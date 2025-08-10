Υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και άνεμοι συνθέτουν το σκηνικό των επόμενων ημερών στη χώρα, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για το ξέσπασμα φωτιάς.

Από σήμερα (10/8) έως και την Τετάρτη (13/8) ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 40°C ενώ οι συνθήκες τύπου «Hot – Dry – Windy» (ζεστός-ξηρός-ανεμώδης) θα διατηρηθούν, γεγονός που προκαλεί συναγερμό στις Αρχές.

Σύμφωνα με την Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME του ΕΑΑ/meteo.gr, οι μέτριοι/ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 5-6 μποφόρ (τοπικά τα 7 μποφόρ) πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα ανέβει και σταδιακά θα επικρατήσουν συνθήκες ατμοσφαιρικής ξηρασίας, γεγονός που αυξάνει την ευφλεκτότητα των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων.

Ως αποτέλεσμα, η δυσκολία ελέγχου πιθανών πυρκαγιών θα είναι υψηλή στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ σε μεγάλα τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας θα είναι πολύ υψηλή έως ακραία.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ομάδας FLAME

Καιρός: Έρχονται υψηλές θερμοκρασίες

Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στις αρχές της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να φτάνει ή και να ξεπερνά τους 41°C, πριν «χαλαρώσει» ο καιρός και υποχωρήσει η ζέστη από την Τετάρτη 13 Αυγούστου.

Όπως αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, «επανέρχονται τα 40άρια», με τη δυτική και βόρεια Ελλάδα, τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα να βιώνουν συνθήκες καύσωνα.

Στην ανατολική και νότια Ελλάδα, τα ισχυρά μελτέμια, αν και αυξάνουν τον κίνδυνο για δασικές πυρκαγιές, θα προσφέρουν ανάσες δροσιάς.

Η ζέστη στις θερμότερες περιοχές θα αρχίσει να υποχωρεί από την Τετάρτη, ενώ τα μελτέμια θα συνεχιστούν όλη την εβδομάδα με αυξομειώσεις στην έντασή τους.

Καιρός: Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

Δευτέρα (11/8): Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 37 με 39, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 με 37, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη (12/8) και Τετάρτη (13/8): Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά την Τετάρτη.

Πέμπτη (14/8): Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.