Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 2:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας η κακοκαιρία στη Θεσσαλονίκη και υπάρχει ιδιαίτερη επικινδυνότητα λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων. Ως εκ τούτου συνιστάται στους κατοίκους ιδιαίτερη προσοχή.

Ειδικότερα, μέσα σε λίγες ώρες σημειώθηκαν δύο πτώσεις δέντρων, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα. Το πρώτο δέντρο έπεσε στις 5:00 το πρωί επί της οδού Αρμενοπούλου στο κέντρο της πόλης και έσπασε παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου. Το δεύτερο δεντρο έπεσε μία ώρα αργότερα στην περιοχή Ντεπώ, στην οδό Νέστορος Τύπα, και προκάλεσε επίσης φθορές σε όχημα.

Και στα δύο σημεία επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προχωρώντας σε κοπή των κλαδιών των δέντρων. Επίσης, Πρέβεζα, Φιλιππιάδα και Βόνιτσα βρίσκονται στο «μάτι» της κακοκαιρίας, ενώ δεκάδες είναι οι κλήσεις που έχει δεχτεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς οι καταιγίδες θα συνεχιστούν μέχρι και το απόγευμα της Δευτέρας

Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Ποτάμια οι δρόμοι

Η Ήπειρος στο σύνολό της δέχθηκε έντονη βροχόπτωση με αστραπές και βροντές για περισσότερες από πέντε ώρες. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς οι καταιγίδες θα συνεχιστούν μέχρι και το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης στην Πρέβεζα πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια λόγω των ισχυρών καταιγίδων που έπληξαν την περιοχή.

Η Πυροσβεστική στην Πρέβεζα δέχθηκε δεκάδες κλήσεις από πολίτες οι οποίοι βλέποντες βουλωμένες τις σχάρες στα φρεάτια φοβήθηκαν για πλημμύρες στους χώρους τους. Σε έξι περιπτώσεις χρειάστηκε να επέμβει η Πυροσβεστική για την άντληση υδάτων από υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους.

Αντλήσεις υδάτων έγινα επίσης στην Αμμουδιά και στην Φιλιππιάδα, ενώ σε έξι περιπτώσεις χρειάστηκε να γίνουν κοπές δέντρων τα οποία έπεσαν από ριπές ανέμων.

Προβλήματα στην Κέρκυρα

Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας έπληξε και την Κέρκυρα το απόγευμα της Κυριακής. Στο κέντρο της πόλης ξεριζώθηκε αιωνόβιο δέντρο και κατέρρευσε τμήμα τοιχίου παλιών οχυρώσεων με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν τρία αυτοκίνητα στην οδό Στεφάνου Πάδοβα. Πλημμυρικά φαινόμενα δημιουργήθηκαν σε δρόμους περιφερειακά της πόλης κοντά στο αεροδρόμιο και το λιμάνι.

Υψηλά ύψη βροχής από την καταιγίδα καταγράφηκαν στο γραφικό ορεινό χωριό Πετάλεια στη βόρεια Κέρκυρα. Ο μετεωρολογικός σταθμός Πετάλεια Κέρκυρας του ΕΑΑ κατέγραψε μέγιστο υετό 65.0 χιλιοστά και ραγδαιότητα βροχής 443.0 χιλιοστά/ώρα στις 17:35, αναφέρει το kerkyrasimera.gr.

Κάτοικοι του χωριού ανέφεραν ότι τα νερά έτρεχαν στους δρόμους με ορμή και ένταση, αλλά το χειρότερο φαίνεται να πέρασε πλέον.