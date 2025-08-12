Η φωτιά στην Κερατέα «έπνιξε» Σύρο και Κρήτη

Πνίγηκαν στα αιωρούμενα σωματίδια η Σύρος και η Κρήτη εξαιτίας της πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική (!). Οπως επισημαίνει μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Νίκος Μιχαλόπουλος, ο καπνός «άπλωσε» και ταξίδεψε στο Αιγαίο έως τη Σύρο και την Κρήτη.

Ειδικότερα, από τις 5 το απόγευμα της Παρασκευής έως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου οι σταθμοί της εθνικής ερευνητικής υποδομής ΠΑΝΑΚΕΙΑ κατέγραψαν ότι τα επίπεδα των λεπτών αιωρουμένων σωματιδίων (ΑΣ 2,5) στη Σύρο – που είναι περίπου 150 χιλιόμετρα μακριά από το μέρος που καιγόταν – πενταπλασιάστηκαν(!) και μετρήθηκαν από 11 (που είναι συνήθως) σε 55 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα.

Πέντε με επτά ώρες αργότερα από το ξέσπασμα των πυρκαγιών, οι σταθμοί της ΠΑΝΑΚΕΙΑ κατέγραψαν την εμφάνιση του καπνού στην Κρήτη – που βρίσκεται σε απόσταση 350 χιλιομέτρων από τις εστίες της φωτιάς – κάνοντας αισθητή την παρουσία του από τα Χανιά (όπου υπήρξε διπλασιασμός των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων / 28 μικρογραμμάρια το κυβικό μέτρο), το Ηράκλειο (σημειώθηκε τριπλασιασμός των συγκεντρώσεων / έφτασαν έως τα 40 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα) και τη Νεάπολη Λασιθίου (όπου οι συγκεντρώσεις έφτασαν τα 45 μικρογραμμάρια).

Επίσης, σύμφωνα με τον Νίκο Μιχαλόπουλο, στον ερευνητικό σταθμό της Φινοκαλίας Λασιθίου, με καμία ανθρωπογενή δραστηριότητα, σημειώθηκε τριπλασιασμός των συγκεντρώσεων φθάνοντας τα αιωρούμενα σωματίδια τα 40 μικρογραμμάρια.

Τριπλασιασμός των συγκεντρώσεων σημειώθηκε και στη Σητεία (42 μικρογραμμάρια) και στην Ιεράπετρα (33 μικρογραμμάρια). Σύμφωνα με τις μετρήσεις που έγιναν, τα αιωρούμενα σωματίδια κάλυψαν μια έκταση πάνω από 270 χιλιόμετρα στην Κρήτη.

Πιο …τυχερή η Αττική

Οπως αναφέρει ο Νίκος Μιχαλόπουλος, τα αιωρούμενα σωματίδια είναι υπεύθυνα για περίπου 7 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους τον χρόνο στον κόσμο (!). Για τον λόγο αυτόν, με τα νέα όρια που έχει θεσπίσει η ΕΕ, απαιτείται τα επίπεδά τους να μην ξεπερνούν τα 10 μικρογραμμάρια το κυβικό μέτρο σε ετήσια βάση, και τα 25 σε ημερήσια.

Κατά τον διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μεγάλη πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική δεν φαίνεται να επηρέασε την ατμόσφαιρα της Αττικής, καθώς οι βόρειοι άνεμοι έσπρωξαν τον καπνό στο Αιγαίο.

Ειδικότερα, οι σταθμοί της ερευνητικής υποδομής ΠΑΝΑΚΕΙΑ έδειξαν μικρή αύξηση στα επίπεδα των λεπτών αιωρουμένων σωματιδίων (ΑΣ 2,5) στη Βουλιαγμένη (από τα 8 στα 22 μικρογραμμάρια από τις επτά το απόγευμα της Παρασκευής έως τις δύο τα ξημερώματα του Σαββάτου.

