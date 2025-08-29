Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή – Δείτε σε ποιες περιοχές

Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αναμένεται για σήμερα Παρασκευή (κατηγορία 3) στην Περιφέρεια Αττικής καθώς και σε περιοχές του Νομού Ροδόπης στις Περιφερειακές Ενότητες Ευβοίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας. στη Χαλκιδική, σε πολλά νησιά του Αιγαίου.

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, στην κατηγορία 3 εντάσσονται ακόμη Θεσπρωτία, Αιτωλοακαρνανία, Λακωνία και Βοιωτία.