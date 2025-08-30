Άνοιξαν οι ουρανοί στην Κέρκυρα – Ποτάμια οι δρόμοι, διακοπές ρεύματος και πτώσεις δέντρων από την ισχυρή καταιγίδα

Ισχυρή καταιγίδα χτύπησε το απόγευμα την Κέρκυρα προκαλώντας αρκετά προβλήματα τόσο την πόλη όσο και σε άλλες περιοχές του νησιού.

Η Πυροσβεστική και οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Σύμφωνα με πληροφορίες η Πυροσβεστική έχει δεχθεί πολλές κλήσεις για πλημμυρισμένα καταστήματα και σπίτια

Χωρίς ρεύμα

Παράλληλα αναφέρονται πολλά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Συγκεκριμένα ζημιές έχει υποστεί το δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα το κέντρο της πόλης και χωριά στη βόρεια Κέρκυρα να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Επίσης από τους ισχυρούς ανέμους έχουν αναφερθεί και πτώσεις δένδρων.

Προβλήματα και στις πτήσεις

Στο αεροδρόμιο δεν πραγματοποιείται καμία απογείωση ή προσγείωση αεροσκάφους λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, της κεραυνικής δραστηριότητας καθώς και της χαμηλής νέφωσης.

Η ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες είναι μεγάλη καθώς λόγω διακοπής ρεύματος είναι εκτός λειτουργίας και ο κλιματισμός στην αίθουσα αναμονής.

Εικόνες από την πόλη της Κέρκυρας την ώρα τις έντονη βροχόπτωσης

Η κακοκαιρία έπληξε το νησί σε δυο χρονικά διαστήματα, με την πρώτη ισχυρή βροχόπτωση να πέφτει περίπου στις 5:14 το απόγευμα και για 20 λεπτά, και τη βροχή να ξεκινά ξανά λίγο μετά τις 6:00 το απόγευμα και να διαρκεί για περισσότερα από 40 λεπτά, πλημμυρίζοντας πολλές περιοχές.

Η βροχή αρχικά συνοδεύτηκε από ισχυρούς άνεμους, ενώ βρήκε απροετοίμαστους πολλούς τουρίστες οι οποίοι είτε με αδιάβροχα μίας χρήσης, είτε με σακούλες προσπαθούσαν να προφυλαχτούν και να βρουν έστω ένα υπόστεγο.