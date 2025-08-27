Πορτοκαλί συναγερμός σε Αττική και 5 ακόμη περιφέρειες καθώς ο κίνδυνος να εκδηλωθεί φωτιά είναι πολύ υψηλός (κατηγορία 4), σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Φωτιά: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες

Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καρπάθου)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

Φωτιά – Οδηγίες της Πυροσβεστικής

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες: