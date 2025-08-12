Η εποχική εκτίμηση του πυρομετεωρολογικού δυναμικού στην Ελλάδα για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2025 σύμφωνα με την ανάλυση της Πυρομετεωρολογικής Ομάδας FLAME της Μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, παρουσιάζεται σε ομάδα χαρτών. Περιγράφεται πόσο ευνοϊκές είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες για να εκδηλωθούν και να εξαπλωθούν δασικές φωτιές.

Ειδικότερα:

Φωτιές: Εκτίμηση Πυρομετεωρολογικού Δυναμικού – Αύγουστος

Ο Ιούλιος 2025 χαρακτηρίστηκε στο σύνολο της χώρας από σημαντικά μειωμένες βροχοπτώσεις, πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες και συνθήκες έντονης ατμοσφαιρικής ξηρασίας. Οι συνθήκες αυτές επιδεινώνουν το πυρομετεωρολογικό δυναμικό και δημιουργούν ένα περιβάλλον πολύ ευνοϊκό για τη φωτιά.

Αναβαθμίζεται από υψηλό σε ακραίο το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Αττική, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.

Αναβαθμίζεται από μέσο σε υψηλό το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο και Ιόνια Νησιά.

Διατηρείται υψηλό το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη.

Αναβαθμίζεται από χαμηλό σε μέσο το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία.

Φωτιές: Εκτίμηση Πυρομετεωρολογικού Δυναμικού – Σεπτέμβριος 2025

Με βάση τις διαθέσιμες εποχικές προγνώσεις για τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο 2025, εκτιμάται ότι:

Θα διατηρηθεί ακραίο το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Αττική, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο.

Θα αναβαθμιστεί από υψηλό σε ακραίο το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη.

Θα διατηρηθεί υψηλό το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο και Ιόνια Νησιά.

Θα διατηρηθεί μέσο το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία.

Θα υποβαθμιστεί από υψηλό σε μέσο το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Ήπειρο.

Θα υποβαθμιστεί από μέσο σε χαμηλό το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Δυτική Μακεδονία.

Φωτιές: Εκτίμηση Πυρομετεωρολογικού Δυναμικού – Οκτώβριος 2025

Με βάση τις διαθέσιμές εποχικές προγνώσεις για τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο 2025, εκτιμάται ότι:

Θα διατηρηθεί υψηλό το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Στερεά Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο.

Θα υποβαθμιστεί από ακραίο σε υψηλό το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Αττική, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη.

Θα διατηρηθεί μέσο το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Ήπειρο.

Θα υποβαθμιστεί από υψηλό σε μέσο το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Ιόνια Νησιά.

Θα διατηρηθεί χαμηλό το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Δυτική Μακεδονία.

Θα υποβαθμιστεί από μέσο σε χαμηλό το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία.

Τι είναι το πυρομετεωρολογικό δυναμικό

Το πυρομετεωρολογικό δυναμικό περιγράφει πόσο ευνοϊκές είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Η επισκόπηση του βασίζεται σε ανάλυση των προηγούμενων μηνών και εποχικά προγνωστικά δεδομένα. Στόχος της εκτίμησης είναι η ανίχνευση Περιφερειών της Ελλάδας όπου με βάση αναλύσεις των παρελθουσών συνθηκών και εποχικών προγνωστικών δεδομένων, το περιβάλλον αναμένεται να είναι λιγότερο ή περισσότερο ευνοϊκό για την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Η παρούσα εκτίμηση δεν αποτελεί πρόγνωση εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών και δεν υποκαθιστά επίσημες προγνώσεις κινδύνου πυρκαγιάς.

Η παρούσα τρίμηνη εκτίμηση πυρομετεωρολογικού δυναμικού για την Ελλάδα αποτελεί προϊόν πιλοτικής έρευνας που υλοποιείται από την Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME της Μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.