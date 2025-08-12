Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στη μισή χώρα – Το καμπανάκι της Πολιτικής Προστασίας

Σε πολύ υψηλό κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς (κατηγορία κινδύνου 4) βρίσκονται Τρίτη 12 Αυγούστου αρκετές περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς θα υπάρξει σε Αττική, Κύθηρα, Εύβοια, Βοιωτία, Σκύρο, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Λακωνία, Μεσσηνία, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα, Άρτα, Έβρο, Σαμοθράκη, Λήμνο, Λέσβο, Σποράδες, Χίο, Ψαρά, Χαλκιδική, Άγιον Όρος και σε περιοχές Αχαΐας, Θεσπρωτίας, Αρκαδίας και νησιά Ιονίου. Ακόμη, σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας θα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

«Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, και άλλα. Επίσης, η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Τέλος, καλεί τους πολίτες περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας εδώ.

Σε μερική επιφυλακή το προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας

Παράλληλα, τίθεται σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος και θα πραγματοποιηθούν περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών των περιφερειακών ενοτήτων τίθεται σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Ταυτόχρονα, για τις εν λόγω περιοχές, τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.