Τρεις όμοροι δήμοι μαζί για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Διαδημοτική συνεργασία με στόχο την αναγκαία παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας στα αδέσποτα ζωάκια συντροφιάς.
- Συνεχίζει να καλπάζει ο πληθωρισμός: Γιατί «χτυπάει» περισσότερο την Ελλάδα
- Οι ΗΠΑ «σκέφτονται» να στείλουν μικρή ποσότητα ντίζελ στην Κούβα για τις ανάγκες των υποδομών ύδρευσης
- Οι Κόστα και φον ντερ Λάιεν ζήτησαν ταχύτερη, πιο συντονισμένη, στρατηγικά προσανατολισμένη Ευρώπη
- Τα δύο δομικά προβλήματα στην ελληνική οικονομία που εντοπίζει η Eurobank
Η συνεργασία μεταξύ των δήμων και των αρμόδιων φορέων αποτελεί κλειδί για την αποτελεσματική διαχείριση του ζητήματος των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Στο πλαίσιο αυτό, η Αντιδήμαρχος του Δήμου Πυλαίας–Χορτιάτη, Βίβιαν Λιόλιου, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασίλης Διαμαντάκης, ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς, Αργύρης Παρθενιάδης, ο Πρόεδρος του ΣΥΠΠΑΖΑΘ, Οδυσσέας Σαληκυριάκης, καθώς και οι κτηνίατροι Ελένη Δραγατίδου και Νατάσα Παπαγεωργίου, συναντήθηκαν για δεύτερη φορά στο πλαίσιο του Διαδημοτικού Συντονιστικού για τα Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη σε κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, επιβεβαιώνοντας την κοινή βούληση των τριών όμορων δήμων για τη συντονισμένη και αποτελεσματική διαχείριση του κρίσιμου αυτού ζητήματος.
«Η συνεργασία για τους αδέσποτους φίλους μας είναι επιβεβλημένη, καθώς στο θέμα αυτό δεν υπάρχουν όρια μεταξύ των δήμων. Οι αγέλες μετακινούνται από τον έναν δήμο στον άλλον και μαζί τα προβλήματα που ενίοτε προκαλούν.
Ας μην μας διαφεύγει ότι ο πρώτος και κύριος στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ασφάλεια των συμπολιτών μας και συγχρόνως η προστασία των αδέσποτων ζώων. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η συνεργασία και των δημοτών οι οποίοι θα πρέπει να μην εγκαταλείπουν τα δεσποζόμενα στις περιαστικές περιοχές και να ακολουθούν τις οδηγίες για την διαχείριση των αδέσποτων» αναφέρει σε δήλωσή του, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.
Στο πλαίσιο του Διαδημοτικού Συντονιστικού συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης του συντονισμού, ανταλλαγής καλών πρακτικών και ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην προαγωγή της ευζωίας των ζώων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
«Η διαδημοτική συνεργασία δεν αποτελεί απλώς διοικητική επιλογή, αλλά πολιτική στάση ευθύνης, που τοποθετεί στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το ζώο, ξεπερνώντας τα στενά διοικητικά όρια προς όφελος της κοινωνίας συνολικά» δήλωσε από την πλευρά της η Αντιδήμαρχος Βίβιαν Λιόλιου.
- Τρεις όμοροι δήμοι μαζί για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
- Σιακαντάρης: Ο Τσίπρας έχει εμπλουτίσει το βάθος της σκέψης του – Θα συμβάλει ώστε να υπάρξει ένας νέος πολιτικός χώρος
- Οπαδοί βραζιλιάνικης ομάδας ζήτησαν τον τραυματισμό τον Νειμάρ! – Τι απάντησε ο σύλλογος και ο ίδιος ο παίκτης (vid, pic)
- Εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΚΝΕ παρουσία Κουτσούμπα – «Ο κομμουνισμός είναι η νιότη του κόσμου»
- Φάμελλος: Ο Αριστείδης Μανωλάκος φωτεινός φάρος για κάθε νέο δημοσιογράφο και προοδευτικό πολίτη
- Παράσημα – Πώς τα καψίματα από τσιγάρα της Κέιτ Μος αύξησαν την αξία του κοστουμιού του Alexander McQueen
- MEGA Play: Εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα Pause Ads
- Προγράμματα Κατάρτισης: Τα ερωτήματα παραμένουν ακόμα πιο έντονα, ειδικά μετά τις εξηγήσεις που έδωσε ο Γιάννης Παναγόπουλος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις