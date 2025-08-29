Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή – Δείτε σε ποιες περιοχές
Δείτε σε ποιες περιοχές προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς
- «Πολλές γυναίκες επιλέγουν τον θάνατο αντί του διαζυγίου» - Η κατασκήνωση που αφαιρεί την ντροπή του χωρισμού
- Το Ρεύμα του Κόλπου καταρρέει - Η Βόρεια Ευρώπη κινδυνεύει να παγώσει
- Αίθριος ο καιρός την Παρασκευή – Έρχονται βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο
- Πρωτοφανής εχθρότητα η αποστολή αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων - Επιστολή της Βενεζουέλας στον ΟΗΕ
Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αναμένεται για σήμερα Παρασκευή (κατηγορία 3) στην Περιφέρεια Αττικής καθώς και σε περιοχές του Νομού Ροδόπης στις Περιφερειακές Ενότητες Ευβοίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας. στη Χαλκιδική, σε πολλά νησιά του Αιγαίου.
Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, στην κατηγορία 3 εντάσσονται ακόμη Θεσπρωτία, Αιτωλοακαρνανία, Λακωνία και Βοιωτία.
- Προχωρημένη εκπαίδευση: Το επόμενο σημαντικό βήμα στη σχέση με τον σκύλο σας
- Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις άγονες γραμμές ανακοίνωσε ο Κικίλιας
- «Λύγισε» μετά από 4,5 ώρες ο Τσιτσιπάς και αποκλείστηκε από το US Open
- Υεμένη: Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός σε ισραηλινή επίθεση – Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι
- Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια
- Χρήστος Λεοντής: «Είπα στον Σταμάτη, «κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι σου κατεβάσει η κούτρα!»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις