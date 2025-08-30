Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στα βορειοδυτικά με την ΕΜΥ να εκδίδει έκτακτο δελτίο καιρού.

Ειδικότερα η ΕΜΥ αναφέρει ότι στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου προβλέπονται από σήμερα Σάββατο (30-08-25) το απόγευμα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31-08-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.

Ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς κοινοποίησε σε ανάρτησή του χάρτες που δείχνουν πώς θα κινηθεί το φαινόμενο.

Ένα καλά οργανωμένο μέτωπο θα επηρεάσει σε λίγες ώρες τα ΒΔ με βροχές και καταιγίδες.@CivPro_GR @EMY_HNMS @Starchannelnew1 pic.twitter.com/vg6DhRCEon — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 30, 2025

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Σάββατο

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι στη δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που πιθανόν από το απόγευμα κατά τόπους στην περιοχή Κέρκυρας-Παξών και την Ήπειρο να είναι ισχυρές.

Ανεμοι: Στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο και το Ιόνιο θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Γενικά αίθριος. Από τις απογευματινές ώρες στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανόν να σημειωθούν λίγες βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Γενικά αίθριος καιρός.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.