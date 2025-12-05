Οι εθελοντές αποτελούν τους ανθρώπους εκείνους που έχουν σκοπό της ζωής τους να προσφέρουν όπου υπάρχει ανάγκη. Ειδικά τα τελευταία χρόνια αποτελούν ουσιαστικός παράγοντας αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Σήμερα, 5 Δεκεμβρίου είναι η διεθνής ημέρα εθελοντή και ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, έστειλε στους εθελοντές το δικό του μήνυμα.

Ειδικότερα, ο Προέδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώμος είπε: «Η Διεθνής Ημέρα Εθελοντή καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του ΟΗΕ το 1985 με σκοπό να τιμηθεί η ανιδιοτελής προσφορά των εθελοντών, το μεγαλείο ψυχής που τους διακρίνει, αλλά και να παροτρυνθούν οι πολίτες να ασχοληθούν με τον Εθελοντισμό σε διάφορους τομείς, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η καταπολέμηση της φτώχειας, η συνδρομή σε περιόδους κρίσεων και σε περιστατικά φυσικών καταστροφών, η καταπολέμηση των διακρίσεων κατά ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η εθελοντική αιμοδοσία, η βοήθεια στα αδέσποτα ζώα, κ.α..

Η σημερινή μέρα είναι μια ευκαιρία να αναλογιστούμε όλοι ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο εθελοντές ανά τον κόσμο αφιερώνουν τον χρόνο, τις δεξιότητές τους και το πάθος τους για να έχουμε έναν καλύτερο κόσμο.

Η δύναμη μας για να επιβιώσουμε στον πλανήτη Γη είναι ο σεβασμός, η αγάπη και η αλληλεγγύη προς όλους τους συνανθρώπους μας.

Κυρίως όμως έχουμε την ευθύνη να ευαισθητοποιούμε τους συνανθρώπους μας και κυρίως την νέα γενιά και τα παιδιά μας στις ιδέες και τις αξίες του εθελοντισμού !

Ο πολυποίκιλος ρόλος των εθελοντών και η αγάπη τους προς τους συνανθρώπους τους, δημιουργούν έναν καλύτερο κόσμο με κοινωνικούς δεσμούς, βοηθούν στην οικοδόμηση ανθεκτικών κοινωνιών, αλλά και βοηθούν τους συνανθρώπους τους σε περιόδους κρίσεων και φυσικών καταστροφών. Οι εθελοντές είναι συχνά οι πρώτοι που δρουν σε στιγμές κρίσεων!

Με αφορμή της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντή θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στους χιλιάδες Έλληνες Εθελοντές Πυροσβέστες (γυναίκες και άνδρες) που εδώ και δεκαετίες προσφέρουν ανιδιοτελώς, ανταποκρινόμενοι με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος όπου καλούνται να επέμβουν.

Ιδιαίτερα την εποχή που διανύουμε, που τα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης είναι πιο έντονα από ποτέ, οι Εθελοντές Πυροσβέστες έχουν θέσει ως υπέρτατο καθήκον τους την προστασία της ζωής, της περιουσίας και του περιβάλλοντος των συνανθρώπων μας, αψηφώντας τους όποιους κινδύνους.

Ευχαριστούμε και τιμούμε όλους τους Εθελοντές που προσφέρουν τον πολύτιμο χρόνο τους, με μοναδικό γνώμονα την προστασία των συμπολιτών, του περιβάλλοντος αλλά και της ιδίας της κοινωνίας που καθημερινά δοκιμάζεται!»