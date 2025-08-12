Φωτιά στην περιοχή Κοιλιωμένος Ζακύνθου – Ηχησε το 112

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση το πρωί της Τρίτης, στην περιοχή Κοιλιωμένος Ζακύνθου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κοιλιωμένος Ζακύνθου. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Λίγο μετά τις 8 το πρωί εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους που βρίσκονται στον Αγαλά να απομακρυνθούν προς το Κερί.