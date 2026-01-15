«Ένας κρίκος στη διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων» – Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»
Στόχος, η Ελλάδα να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Αν. Μεσόγειο και να μην αμφισβητείται από κανέναν η αποτρεπτική δυνατότητά μας», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Έφτασε στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας για την τελετή υποδοχής η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra «Κίμων», η απόκτηση της οποίας αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα για τη ριζική ανανέωση του Πολεμικού Ναυτικού.
Στο πλαίσιο της τελετής, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Οι λίγοι που βρεθήκαμε σήμερα στη γέφυρα και στο κατάστρωμα του ‘Κίμωνα’, αλλά και οι πάρα πολλοί που παρακολούθησαν αυτές τις εικόνες από τους δέκτες της τηλεόρασης, πιστεύω ότι όλοι μας αισθανθήκαμε υπερηφάνεια, χαρά και μία αίσθηση ανάτασης για την έλευση του ‘Κίμωνα’ και την επίσημη ένταξή του στο Πολεμικό μας Ναυτικό».
Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ακολούθως ότι «για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου έχουμε μιλήσει πολύ. Εγώ θα σταθώ μόνο στο ότι είναι ένας ακόμα ‘κρίκος’ σε μία διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, και ως προς τα μέσα που διαθέτουν αλλά και ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας να μην αμφισβητείται από κανέναν και η χώρα μας να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα».
«Καλοτάξιδος ο ‘Κίμωνας’ και με το καλό να υποδεχτούμε και τις τρεις ακόμα υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra»
«Το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας και – επιτρέψτε μου να μιλήσω και προσωπικά – εμένα ως πρωθυπουργού, είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβα και θεωρώ ότι σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση» συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.
«Καλοτάξιδος ο ‘Κίμωνας’ και με το καλό να υποδεχτούμε και τις τρεις ακόμα υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra, οι οποίες θα ενταχθούν στο Πολεμικό μας Ναυτικό εντός των επόμενων 18 μηνών», τόνισε καταληκτικά.
Οι φρεγάτες που πρόκειται να ακολουθήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα είναι οι «Νέαρχος» και «Φορμίων», ενισχύοντας καθοριστικά την παρουσία της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Φρεγάτα «Κίμων»: Τα χαρακτηριστικά της
- Είναι εξοπλισμένη με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές καινοτομίες σε ραντάρ, σόναρ και ηλεκτρονικό πόλεμο.
- Διαθέτει εξαιρετικά ισχυρό οπλισμό με βλήματα επιφανείας Exocet, αντιαεροπορικούς πύραυλος Aster, πύραυλος RAM, ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU90 και πυροβόλα.
- Έχει δυνατότητα να φέρει πύραυλο SCALP NAVAL, τον πιο προηγμένο πύραυλο cruise, που μπορεί να πλήττει στόχους στρατηγικής σημασίας σε αποστάσεις άνω των 1.000 χλμ. με μεγάλη ακρίβεια.
- Στο κατάστρωμα μεταφέρει ταυτόχρονα ελικόπτερο και drone.
