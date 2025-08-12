Ζέστη και θυελλώδεις ανέμους έχει σήμερα Τρίτη ο καιρός σύμφωνα με την ΕΜΥ. Η Υπηρεσία προειδοποιεί για πρόσκαιρα τοπικά θυελλώδεις βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 8 μποφόρ στις βόρειες Κυκλάδες, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική.

Ειδικότερα σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 37 με 38 και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 βαθμούς εκτός από τις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη όπου δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στη νότια Εύβοια πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και και στα ανατολικά τοπικά 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.