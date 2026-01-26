Πτώσεις δέντρων στον παραλιακό δρόμο Βαρέας Μεγάρων – Έκκληση για αποφυγή μετακινήσεων

Σημαντική ενημέρωση προς τους πολίτες έκανε μέσω ανάρτησής του ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεγαρέων, Δημήτρης Βόρδος, σχετικά με επικίνδυνα περιστατικά που σημειώθηκαν στον παραλιακό δρόμο της Βαρέας Μεγάρων. Όπως γνωστοποίησε μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν καταγραφεί πτώσεις δέντρων στον παραλιακό δρόμο, γεγονός που καθιστά την κυκλοφορία ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ίδιος στην ανάρτησή του, έχει ήδη ειδοποιηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία θα προχωρήσει σε άμεση επέμβαση μόλις υποχωρήσει η ένταση της βροχόπτωσης. Παράλληλα, ο αντιδήμαρχος καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την κίνηση από το συγκεκριμένο σημείο, τονίζοντας ότι ο παραλιακός δρόμος από τα δυτικά είναι κλειστός.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση, για την ασφάλεια των πολιτών, προτείνεται η χρήση του παράλληλου δρόμου στον Προαστιακό καθώς και των κάθετων οδών, ώστε να γίνεται η απαραίτητη παράκαμψη. Την ανάρτηση συνοδεύουν και σχετικές φωτογραφίες, οι οποίες αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατεί στο σημείο και επιβεβαιώνουν τη σοβαρότητα του προβλήματος. Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

*πηγή φωτογραφιών, https://www.facebook.com/profile.php?id=100006851910291