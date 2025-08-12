Φωτιά στην περιοχή Κοιλιωμένος Ζακύνθου – Ηχησε το 112
Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση το πρωί της Τρίτης, στην περιοχή Κοιλιωμένος Ζακύνθου.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα.
Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κοιλιωμένος Ζακύνθου. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025
Λίγο μετά τις 8 το πρωί εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους που βρίσκονται στον Αγαλά να απομακρυνθούν προς το Κερί.
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κοιλιωμένος της Περιφερειακής Ενότητας #Ζακύνθου
‼ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αγαλά απομακρυνθείτε προς #Κερί
‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
Ξημέρωσε δύσκολη ημέρα……
Δημοσιεύτηκε από Γιωργος Στασινοπουλος στις Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
- Νέες πληροφορίες από την Ισπανία για Γιοκουμπάιτις – «Κλεισμένη η μεταγραφή»
- Ο Αλμέιδα, η νοοτροπία της Σεβίλλης και η προετοιμασία
- Χανιά: Θαλάσσια χελώνα δάγκωσε γυναίκα
- Κριστιάνο Ρονάλντο – Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Αξίας έως 4,6 εκατ. ευρώ το μονόπετρο του αρραβώνα
- Δημήτριος Λαμπράκης: Η δράση και η πορεία του εμβληματικού εκδότη
- Πενσιλβάνια: Έκρηξη σε εργοστάσιο – Δυο νεκροί, 10 τραυματίες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις