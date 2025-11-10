newspaper
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Καιρός: Πτώσεις δέντρων από την κακοκαιρία, ζημιές σε Ι.Χ. – Περιοχές με τα μεγαλύτερα προβλήματα
Ελλάδα 10 Νοεμβρίου 2025

Καιρός: Πτώσεις δέντρων από την κακοκαιρία, ζημιές σε Ι.Χ. – Περιοχές με τα μεγαλύτερα προβλήματα

Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ιδιαίτερη επικινδυνότητα λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και συνιστάται στους κατοίκους ιδιαίτερη προσοχή - Υψηλά ύψη βροχής στην Κέρκυρα - Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο

Σύνταξη
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 2:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας η κακοκαιρία στη Θεσσαλονίκη και υπάρχει ιδιαίτερη επικινδυνότητα λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων. Ως εκ τούτου συνιστάται στους κατοίκους ιδιαίτερη προσοχή.

Ειδικότερα, μέσα σε λίγες ώρες σημειώθηκαν δύο πτώσεις δέντρων, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα. Το πρώτο δέντρο έπεσε στις 5:00 το πρωί επί της οδού Αρμενοπούλου στο κέντρο της πόλης και έσπασε παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου. Το δεύτερο δεντρο έπεσε μία ώρα αργότερα στην περιοχή Ντεπώ, στην οδό Νέστορος Τύπα, και προκάλεσε επίσης φθορές σε όχημα.

Και στα δύο σημεία επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προχωρώντας σε κοπή των κλαδιών των δέντρων. Επίσης, Πρέβεζα, Φιλιππιάδα και Βόνιτσα βρίσκονται στο «μάτι» της κακοκαιρίας, ενώ δεκάδες είναι οι κλήσεις που έχει δεχτεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς οι καταιγίδες θα συνεχιστούν μέχρι και το απόγευμα της Δευτέρας

Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Ποτάμια οι δρόμοι

Η Ήπειρος στο σύνολό της δέχθηκε έντονη βροχόπτωση με αστραπές και βροντές για περισσότερες από πέντε ώρες. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς οι καταιγίδες θα συνεχιστούν μέχρι και το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης στην Πρέβεζα πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια λόγω των ισχυρών καταιγίδων που έπληξαν την περιοχή.

Η Πυροσβεστική στην Πρέβεζα δέχθηκε δεκάδες κλήσεις από πολίτες οι οποίοι βλέποντες βουλωμένες τις σχάρες στα φρεάτια φοβήθηκαν για πλημμύρες στους χώρους τους. Σε έξι περιπτώσεις χρειάστηκε να επέμβει η Πυροσβεστική για την άντληση υδάτων από υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους.

Αντλήσεις υδάτων έγινα επίσης στην Αμμουδιά και στην Φιλιππιάδα, ενώ σε έξι περιπτώσεις χρειάστηκε να γίνουν κοπές δέντρων τα οποία έπεσαν από ριπές ανέμων.

Προβλήματα στην Κέρκυρα

Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας έπληξε και την Κέρκυρα το απόγευμα της Κυριακής. Στο κέντρο της πόλης ξεριζώθηκε αιωνόβιο δέντρο και κατέρρευσε τμήμα τοιχίου παλιών οχυρώσεων με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν τρία αυτοκίνητα στην οδό Στεφάνου Πάδοβα. Πλημμυρικά φαινόμενα δημιουργήθηκαν σε δρόμους περιφερειακά της πόλης κοντά στο αεροδρόμιο και το λιμάνι.

Υψηλά ύψη βροχής από την καταιγίδα καταγράφηκαν στο γραφικό ορεινό χωριό Πετάλεια στη βόρεια Κέρκυρα. Ο μετεωρολογικός σταθμός Πετάλεια Κέρκυρας του ΕΑΑ κατέγραψε μέγιστο υετό 65.0 χιλιοστά και ραγδαιότητα βροχής 443.0 χιλιοστά/ώρα στις 17:35, αναφέρει το kerkyrasimera.gr.

Κάτοικοι του χωριού ανέφεραν ότι τα νερά έτρεχαν στους δρόμους με ορμή και ένταση, αλλά το χειρότερο φαίνεται να πέρασε πλέον.

Ενέργεια
P-TEC: Τα deals του Ζαππείου – Πώς είδαν οι Αμερικανοί τις συμφωνίες

P-TEC: Τα deals του Ζαππείου – Πώς είδαν οι Αμερικανοί τις συμφωνίες

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου»: Οι διάλογοι των παλαιοημερολογιτών ιερέων με την αρχηγό του κυκλώματος ναρκωτικών
Ελλάδα 10.11.25

«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου»: Οι διάλογοι των παλαιοημερολογιτών ιερέων με την αρχηγό του κυκλώματος ναρκωτικών

Έναν ιερό ναό φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε ως ορμητήριο για τη διακίνηση ναρκωτικών ο 40χρονος παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος που συνελήφθη στη Ρόδο.

Σύνταξη
Βορίζια: Σε δύο κατευθύνσεις οι έρευνες των Αρχών – Απολογούνται σήμερα οι Καργάκηδες
Ελλάδα 10.11.25

Βορίζια: Σε δύο κατευθύνσεις οι έρευνες των Αρχών – Απολογούνται σήμερα οι Καργάκηδες

Μια εβδομάδα μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς, ανοίγουν τα σχολεία στα Βορίζια - Βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές είναι πολύ πιθανό να τους «δείξει» τον βαρύ οπλισμό των δραστών

Σύνταξη
Δίχως τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων – Μαρτυρίες που σοκάρουν
Ελλάδα 09.11.25

Δίχως τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων – Μαρτυρίες που σοκάρουν

Άκρως ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την παραβατικότητα των ανηλίκων καθώς τους πρώτους 9 μήνες του 2025 πάνω από 9.000 παιδιά και έφηβοι βρέθηκαν στο στόχαστρο των Αρχών για σοβαρά περιστατικά βίας από κλοπές και ξυλοδαρμούς μέχρι και. διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύνταξη
Μπαλωθιές: Το αιματοβαμμένο έθιμο στην Κρήτη – Γλέντια που βυθίζουν στο πένθος ολόκληρα χωριά
Ελλάδα 09.11.25

Μπαλωθιές: Το αιματοβαμμένο έθιμο στην Κρήτη – Γλέντια που βυθίζουν στο πένθος ολόκληρα χωριά

Πολλά σπίτια στην Κρήτη έκλεισαν για πάντα μετά από μπαλωθιές. Γλέντια με μπαλωθιές οδήγησαν σε κηδείες, φίλοι έγιναν εχθροί, οικογένειες καταστράφηκαν και όμως κάποιοι επιμένουν.

Σύνταξη
Οι τρεις παλαιοημερολογίτες ρασοφόροι που διακινούσαν ναρκωτικά και παράτυπους μετανάστες – Αποκαλυπτικοί διάλογοι
Ελλάδα 09.11.25

Οι τρεις παλαιοημερολογίτες ρασοφόροι που διακινούσαν ναρκωτικά και παράτυπους μετανάστες – Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Οι τρεις ρασοφόροι συνελήφθησαν ως μέλη κυκλώματος με αρχηγό μια 52χρονη που τους έδινε οδηγίες και υπαρχηγό έναν 41χρονο αλβανικής υπηκοότητας

Σύνταξη
Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της
«Πρόκληση» 10.11.25

Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της

«Το να ψηφίζουν [οι συγγενείς μου] τον Τραμπ σημαίνει ότι δεν επιλέγουν την οικογένειά μας», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Μόλι ΜακΝίρνι, αναφερόμενη στην κόντρα του Τζίμι Κίμελ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άνδρος: Οι Βρετανοί την ανέδειξαν σε κορυφαίο περιπατητικό προορισμό της Ελλάδας για το 2025
Greek Travel Awards 10.11.25

Το ελληνικό νησί που ψηφίστηκε από τους Βρετανούς ως ο καλύτερος προορισμός για περιπατητές

Διεθνής διάκριση για την Άνδρο στα Greek Travel Awards - Πρώτη στην πεζοπορία για το 2025 - Το βραβείο αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή του νησιού στη βρετανική αγορά

Σύνταξη
Ζελένσκι: «Δεν φοβάμαι τον Τραμπ» – Τι είπε για την τελευταία τους συνάντηση – Συνέντευξη με διακοπές ρεύματος
Guardian 10.11.25

«Δεν φοβάμαι τον Τραμπ» - Τι είπε ο Ζελένσκι για την τελευταία τους συνάντηση - Συνέντευξη με διακοπές ρεύματος

Σε συνέντευξή του στον Guardian, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διέψευσε τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κακό κλίμα στην τελευταία του συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Βlack Friday και αγορά ψυγείου: Το cheatsheet κάθε νοικοκυριού!
Τα Νέα της Αγοράς 10.11.25

Βlack Friday και αγορά ψυγείου: Το cheatsheet κάθε νοικοκυριού!

Ψυγείο δεν αγοράζεις κάθε χρόνο, οπότε μια επιμελής έρευνα αγοράς είναι ακόμα πιο επιτακτική για να μην παρασυρθείς από τις «σειρήνες» της Black Friday. Επειδή, όμως, μπορεί να μην έχεις τη διάθεση ή τον χρόνο να γίνεις… τεχνικός, μαζέψαμε για εσένα τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να προσέξεις, προκειμένου να επιλέξεις το νέο «μέλος» της οικογένειάς σου, ανάμεσα στις προσφορές της Black Friday!

Σύνταξη
Δεν έχω φορέσει εδώ και 30 χρόνια: Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ κάποτε έκαψε όλα του τα εσώρουχα – και δεν πήρε ποτέ άλλα
Commando 10.11.25

Δεν έχω φορέσει εδώ και 30 χρόνια: Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ κάποτε έκαψε όλα του τα εσώρουχα – και δεν πήρε ποτέ άλλα

Ο παλιός άσος του NBA, εκατομμυριούχος και επιτυχημένος τηλεσχολιαστής Τσαρλς Μπάρκλεϊ παραδέχθηκε ότι εδώ και τρεις δεκαετίες δεν έχει φορέσει εσώρουχο. Και νιώθει μια χαρά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Inchcape Hellas: Ένας αθόρυβος «παίκτης» που διαμορφώνει το μέλλον της κινητικότητας στην Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 10.11.25

Inchcape Hellas: Ένας αθόρυβος «παίκτης» που διαμορφώνει το μέλλον της κινητικότητας στην Ελλάδα

Από τις Toyota και Lexus μέχρι την είσοδο της GAC AION, η εταιρεία συνδυάζει τεχνογνωσία, συνέπεια και στρατηγική διορατικότητα, οδηγώντας την ελληνική αγορά αυτοκινήτου σε μία νέα εποχή κινητικότητας.

Σύνταξη
Οργή στην Ινδονησία: Η κυβέρνηση αναγόρευσε «εθνικό ήρωα» τον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο
Κόσμος 10.11.25

Οργή στην Ινδονησία: Η κυβέρνηση αναγόρευσε «εθνικό ήρωα» τον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο

Η Ινδονησία απένειμε στον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο τον τίτλο του εθνικού ήρωα, σε μια κίνηση που έχει προκαλέσει κατηγορίες για ιστορικό αναθεωρητισμό στη τρίτη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου.

Σύνταξη
Αντιπολίτευση εντός και… εκτός Βουλής από τον Ανδρουλάκη- Βορίζια, αγροτικό συλλαλητήριο και ακρίβεια τα επόμενα «μέτωπα»
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Αντιπολίτευση εντός και… εκτός Βουλής από τον Ανδρουλάκη- Βορίζια, αγροτικό συλλαλητήριο και ακρίβεια τα επόμενα «μέτωπα»

Τι θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο για τα γεγονότα των Βοριζίων. Με έμφαση στο αγροτικό και την ακρίβεια το ΠΑΣΟΚ αυξάνει το «πρέσινγκ» στο Μαξίμου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το σκάφος που ναυάγησε κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης – Μαλαισίας μετέφερε περίπου 70 μετανάστες
Κόσμος 10.11.25

Το σκάφος που ναυάγησε κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης – Μαλαισίας μετέφερε περίπου 70 μετανάστες

Έχουν ανακτηθεί επτά πτώματα και διασώθηκαν 13 επιζώντες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας, ανέφερε αξιωματούχος των λιμενικών αρχών της Μαλαισίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου

Σύνταξη
