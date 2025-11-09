newspaper
Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
09.11.2025 | 18:19
Λασίθι: Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο
Κακοκαιρία: Καταιγίδες πλήττουν την Κέρκυρα – Κατέρρευσε τοιχίο και καταπλάκωσε αυτοκίνητα
Ελλάδα 09 Νοεμβρίου 2025 | 20:05

Κακοκαιρία: Καταιγίδες πλήττουν την Κέρκυρα – Κατέρρευσε τοιχίο και καταπλάκωσε αυτοκίνητα

Έντονες βροχοπτώσεις σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα και Λευκάδα.

Σύνταξη
Kύμα κακοκαιρίας με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση, πλήττει από το απόγευμα την Κέρκυρα.

Στο κέντρο της πόλης ξεριζώθηκε αιωνόβιο δένδρο και κατέρρευσε τμήμα τοιχίου παλιών οχυρώσεων με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν 3 αυτοκίνητα στην οδό Στεφάνου Πάδοβα. Αυτή ώρα στο σημείο επιχειρούν η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία του Δήμου.

Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως ήταν αναμενόμενο το συμβάν καθώς το τοιχίο είχε κλήση, εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Πλημμυρικά φαινόμενα, έχουν δημιουργηθεί σε δρόμους περιφερειακά της πόλης κοντά στο αεροδρόμιο και το λιμάνι. Επίσης, μεγάλα ύψη βροχής σημειώνονται στην Βόρεια Κέρκυρα.

Πορτοκαλί συναγερμός σε πολλές περιοχές

Για την κακοκαιρία, η ΕΜΥ εξέδωσε και βρίσκεται σε ισχύ έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, κάνοντας λόγο για “πορτοκαλί προειδοποίηση”.

Η κακοκαιρία θα «χτυπήσει» επίσης τη δυτική Πελοπόννησο, την Αττική και την Εύβοια, ενώ βροχές αναμένονται ακόμη και σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, το μέτωπο πέρασε το πρωί του Σαββάτου από τα δυτικά με τις μεγαλύτερες τιμές βροχόπτωσης να συγκεντρώνονται στη δυτική Ελλάδα (Ήπειρος–Ιόνιο).

Τα Θεοδώριανα Άρτας μέχρι τις 11 το πρωί του Σαββάτου κατέγραψαν σχεδόν 100 mm σε ένα 24ωρο ενώ σημαντικά ήταν τα ύψη βροχής και στις παράκτιες περιοχές Κέρκυρας–Πρέβεζας–Λευκάδας, λόγω παρατεταμένης ροής υγρασίας από το Ιόνιο.

Εντός της ημέρας η κακοκαιρία θα περάσει και προς τα ανατολικά, ενώ από το μεσημέρι της Κυριακής αναμένεται νέος γύρος βροχοπτώσεων.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Οι τρεις παλαιοημερολογίτες ρασοφόροι που διακινούσαν ναρκωτικά και παράτυπους μετανάστες – Αποκαλυπτικοί διάλογοι
Ελλάδα 09.11.25

Οι τρεις παλαιοημερολογίτες ρασοφόροι που διακινούσαν ναρκωτικά και παράτυπους μετανάστες – Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Οι τρεις ρασοφόροι συνελήφθησαν ως μέλη κυκλώματος με αρχηγό μια 52χρονη που τους έδινε οδηγίες και υπαρχηγό έναν 41χρονο αλβανικής υπηκοότητας

Σύνταξη
Εύβοια: Καταγγελία ότι έκλεισαν την εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου για να κάνουν κόντρες
Χαλκίδα 09.11.25

Εύβοια: Καταγγελία ότι έκλεισαν την εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου για να κάνουν κόντρες

Οδηγοί που βρέθηκαν στο σημείο κατήγγειλαν στα τοπικά ΜΜΕ ότι ομάδα περίπου 200 ατόμων έκλεισαν το ρεύμα της εθνικής οδού το απόγευμα της Κυριακής. Έγιναν κόντρες με αυτοκίνητα και μετά διαλύθηκαν.

Σύνταξη
Λασίθι: Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο για ζημιές από ανεξέλεγκτη βόσκηση μετά από 300 μηνύσεις εις βάρος του
Ελλάδα 09.11.25

Λασίθι: Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο για ζημιές από ανεξέλεγκτη βόσκηση μετά από 300 μηνύσεις εις βάρος του

Ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος στο Λασίθι έχει απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές για καταστροφές σε αγρούς λόγω ανεπιτήρητων ζώων και δεν παρίσταται στα δικαστήρια προκειμένου να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη

Σύνταξη
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Στην κυκλοφορία η Μαραθώνος μέχρι την Αγία Παρασκευή – Κλειστοί οι δρόμοι στο κέντρο
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος 09.11.25

Στην κυκλοφορία η Μαραθώνος μέχρι την Αγία Παρασκευή - Κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι στο κέντρο

Το μεγαλύτερο τμήμα του οδικού δικτύου παραμένει ακόμη κλειστό - Στο κέντρο της Αθήνας, η σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται να συνεχιστεί έως τις 18:30

Σύνταξη
Ψυχιατρικά προβλήματα επικαλείται ο γυναικοκτόνος της Γαρυφαλλιάς – «Δεν έχει πει ούτε ένα “συγγνώμη”», λέει η μητέρα της
Ελλάδα 09.11.25

Ψυχιατρικά προβλήματα επικαλείται ο γυναικοκτόνος της Γαρυφαλλιάς – «Δεν έχει πει ούτε ένα “συγγνώμη”», λέει η μητέρα της

Ελαφρυντικά για τη μείωση της ποινής του ζητεί ο κατηγορούμενος, και καταδικασθείς πρωτοδίκως, για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο, τον Ιούλιο του 2021

Σύνταξη
Βόλος: Κακουργηματική δίωξη στον Λιμενικό που κατηγορείται για ασέλγεια ανηλίκων – Την Τρίτη η απολογία του
Βόλος 09.11.25

Κακουργηματική δίωξη στον Λιμενικό που κατηγορείται για ασέλγεια ανηλίκων - Την Τρίτη η απολογία του

Όταν συνελήφθη, ο Λιμενικός φέρεται να δήλωνε άγνοια, όμως στην πορεία ζητούσε να μην το μάθει η οικογένειά του - Σοκ στον Βόλο με τις λεπτομέρειες της υπόθεσης

Σύνταξη
Εντυπωσιακό airshow για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας – F-35, Rafale και «Ζευς» μάγεψαν μικρούς και μεγάλους
Ελλάδα 09.11.25

Εντυπωσιακό airshow για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας – F-35, Rafale και «Ζευς» μάγεψαν μικρούς και μεγάλους

​Το βλέμμα των πολιτών τράβηξαν οι εντυπωσιακοί ελιγμοί των μαχητικών αεροσκαφών, αλλά και οι διελεύσεις των ιστορικών και πολιτικών αεροσκαφών.

Σύνταξη
Σαμαράς: Ο Ελληνισμός δεν αντέχει νέους διπλωματικούς ευτελισμούς – «Ξεπλένουμε» την Τουρκία
Λάβρος 09.11.25

Σαμαράς: Ο Ελληνισμός δεν αντέχει νέους διπλωματικούς ευτελισμούς – «Ξεπλένουμε» την Τουρκία

«Θέλω να ελπίζω ότι δεν ευσταθούν οι αποκαλύψεις πρόσφατα για μυστικές συνεννοήσεις Γεραπετρίτη - Φιντάν και υπηρεσιακών παραγόντων που οδηγούν σε μια φινλανδοποίηση της Ελλάδας», είπε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
To διαμάντι «Florentine» που κάποτε άνηκε στην δυναστεία των Αψβούργων επανεμφανίστηκε – Η μυστηριώδης ιστορία
Εικασίες 09.11.25

To διαμάντι «Florentine» που κάποτε άνηκε στην δυναστεία των Αψβούργων επανεμφανίστηκε – Η μυστηριώδης ιστορία

Για δεκαετίες, το «Florentine» γεννούσε μύθους: ορισμένοι ισχυρίζονταν ότι είχε κλαπεί, ενώ από άλλοι ορκίζονταν ότι είχε μεταπωληθεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Τεράστια προβλήματα στις αερομεταφορές λόγω shutdown – Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας παραιτούνται σωρηδόν
Shutdown 09.11.25

ΗΠΑ: Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας παραιτούνται σωρηδόν - Χάος στις αερομεταφορές

Κλιμακώνονται τα προβλήματα στις αερομεταφορές στις ΗΠΑ, εξαιτίας ελλείψεων σε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, λόγω του shutdown. Eργαζόμενοι στους πύργους ελέγχου υποβάλλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Σύνταξη
Ράγιο Βαγεκάνο – Ρεάλ Μαδρίτης 0-0: Απώλεια βαθμών για τη «Βασίλισσα»
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Ράγιο Βαγεκάνο – Ρεάλ Μαδρίτης 0-0: Απώλεια βαθμών για τη «Βασίλισσα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης... έπεσε πάνω σε έναν πολύ καλό τερματοφύλακα (Μπατάλια), με αποτέλεσμα να μείνει στο 0-0 στην έδρα της Ράγιο Βαγεκάνο, σε παιχνίδι για τη 12η αγωνιστική της Primera Division.

Σύνταξη
Ο πρωθυπουργός προφανώς ήξερε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη και το 2019 – Γιατί δεν πήρε τότε μέτρα;
Editorial 09.11.25

Ο πρωθυπουργός προφανώς ήξερε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη και το 2019 – Γιατί δεν πήρε τότε μέτρα;

Ο πρωθυπουργός θα πρέπει να παραδεχτεί ότι ήταν η ολιγωρία και της δικής του κυβέρνησης που δεν απέτρεψε το φονικό στην Κρήτη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1: Ο Πινέδα τη «λύτρωσε» ξανά
Ποδόσφαιρο 09.11.25

ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1: Ο Πινέδα τη «λύτρωσε» ξανά

Σε ένα ακόμη ματς που η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε αφάνταστα στην τελική προσπάθεια, ο Ορμπελίν Πινέδα ήταν και πάλι αυτός που της χάρισε τη νίκη (0-1) επί του ΟΦΗ.

Σύνταξη
Οργή, τίτλοι και η προδοσία των 930.000 ευρώ – Εξορία για Χάρι και Μέγκαν μετά τον Άντριου; – «Αληθινό Megxit»
Αντίστροφη μέτρηση; 09.11.25

Οργή, τίτλοι και η προδοσία των 930.000 ευρώ – Εξορία για Χάρι και Μέγκαν μετά τον Άντριου; – «Αληθινό Megxit»

Μετά την απόφαση του Παλατιού να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου, πολλοί μιλάνε ότι η ώρα για οριστική ρήξη με Μέγκαν Μαρκλ και Χάρι πλησιάζει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ρόμα – Ουντινέζε
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Ρόμα – Ουντινέζε

LIVE: Ρόμα – Ουντινέζε. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ουντινέζε για την 11η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός 5-2: «Καταιγίδα» οι Βοιωτοί, διέλυσαν τον Πανσερραϊκό
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός 5-2: «Καταιγίδα» οι Βοιωτοί, διέλυσαν τον Πανσερραϊκό

Πέντε σερί αήττητα παιχνίδια ο Λεβαδειακός στο πρωτάθλημα, συν ένα στο Κύπελλο. Επίσης, οι Βοιωτοί έχουν την καλύτερη επίθεση στη Super League με 26 γκολ! Πρωταγωνιστές οι Οζμπολτ, Παλάσιος

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Βόλος
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Ατρόμητος – Βόλος

LIVE: Ατρόμητος – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Βόλος για τη 10η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Σύνταξη
Έχασε και από την Ουτρέχτη ο Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Έχασε και από την Ουτρέχτη ο Άγιαξ

Δεν διανύει και τις καλύτερες μέρες του ο Άγιαξ, ο οποίος μετά το 0/4 στο Champions League, έχασε και από την Ουτρέχτη (2-1) για το ολλανδικό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Ήταν μια… μικρή γεύση από Έβανς
On Field 09.11.25

Ήταν μια… μικρή γεύση από Έβανς

Ο Αμερικανός επέστρεψε και το «ξέσπασμα» όλων στο ΣΕΦ, στο πρώτο τρίποντο του Έβανς, φανερώνει πολλά για τις προσδοκίες που υπάρχουν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το 1850, ένας σκλάβος φιλοτέχνησε χιλιάδες κεραμικά – Tώρα, ένα μουσείο τα επιστρέφει στους απογόνους του
Αποκατάσταση της αδικίας 09.11.25

Το 1850, ένας σκλάβος φιλοτέχνησε χιλιάδες κεραμικά – Tώρα, ένα μουσείο τα επιστρέφει στους απογόνους του

«Ο προ-προ-προπάππους μας δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει ούτε ένα από τα κεραμικά του έργα ούτε να τα κληροδοτήσει στα παιδιά και τα εγγόνια του», δήλωσε η απόγονος του Ντέιβιντ Ντρέικ, Πολίν Μπέικερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

