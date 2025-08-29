Συγχαρητήρια σε πυροσβεστική υπηρεσία και εθελοντές από τον Δήμο Πάργας

Ο Δήμος Πάργας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στο προσωπικό και την διοίκηση του Πυροσβεστικού Σώματος (επίγεια και εναέρια μέσα) για την άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην περιοχή του Φαναρίου, όπου και επέδειξαν επαγγελματισμό, αυταπάρνηση, λειτουργώντας με άψογο συντονισμό, με αποτέλεσμα να περιορίσουν την καταστροφή και να μην κινδυνέψει ανθρώπινη ζωή ή κατοικία, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του.

«Η σοβαρότητα της κατάστασης προκύπτει από το γεγονός ότι αρχικά εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα τέσσερις εστίες στην παλιά Εθνική Οδό από Αηδόνι έως Βουβοπόταμο και ενώ μετά από την παρέμβαση της Πυροσβεστικής ολοκληρώνονταν η κατάσβεση τους, ξέσπασε και άλλο μέτωπο στην περιοχή του Μεσοποτάμου», προσθέτει ο Δήμος Πάργας.

Οι πολύτιμοι εθελοντές

Σύμφωνα με την δημοτική Αρχή, ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στους εθελοντές, στους δημότες και στους εργαζομένους του Δήμου Πάργας που με την καθοδήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, βοήθησαν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, διευκολύνοντας το έργο της. Επιπλέον σημαντική ήταν και η συμβολή τόσο στην έγκαιρη ειδοποίηση, στην πυρόσβεση, όσο και στην μετέπειτα διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τις πυρκαγιές, του διευρυμένου δικτύου καμερών πυροπαρατήρησης και πυρανίχνευσης που έχει αναπτύξει και διαρκώς εξελίσσει ο Δήμος Πάργας.