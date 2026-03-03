Νέο σχολικό κτίριο για τον Δήμο Ιλίου

Δρομολογείται η κατασκευή νέου σχολείου στο Δήμο Ιλίου. Σε ένα αστικό περιβάλλον όπου οι ελεύθεροι χώροι για την κατασκευή νέων εκπαιδευτικών και όχι μόνο δομών, αποτελεί πολυτέλεια που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ραγδαία αύξηση του πληθυσμού των αστικών κέντρων, κάθε νέο σχολείο που πρόκειται να κατασκευαστεί αποτελεί μια θετική είδηση.

Ειδικότερα, η πράξη «Ανέγερση νέου κτιρίου για το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Ιλίου, εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», με συνολικό προϋπολογισμό 5.076.023 ευρώ. Το έργο αφορά την κατασκευή νέου σχολικού κτιρίου για τη στέγαση του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Ιλίου.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από πόρους του προγράμματος «Αττική 2021-2027» και εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την ενίσχυση των δημόσιων εκπαιδευτικών υποδομών στην Περιφέρεια Αττικής.

Αναβάθμιση υποδομών

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου, στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων και λειτουργικών εγκαταστάσεων που θα καλύπτουν τις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών.

Σε δήλωσή της, η δήμαρχος Ιλίου κα. Ανδριάνα Αλεβίζου ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι το έργο αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής και την ΚΤΥΠ και εντάσσεται στον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η υλοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την έναρξη κατασκευής του νέου κτιρίου, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ιλίου.