίγει ο πρώτος ξενώνας για καρκινοπαθείς και συνοδούς στα Προσφυγικά

Ένας ξενώνας για καρκινοπαθείς και τους συνοδούς τους ανοίγει δίπλα από τον Άγιο Σάββα, στα Προσφυγικά, για να εξυπηρετήσει τα άτομα από την επαρχία που αγωνίζονται να ζήσουν υπό αντίξοες συνθήκες. Το in βρέθηκε εκεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ρέθυμνο: Συνελήφθη 53χρονος για διέγερση πολιτών σε διάπραξη εγκλημάτων με αφορμή τις φωτιές
Στο Ρέθυμνο 15.08.25

Συνελήφθη 53χρονος για διέγερση πολιτών σε διάπραξη εγκλημάτων - Ισχυριζόταν ότι περιπολεί για εμπρηστές

Ο άνδρας από το Ρέθυμνο της Κρήτης ισχυριζόταν ότι συγκροτεί ομάδες για εμπρηστές - Κατηγορείται για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, διασπορά ψευδών ειδήσεων και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τι σημαίνει για τις παγκόσμιες αγορές μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
Διεθνής Οικονομία 15.08.25

Τι σημαίνει για τις παγκόσμιες αγορές μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Οι λεπτομέρειες και η διάρκεια οποιασδήποτε συμφωνίας θα είναι καθοριστικής σημασίας, και προς το παρόν οι αγορές βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 15.08.25

LIVE: Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ

LIVE: Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά» – Η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του
«Μη χαρίζεστε» 15.08.25

Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά» – Η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο Ντένζελ Ουάσινγκτον αποκαλύπτει πώς οι οικονομικές ανάγκες επηρέασαν την καριέρα του, εξηγώντας γιατί μερικές φορές «πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει» πριν ακολουθήσεις το πάθος σου.

Σύνταξη
LIVE: Ρεν – Μαρσέιγ
Ποδόσφαιρο 15.08.25

LIVE: Ρεν – Μαρσέιγ

LIVE: Ρεν – Μαρσέιγ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ρεν – Μαρσέιγ, για την 1η αγωνιστική της Ligue 1.

Σύνταξη
Αλάσκα: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σενάρια κατασκοπείας
Πλήρης εγρήγορση 15.08.25

Αλάσκα: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σενάρια κατασκοπείας

Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας, «προσωρινά» τηλέφωνα και υπολογιστές που θα καταστραφούν μετά και άλλα μέτρα έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί ότι τίποτα δεν θα πάει στραβά στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Σπουδαία πρωτοβουλία: Με εντολή του Βαγγέλη Μαρινάκη η Νότιγχαμ Φόρεστ θα δίνει εισιτήρια σε παιδιά και νέους που τα έχουν ανάγκη
Ποδόσφαιρο 15.08.25

Σπουδαία πρωτοβουλία: Με εντολή του Βαγγέλη Μαρινάκη η Νότιγχαμ Φόρεστ θα δίνει εισιτήρια σε παιδιά και νέους που τα έχουν ανάγκη

Η Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά από εντολή του ηγέτη της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη, ανακοίνωσε την υλοποίηση του προγράμματος «Magic Moments».

Σύνταξη
Economist: Η συμπαιγνία μεταξύ Τραμπ-Πούτιν ίσως είναι πιο τρομακτική από ό,τι υποψιάζονται οι επικριτές τους
Μάθημα διακυβέρνησης; 15.08.25

Economist: Η συμπαιγνία μεταξύ Τραμπ-Πούτιν ίσως είναι πιο τρομακτική από ό,τι υποψιάζονται οι επικριτές τους

Ο Πούτιν είναι μια μυστηριώδης εξαίρεση στη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου. Όλοι όσοι αντιτάχθηκαν στον Τραμπ βρέθηκαν αντιμέτωποι με σκληρά αντίποινα, ο Ρώσος ομόλογός του απολαμβάνει ασυλία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Εκείνη έκανε κάτι γενναίο. Εγώ απλώς ξυρίζω το κεφάλι μου»: Γιατί η Έμα Στόουν έκλαψε στα γυρίσματα του Bugonia;
Συγκινητικό 15.08.25

«Εκείνη έκανε κάτι γενναίο. Εγώ απλώς ξυρίζω το κεφάλι μου»: Γιατί η Έμα Στόουν έκλαψε στα γυρίσματα του Bugonia;

Η Έμα Στόουν, σε πρόσφατη συνέντευξή της, αποκάλυψε ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος για τον οποίο έβαλε τα κλάματα πριν ξυρίσει το κεφάλι της στα γυρίσματα της ταινίας

Σύνταξη
Σουηδία: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας στο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος
Οργανωμένο έγκλημα 15.08.25

Σουηδία: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας στο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος

Η Σουηδία ταλανίζεται από ένα κύμα βίας που σχετίζεται με συμμορίες για περισσότερο από μια δεκαετία και οι ερευνητές δήλωσαν ότι η τελευταία ένοπλη επίθεση θα μπορούσε να είναι μια παρόμοια υπόθεση

Σύνταξη
Η πολυτάραχη ζωή αλλά και το μεγάλο ταλέντο της Σινέντ Ο’ Κόνορ ετοιμάζονται να κατακτήσουν τη μεγάλη οθόνη
Μοναδική 15.08.25

Η πολυτάραχη ζωή αλλά και το μεγάλο ταλέντο της Σινέντ Ο’ Κόνορ ετοιμάζονται να κατακτήσουν τη μεγάλη οθόνη

Περίπου δύο χρόνια μετά τον θάνατό της, μια ταινία για την εντυπωσιακή μουσική πορεία αλλά και πολυτάραχη ζωή της Σινέντ Ο' Κόνορ βρίσκεται στα σκαριά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
LIVE: Χιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο
Ποδόσφαιρο 15.08.25

LIVE: Χιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: Χιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Χιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο, για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Πλημμύρες στο Κασμίρ: Σχεδόν 300 νεκροί σε Ινδία και Πακιστάν, δεκάδες αγνοούμενοι – Τεράστια η καταστροφή
Επιχειρήσεις διάσωσης 15.08.25

Πλημμύρες στο Κασμίρ: Σχεδόν 300 νεκροί σε Ινδία και Πακιστάν, δεκάδες αγνοούμενοι – Τεράστια η καταστροφή

Τουλάχιστον 280 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πολλές δεκάδες αγνοούνται από τις πλημμύρες που πλήττουν το Κασμίρ. Η πρόγνωση είναι ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν.

Σύνταξη
Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι μια τριμερής συνάντηση για την Ουκρανία είναι δυνατή αν οι συνομιλίες στην Αλάσκα φέρουν αποτελέσματα
Πεσκόφ 15.08.25

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι μια τριμερής συνάντηση για την Ουκρανία είναι δυνατή αν οι συνομιλίες στην Αλάσκα φέρουν αποτελέσματα

Ο Πεσκόφ ανέφερε ότι οι συνομιλίες για την Ουκρανία και όχι μόνο μπορεί να διαρκέσουν «τουλάχιστον 6 με 7 ώρες» συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης των ηγετών και της κοινής συνέντευξης Τύπου

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

