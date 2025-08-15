Φωτιά ξέσπασε στη δυτική Λέσβο στον δρόμο Πέτρας Σκαλοχωρίου, στο ύψος της διασταύρωσης της Φίλιας.

Η περιοχή έχει ελιές, χορτολιβαδική έκταση και βελανιδιές.

Να σημειωθεί ότι είναι η τρίτη φωτιά που ξεσπά σήμερα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, στην ευρύτερη περιοχή της Φίλιας.

Σύμφωνα με lesvospost.com, φωτιά ξέσπασε και νωρίς το μεσημέρι στον δρόμο που συνδέει τη Φίλια με την Ανεμώτια, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, την Πολιτική Προστασία του Δήμου Δυτικής Λέσβου και τους εθελοντές.

Οι δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να θέσουν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας την εξάπλωσή της σε παρακείμενες εκτάσεις.

«Η άμεση συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων ήταν καθοριστική για την γρήγορη κατάσβεση», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, Ανδρέας Αξής.