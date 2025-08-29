newspaper
Συγχαρητήρια σε πυροσβεστική υπηρεσία και εθελοντές από τον Δήμο Πάργας
Αυτοδιοίκηση 29 Αυγούστου 2025 | 13:11

Συγχαρητήρια σε πυροσβεστική υπηρεσία και εθελοντές από τον Δήμο Πάργας

Θεσμικές ευχαριστίες από τον δήμο Πάργας προς την πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και τους πολύτιμους εθελοντές.

Spotlight

Ο Δήμος Πάργας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στο προσωπικό και την διοίκηση του Πυροσβεστικού  Σώματος (επίγεια και εναέρια μέσα) για την άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην περιοχή του Φαναρίου, όπου και επέδειξαν επαγγελματισμό, αυταπάρνηση, λειτουργώντας με άψογο συντονισμό, με αποτέλεσμα να περιορίσουν  την καταστροφή και να μην κινδυνέψει ανθρώπινη ζωή ή κατοικία, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του.

«Η σοβαρότητα της κατάστασης  προκύπτει από το γεγονός ότι αρχικά εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα  τέσσερις εστίες στην παλιά Εθνική Οδό από Αηδόνι έως Βουβοπόταμο και ενώ μετά από την παρέμβαση της Πυροσβεστικής ολοκληρώνονταν η κατάσβεση τους, ξέσπασε και άλλο μέτωπο στην περιοχή του Μεσοποτάμου», προσθέτει ο Δήμος Πάργας.

Οι πολύτιμοι εθελοντές

Σύμφωνα με την δημοτική Αρχή, ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στους εθελοντές, στους δημότες και στους εργαζομένους του Δήμου Πάργας που με την καθοδήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, βοήθησαν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, διευκολύνοντας  το έργο της. Επιπλέον σημαντική ήταν και η συμβολή τόσο στην έγκαιρη ειδοποίηση, στην πυρόσβεση, όσο και στην μετέπειτα διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τις πυρκαγιές, του διευρυμένου δικτύου καμερών πυροπαρατήρησης και πυρανίχνευσης που έχει αναπτύξει και διαρκώς εξελίσσει ο Δήμος Πάργας.

Τράπεζες
Ιταλία: Deals και καραμπόλες στις τράπεζες – Ο ρόλος της Alpha Bank

Ιταλία: Deals και καραμπόλες στις τράπεζες – Ο ρόλος της Alpha Bank

Τουρισμός
Alpha Bank: Οι προκλήσεις στον ελληνικό τουρισμό – Πώς κινούνται τα ξενοδοχεία [γραφήματα]

Alpha Bank: Οι προκλήσεις στον ελληνικό τουρισμό – Πώς κινούνται τα ξενοδοχεία [γραφήματα]

Συνεργασία περιφέρειας Αττικής με επιμελητήρια-Στο επίκεντρο η καινοτομία
Ενώνουν δυνάμεις 29.08.25

Συνεργασία περιφέρειας Αττικής με επιμελητήρια-Στο επίκεντρο η καινοτομία

Ζητούμενο για την περιφέρεια η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της Αττικής, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την τόνωση των εξαγωγών και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.

Σύνταξη
Πρόσκληση 4 εκατ. Ευρώ για κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία και συσσίτια
Κοινωνική πολιτική 29.08.25

Πρόσκληση 4 εκατ. Ευρώ για κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία και συσσίτια

Περισσότεροι από 15 χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να ενισχυθούν από την λειτουργία νέων μόνιμων δομών που θα παρέχουν φαγητό και άλλα είδη στην περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: «Μπλόκο» των Τούρκων σε Δούκα και Ευρωπαίους Δημάρχους που ήθελαν να δουν τον Ιμάμογλου
Κωνσταντινούπολη 28.08.25

«Μπλόκο» των Τούρκων σε Δούκα και Ευρωπαίους δημάρχους

To τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης απέρριψε το αίτημα Ευρωπαίων δημάρχων, που μετέβησαν στην Κωνσταντινούπολη, να επισκεφθούν τον κρατούμενο στις φυλακές της Σηλυβρίας δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύνταξη
Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση
Διαχείριση κρίσεων 28.08.25

Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση

Η τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να πάψει να είναι ο «τελευταίος τροχός της αμάξης» και να αποκτήσει θεσμικό και οικονομικό βάρος αντάξιο των ευθυνών που αναλαμβάνει στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Φθιώτιδα: Καταγγελίες, απειλές και παρ’ ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)
Στη Φθιώτιδα 28.08.25

Καταγγελίες, απειλές και παρ' ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)

Δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης αποκάλεσε κάτοικο του Αγίου Γεωργίου, στη Φθιώτιδα, πολιτικάντη με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που λειτουργεί σαν να ασκεί διοίκηση για λογαριασμό του Δήμου

Σύνταξη
Το πρόγραμμα Φάμελλου στη ΔΕΘ – Περιοδείες στη Βόρεια Ελλάδα, συμμετοχή ΣΥΡΙΖΑ στο συλλαλητήριο
Πλήρες πρόγραμμα 29.08.25

Το πρόγραμμα Φάμελλου στη ΔΕΘ – Περιοδείες στη Βόρεια Ελλάδα, συμμετοχή ΣΥΡΙΖΑ στο συλλαλητήριο

Η κεντρική ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ θα διεξαχθεί στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Ανώγεια: Γύρισε από τις διακοπές και βρήκε το σπίτι του… γαζωμένο από σφαίρες
Αρνητική έκπληξη 29.08.25

Γύρισε από τις διακοπές και βρήκε το σπίτι του στα Ανώγεια... γαζωμένο από σφαίρες

«Δεν αισθάνομαι ότι έχω διάφορες με οποιονδήποτε άνθρωπο για να προχωρήσει σε τέτοια πράξη και να κάνει κάτι τέτοιο εναντίον μου», δήλωσε ο 63χρονος που είδε το σπίτι του να έχει δεχθεί πυροβολισμούς

Σύνταξη
Ταύρος: Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία – Στο σπίτι του βρέθηκαν πυροβόλο όπλο και ναρκωτικά
Σχηματίστηκε δικογραφία 29.08.25

Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία - Στο σπίτι του βρέθηκαν πυροβόλο όπλο, ναρκωτικά και κροτίδες

Στην οικία του συλληφθέντος εντοπίστηκε και ρουχισμός με τα διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ. - Ανάμεσα στα κατασχεθέντα, εκτός από το όπλο, είναι ένα σπαθί, πλήθος φυσιγγίων και κροτίδων και πάνω από 8.000 ευρώ

Σύνταξη
Ταϊλάνδη: Το Συνταγματικό Δικαστήριο καθαίρεσε την πρωθυπουργό Παετονγκτάρν Σιναουάτρα
Ποιος ο λόγος 29.08.25

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ταϊλάνδης καθαίρεσε την πρωθυπουργό Παετονγκτάρν Σιναουάτρα

Η Παετονγκτάρν Σιναουάτρα γίνεται το τρίτο μέλος της οικογένειάς της που εγκαταλείπει την ηγεσία της κυβέρνησης μετά τον πατέρα της και τη θεία της Γινγκλούκ - Είχαν ανατραπεί από πραξικοπήματα

Σύνταξη
Κασσελάκης: Ο Μητσοτάκης πιέστηκε και έκανε πίσω στο σχέδιο «ανάπλασης» της ΔΕΘ, που απέκλειε τους πολλούς
Θεσσαλονίκη 29.08.25

Κασσελάκης: Ο Μητσοτάκης πιέστηκε και έκανε πίσω στο σχέδιο «ανάπλασης» της ΔΕΘ, που απέκλειε τους πολλούς

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης τόνισε πως «οι άνθρωποι που ζουν σε αυτήν πρέπει να αποφασίσουν οι ίδιοι για τη ζωή τους»

Σύνταξη
Ιράν: Ρωσία και Κίνα ενάντια στην επαναφορά των κυρώσεων – Για «ανεπανόρθωτες συνέπειες», μιλά η Μόσχα
Για τα πυρηνικά 29.08.25

Ρωσία και Κίνα ενάντια στην επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν - Για «ανεπανόρθωτες συνέπειες», μιλά η Μόσχα

Το Πεκίνο, από τη δική του πλευρά, κάνει λόγο για μη εποικοδομητική στάση των Ευρωπαίων μετά την ανακοίνωση της Ε3 για την επιβολή κυρώσεων στο Ιράν

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Π. Μαρινάκη: Οι πολίτες ξέρουν τι παραδίδει η αποτυχημένη κυβέρνηση της ΝΔ
«Μεγάλος προπαγανδιστής» 29.08.25

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Π. Μαρινάκη: Οι πολίτες ξέρουν τι παραδίδει η αποτυχημένη κυβέρνηση της ΝΔ

«Αν ενοχλείται η κυβέρνηση από τα πραγματικά στοιχεία γιατί δεν εξυπηρετούν το αφήγημά της να παραπλανά τους πολίτες για τις επιδόσεις της, δικό της θέμα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Eurostat: Πόσο ικανοποιημένοι οικονομικά είναι οι Ευρωπαίοι – Κοντά στον «πάτο» της λίστας η Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 29.08.25

Πόσο οικονομικά ικανοποιημένοι είναι οι Ευρωπαίοι - Κοντά στον «πάτο» της λίστας η Ελλάδα

Αν και το καθαρό εισόδημα παίζει σημαντικό ρόλο, δεν εξηγεί τα πάντα - Η εξαίρεση της Ρουμανίας - Τα περιφερειακά πρότυπα που αποκάλυψαν τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη η 45χρονη για το τροχαίο στη Θέρμη – Ήταν η οδηγός και βρέθηκε θετική στο αλκοτέστ
Θετική στο αλκοτέστ 29.08.25

Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του Ι.Χ. του τροχαίου στη Θέρμη - Ήταν η οδηγός και βρέθηκε θετική στο αλκοτέστ

Η 45χρονη επιχειρηματίας μετά το τροχαίο που προκάλεσε στη Θεσσαλονίκη, κατάφερε να βγει από το όχημα μέσω της ηλιοροφής και να διαφύγει, εγκαταλείποντας στο σημείο τους δύο τραυματίες

Σύνταξη
Ισραήλ: Οι IDF ανέκτησαν δύο σορούς ομήρων από τη Γάζα – Ο Ιλάν Βάις είχε δολοφονηθεί στις 7 Οκτωβρίου
Η ανακοίνωση 29.08.25

Οι IDF ανέκτησαν δύο σορούς ομήρων από τη Γάζα - Ο Ιλάν Βάις είχε δολοφονηθεί στις 7 Οκτωβρίου

Η γυναίκα και η κόρη του Ιλάν Βάις είχαν απομακρυνθεί από τη Γάζα κατά τη διάρκεια της συμφωνίας για απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων

Σύνταξη
Χαλκιδική: Ναυαγοσώστης έσωσε 4χρονο αγοράκι από πνιγμό – Συνελήφθη ο πατέρας για έκθεση ανηλίκου
Στη Χαλκιδική 29.08.25

Ναυαγοσώστης έσωσε 4χρονο αγοράκι από πνιγμό - Συνελήφθη ο πατέρας για έκθεση ανηλίκου

Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, το παιδί διεκομίσθη με το ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο στη Χαλκιδική για νοσηλεία

Σύνταξη
Ινδία: «Μας έβαλαν στο πλοίο σαν αιχμαλώτους και μετά μας πέταξαν στη θάλασσα» – Το δράμα των Ροχίνγκια
Στην Ινδία 29.08.25

«Μας έβαλαν στο πλοίο σαν αιχμαλώτους και μετά μας πέταξαν στη θάλασσα» - Το δράμα των προσφύγων Ροχίνγκια

Παρόλο που οι Ροχίνγκια έχουν ζήσει για γενιές στη Μιανμάρ, η κυβέρνηση της χώρας επιμένει ότι όλοι οι Ροχίνγκια είναι παράνομοι μετανάστες από το Μπαγκλαντές.

Σύνταξη
