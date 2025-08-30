newspaper
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις στα βορειοδυτικά
Ελλάδα 30 Αυγούστου 2025 | 12:49

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις στα βορειοδυτικά

Ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου στα δυτικά - Μέχρι πότε θα διαρκέσουν τα έντονα φαινόμενα

Σύνταξη
Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στα βορειοδυτικά με την ΕΜΥ να εκδίδει έκτακτο δελτίο καιρού.

Ειδικότερα η ΕΜΥ αναφέρει ότι στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου προβλέπονται από σήμερα Σάββατο (30-08-25) το απόγευμα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31-08-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.

Ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς κοινοποίησε σε ανάρτησή του χάρτες που δείχνουν πώς θα κινηθεί το φαινόμενο.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Σάββατο

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι στη δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που πιθανόν από το απόγευμα κατά τόπους στην περιοχή Κέρκυρας-Παξών και την Ήπειρο να είναι ισχυρές.

Ανεμοι: Στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο και το Ιόνιο θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Γενικά αίθριος. Από τις απογευματινές ώρες στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανόν να σημειωθούν λίγες βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Γενικά αίθριος καιρός.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Πάτρα: Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα, με ανάρτηση στα social
Στην Πάτρα 30.08.25

Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα - Η δραματική ανάρτησή του

«Η γιαγιά θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την κόρη μου» γράφει ο τραγικός πατέρας, ενώ ζητά οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να έχει κάποιος για «τον ασυνείδητο οδηγό που κρατείται»

Σύνταξη
Δημογραφικό: Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που μπήκε στο συρτάρι, τα «μάταια» επιδόματα και τα φωτεινά παραδείγματα
Απουσία Σχεδιασμού 30.08.25

Δημογραφικό: Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που μπήκε στο συρτάρι, τα «μάταια» επιδόματα και τα φωτεινά παραδείγματα

Η καθηγήτρια Αλεξάνδρα Τραγάκη, ο μαιευτήρας Στέφανος Χανδακάς και ο δήμαρχος του Αη Στρατή, μιλούν στο in για τις σωστές και τις λάθος πολιτικές γύρω από το ζήτημα του δημογραφικού στην Ελλάδα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Φωτιά στην Κάντζα: Βίντεο – ντοκουμέντο με 62χρονο φερόμενο εμπρηστή να απομακρύνεται από το σημείο της πυρκαγιάς
Συνελήφθη 30.08.25

Φωτιά στην Κάντζα: Βίντεο – ντοκουμέντο με 62χρονο φερόμενο εμπρηστή να απομακρύνεται από το σημείο της πυρκαγιάς

Οι αρχές αξιοποίησαν και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για να φτάσουν στα ίχνη του 62χρονου που φέρεται να συνδέεται με τη φωτιά στην Κάντζα

Σύνταξη
Βόλος: Χρυσοθήρες έψαχναν για θησαυρό και έσπασαν αγωγό που υδροδοτεί την περιοχή
Ανακοίνωση ΔΕΥΑΜΒ 30.08.25

Χρυσοθήρες έψαχναν για θησαυρό και έσπασαν αγωγό που υδροδοτεί τον Βόλο

Ο αγωγός ήταν κοντά στις πηγές στο βουνό, όπου δεν εξελίσσεται κανένα έργο κοινής ωφέλειας, και σπασμένος από το πάνω μέρος - Σκαπτικό μηχάνημα φαίνεται να χρησιμοποίησαν οι χρυσοθήρες

Σύνταξη
Ο παπά… drone από την Κοζάνη με έξι κάμερες προβάλλει το Βόιο στο Youtube – Έγινε viral στην ομογένεια
Εναέρια πλάνα 30.08.25

Ο παπά… drone από την Κοζάνη με έξι κάμερες προβάλλει το Βόιο στο Youtube – Έγινε viral στην ομογένεια

Από την πρώτη δημοσίευση πριν από 16 χρόνια, πλέον δεν γίνεται εκδήλωση χωρίς τον παπά –όπως λένε και οι κάτοικοι του Βοΐου– και η αγάπη και η ανταπόκριση του κόσμου, ακόμη και εκτός συνόρων, ολοένα και μεγαλώνει

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα το Σάββατο η οδηγός της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θέρμη
Θεσσαλονίκη 30.08.25

Στον εισαγγελέα το Σάββατο η οδηγός της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θέρμη

Αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων, ενώ το αλκοτέστ που έγινε στην 45χρονη βγήκε θετικό - Τι λένε οι συνήγοροί της για το τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Θα απολύονται όσοι δημόσιοι υπάλληλοι αρνούνται για δύο χρονιές την αξιολόγηση – Τι αλλάζει στο πειθαρχικό δίκαιο
Ελλάδα 30.08.25

Θα απολύονται όσοι δημόσιοι υπάλληλοι αρνούνται για δύο χρονιές την αξιολόγηση - Τι αλλάζει στο πειθαρχικό δίκαιο

Με το νέο νομικό πλαίσιο που ψηφίστηκε στη Βουλή διευρύνονται τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές, ενώ επέρχονται αλλαγές στην πειθαρχική διαδικασία

Σύνταξη
Τουρισμός: «Αν δεν το ανέβασες στο instagram πήγες πραγματικά;» – Από τα «likes» στη διαχείριση των προορισμών
Τουρισμός 30.08.25

«Αν δεν το ανέβασες στο instagram πήγες πραγματικά;» - Από τα «likes» στη διαχείριση των προορισμών

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν καθορίζουν απλώς τις επιλογές μας, αλλά διαμορφώνουν εμπειρίες, αναδεικνύουν προορισμούς και πολλές φορές αλλάζουν την ουσία του ίδιου του ταξιδιού

Σύνταξη
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες το Σάββατο – Πότε ανεβαίνει ξανά ο υδράργυρος
Καιρός 30.08.25

Βροχές και καταιγίδες το Σάββατο - Πότε ανεβαίνει ξανά ο υδράργυρος

Χαλάει ο καιρός από το μεσημέρι - Στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν βροχοπτώσεις, κατά τόπους ισχυρές - Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και την Τετάρτη

Σύνταξη
Φεστιβάλ Βενετίας: Η Τζούλια Ρόμπερτς δακρύζει, στέλνει φιλιά και αγκαλιάζει τον Λούκα Γκουαντανίνο
«Δεν κάνουμε δηλώσεις» 30.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Η Τζούλια Ρόμπερτς δακρύζει, στέλνει φιλιά και αγκαλιάζει τον Λούκα Γκουαντανίνο

Η νέα ταινία της Τζούλια Ρόμπερτς «After the Hunt» εντυπωσίασε τους θεατές στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και χάρισε στους συντελεστές ένα εξάλεπτο χειροκρότημα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Γυρίστε πολεμικές σειρές!» – Μπορεί η τηλεόραση να προετοιμάσει τη χώρα σου για μια εισβολή;
«Γυρίστε πολεμικές σειρές!» 30.08.25

Μπορεί η τηλεόραση να προετοιμάσει τη χώρα σου για μια εισβολή;

Στέλεχος πανίσχυρης δεξαμενής σκέψης στις ΗΠΑ ενθαρρύνει την παραγωγή πολεμικών ταινιών στην τηλεόραση πολλών χωρών, ώστε να πειστούν οι τηλεθεατές να εγκρίνουν αύξηση αμυντικών δαπανών.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πάτρα: Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα, με ανάρτηση στα social
Στην Πάτρα 30.08.25

Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα - Η δραματική ανάρτησή του

«Η γιαγιά θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την κόρη μου» γράφει ο τραγικός πατέρας, ενώ ζητά οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να έχει κάποιος για «τον ασυνείδητο οδηγό που κρατείται»

Σύνταξη
Τσίπρας για Σαντορινιό: Περήφανος που δώσαμε πλάι-πλάι τη μάχη για την απαλλαγή από τη μνημονιακή επιτροπεία
Συμπόσιο Νησιωτικότητας 30.08.25

Τσίπρας για Σαντορινιό: Περήφανος που δώσαμε πλάι-πλάι τη μάχη για την απαλλαγή από τη μνημονιακή επιτροπεία

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στηλίτευσε τη σημερινή στάση της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το μεταφορικό ισοδύναμο, εμβληματική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που έφερε την υπογραφή του Νεκτάριου Σαντορινιού

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Πώς τα σκούρα αυτοκίνητα κάνουν τις πόλεις πιο «καυτές» – Τι έδειξε νέα έρευνα
Κόσμος 30.08.25

Πώς τα σκούρα αυτοκίνητα κάνουν τις πόλεις πιο ζεστές - Τι έδειξε νέα έρευνα

Νέα έρευνα αποκαλύπτει τον ρόλο των μαύρων αυτοκινήτων στην άνοδο της θερμοκρασίας - Σε συνθήκες καύσωνα τα σκουρόχρωμα αυτοκίνητα μπορεί να ενισχύσουν το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας

Γεωργία Κανδρή
Γεωργία Κανδρή
DLD: Η «αόρατη» γλωσσική διαταραχή που εμφανίζουν τα παιδιά και συχνά θεωρείται τεμπελιά ή δυσλεξία
Τα σημάδια 30.08.25

Τι είναι η «αόρατη» διαταραχή DLD που εμφανίζουν τα παιδιά και συχνά παρερμηνεύεται ως τεμπελιά ή δυσλεξία

Πολλά παιδιά με DLD φαίνονται να επικοινωνούν φυσιολογικά σε καθημερινές συζητήσεις, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν το γλωσσικό περιεχόμενο γίνεται πιο σύνθετο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θεοδωρικάκος: Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν
Έλεγχοι 30.08.25

Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν, λέει ο Θεοδωρικάκος

«Οι έλεγχοι ξεκινούν από τον αναπτυξιακό νόμο 2004 και φτάνουν μέχρι τον αναπτυξιακό νόμο 2016», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ούτε πάρκο ούτε έκθεση στη ΔΕΘ – Ο Μητσοτάκης τιμωρεί τη Θεσσαλονίκη
«Υποβάθμιση» 30.08.25

Νέα Αριστερά: Ούτε πάρκο ούτε έκθεση στη ΔΕΘ – Ο Μητσοτάκης τιμωρεί τη Θεσσαλονίκη

«Ο κ. Μητσοτάκης, αφού είδε ότι τα αρχικά σχέδια να πνίξει με μπετόν το κέντρο της πόλης δεν είχαν υποστήριξη, αποφάσισε να τιμωρήσει τη Θεσσαλονίκη. Όσα ανακοίνωσε ουσιαστικά υποβαθμίζουν την πόλη», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Καναδάς: Σφοδρές αντιδράσεις στο Κεμπέκ για τον νόμο που θα απαγορεύει την προσευχή δημοσίως
Στον Καναδά 30.08.25

Σφοδρές αντιδράσεις στο Κεμπέκ για τον νόμο που θα απαγορεύει την προσευχή δημοσίως

Ομάδες για τα πολιτικά δικαιώματα στον Καναδά χαρακτήρισαν το μέτρο για τη δημόσια προσευχή «ανησυχητικό» καθώς στοχοποιεί θρησκευτικές μειονότητες και παραβιάζει «βασικές δημοκρατικές ελευθερίες»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Να αγωνιστούμε για μια νέα Ηθική Επανάσταση, απέναντι στην παρακμή της ΝΔ
ΠΑΣΟΚ 30.08.25

Ανδρουλάκης: Να αγωνιστούμε για μια νέα Ηθική Επανάσταση, απέναντι στην παρακμή της ΝΔ

«Η διαφθορά, οι υποκλοπές, τα σκάνδαλα, η εργαλειοποίηση των θεσμών έχουν τραυματίσει βαθιά τη Δημοκρατία», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
