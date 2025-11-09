Κακοκαιρία: Καταιγίδες πλήττουν την Κέρκυρα – Κατέρρευσε τοιχίο και καταπλάκωσε αυτοκίνητα
Έντονες βροχοπτώσεις σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα και Λευκάδα.
Kύμα κακοκαιρίας με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση, πλήττει από το απόγευμα την Κέρκυρα.
Στο κέντρο της πόλης ξεριζώθηκε αιωνόβιο δένδρο και κατέρρευσε τμήμα τοιχίου παλιών οχυρώσεων με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν 3 αυτοκίνητα στην οδό Στεφάνου Πάδοβα. Αυτή ώρα στο σημείο επιχειρούν η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία του Δήμου.
Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως ήταν αναμενόμενο το συμβάν καθώς το τοιχίο είχε κλήση, εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Πλημμυρικά φαινόμενα, έχουν δημιουργηθεί σε δρόμους περιφερειακά της πόλης κοντά στο αεροδρόμιο και το λιμάνι. Επίσης, μεγάλα ύψη βροχής σημειώνονται στην Βόρεια Κέρκυρα.
Πορτοκαλί συναγερμός σε πολλές περιοχές
Για την κακοκαιρία, η ΕΜΥ εξέδωσε και βρίσκεται σε ισχύ έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, κάνοντας λόγο για “πορτοκαλί προειδοποίηση”.
Η κακοκαιρία θα «χτυπήσει» επίσης τη δυτική Πελοπόννησο, την Αττική και την Εύβοια, ενώ βροχές αναμένονται ακόμη και σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Δωδεκάνησα.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, το μέτωπο πέρασε το πρωί του Σαββάτου από τα δυτικά με τις μεγαλύτερες τιμές βροχόπτωσης να συγκεντρώνονται στη δυτική Ελλάδα (Ήπειρος–Ιόνιο).
Τα Θεοδώριανα Άρτας μέχρι τις 11 το πρωί του Σαββάτου κατέγραψαν σχεδόν 100 mm σε ένα 24ωρο ενώ σημαντικά ήταν τα ύψη βροχής και στις παράκτιες περιοχές Κέρκυρας–Πρέβεζας–Λευκάδας, λόγω παρατεταμένης ροής υγρασίας από το Ιόνιο.
Εντός της ημέρας η κακοκαιρία θα περάσει και προς τα ανατολικά, ενώ από το μεσημέρι της Κυριακής αναμένεται νέος γύρος βροχοπτώσεων.
