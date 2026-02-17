Αίτημα Περιφερειάρχη για κατάπλου της Φρεγάτας «Κίμων» στη Ρόδο για την 78η Επέτειο Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου

Με επίσημη επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Δένδια, την οποία κοινοποίησε στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αιτείται την έγκριση και τον προγραμματισμό κατάπλου της νέας Φρεγάτας FDI (Belharra) «Κίμων» του Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι της Ρόδου, με αφορμή τον εορτασμό της 78ης Επετείου Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου.

Στην επιστολή του, ο Περιφερειάρχης επισημαίνει ότι η 7η Μαρτίου αποτελεί ημέρα ιερή για τον Ελληνισμό, καθώς σηματοδοτεί την ιστορική δικαίωση των αγώνων για την Ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στον εθνικό κορμό. Όπως αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωση της η Περιφέρεια, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προετοιμάζεται κάθε χρόνο να τιμήσει την επέτειο με τη λαμπρότητα που της αρμόζει, στην πρωτεύουσα του νομού, τη Ρόδο.

Το αίτημα αφορά την παρουσία της φρεγάτας «Κίμων» την παραμονή της επετείου, 6 Μαρτίου 2026, καθώς και ανήμερα της εορτής, 7 Μαρτίου 2026, ώστε η παρουσία της να προσδώσει υψηλό εθνικό συμβολισμό στις εορταστικές εκδηλώσεις.

Αδιάρρηκτη συνέχεια της ελληνικής ιστορίας

Όπως υπογραμμίζει στην επιστολή του, η παρουσία της ναυαρχίδας της νέας εποχής του Πολεμικού Ναυτικού στα νερά της Δωδεκανήσου θα συμβολίσει την αδιάρρηκτη συνέχεια της ελληνικής ιστορίας και την σύνδεση των αγώνων του παρελθόντος με τις σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις που διασφαλίζουν την κυριαρχία και την ασφάλεια της χώρας στο νοτιοανατολικό άκρο του Αιγαίου.

Παράλληλα, τονίζει ότι η δυνατότητα των Δωδεκανησίων να αντικρίσουν από κοντά το καμάρι του ελληνικού Στόλου, θα ενισχύσει το εθνικό φρόνημα και το αίσθημα ασφάλειας των ακριτών, ενώ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δηλώνει έτοιμη να συνδράμει σε ό,τι απαιτηθεί για τη φιλοξενία του πληρώματος και τη διευκόλυνση του πλοίου.

Τι αναφέρει η επιτολή σύμφωνα με το επίσημο δελτίο τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Αξιότιμε Κύριε Αρχηγέ,

«Η 7η Μαρτίου αποτελεί για τον Ελληνισμό ημέρα ιερή. Είναι η ημέρα που επισφραγίστηκε η Ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στον εθνικό κορμό, δικαιώνοντας αιώνες προσδοκιών και αγώνων. Φέτος, συμπληρώνονται 78 χρόνια από εκείνη την ιστορική στιγμή, και όπως κάθε χρόνο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προετοιμάζεται να τιμήσει την επέτειο με τη λαμπρότητα που της αρμόζει, στην πρωτεύουσα του νομού μας, τη Ρόδο.

Στο πλαίσιο αυτό, και γνωρίζοντας την ιδιαίτερη ευαισθησία σας για την ακριτική μας Περιφέρεια, απευθύνομαι σε εσάς με ένα αίτημα υψηλού εθνικού συμβολισμού.

Αιτούμαι την έγκριση και τον προγραμματισμό του κατάπλου της νέας Φρεγάτας του Πολεμικού μας Ναυτικού, FDI «Κίμων», στον λιμένα της Ρόδου, την παραμονή της επετείου, 6η Μαρτίου 2026, και την παραμονή της κατά την ημέρα της εορτής.

Η παρουσία της ναυαρχίδας της νέας εποχής του Πολεμικού μας Ναυτικού στα νερά της Δωδεκανήσου, κατά την ημέρα της εθνικής μας γιορτής, θα συμβολίσει την αδιάρρηκτη συνέχεια της ιστορίας μας: από τους αγωνιστές που κράτησαν την ελληνικότητα των νησιών ζωντανή, μέχρι τις σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις που εγγυώνται την ασφάλεια και την κυριαρχία μας με τα πιο σύγχρονα μέσα.

Παράλληλα, η δυνατότητα των Δωδεκανήσιων να αντικρίσουν από κοντά το καμάρι του Στόλου μας, θα τονώσει το εθνικό φρόνημα και το αίσθημα ασφάλειας των ακριτών μας, οι οποίοι φυλάττουν Θερμοπύλες στο Νοτιοανατολικό άκρο του Αιγαίου.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα σταθεί αρωγός σε ό,τι απαιτηθεί για τη φιλοξενία του πληρώματος και τη διευκόλυνση του πλοίου».