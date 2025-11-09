Έντονα φαινόμενα αναμένονται τις επόμενες ημέρες στη χώρα, με βροχές και καταιγίδες να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, καθώς η κακοκαιρία θα επιμείνει μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης (11/11).

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού και προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα σημειωθούν από σήμερα (9/11) το απόγευμα, ξεκινώντας από το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Η κακοκαιρία θα «χτυπήσει» επίσης τη δυτική Πελοπόννησο, την Αττική και την Εύβοια, ενώ βροχές αναμένονται ακόμη και σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Δωδεκάνησα.

Το επικαιροποιήμενο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα στο Ιόνιο και από αργά το απόγευμα στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

2. Αύριο Δευτέρα

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από το απόγευμα στη Θράκη.

3. Την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Live η κακοκαιρία

«Νέος κύκλος ισχυρών καταιγίδων για 40 ώρες…»

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, κάνει λόγο για νέο κύκλο ισχυρών καταιγίδων που θα κρατήσουν 40 ώρες.

«Αισιόδοξη ήταν η συγκομιδή βρόχινου νερού από το πρώτο Ιταλικό χαμηλό που μας επηρέασε τα τελευταία 24ώρα με τα βροχόμετρα να συγκεντρώνουν μέχρι και 100 τόνους νερού/στρέμμα στη δυτική Ελλάδα.

Ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό ξανά από την Ιταλία θα δώσει περισσότερα φαινόμενα από σήμερα το απόγευμα μέχρι την Τρίτη το μεσημέρι κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Συγκεκριμένα από το απόγευμα της Κυριακής και για 24 ώρες : Ιόνιο, Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία, Μεσσηνία, ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής και βροχές με ραγδαιότητα (πολύ νερό σε λίγο χρόνο) με αποτέλεσμα να είναι υπαρκτός ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.

Από τη Δευτέρα το βράδυ μέχρι την Τρίτη το απόγευμα βροχές και ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Θράκη και στην ανατολική νησιωτική χώρα και τα Δωδεκάνησα.

Τη Δευτέρα το μεσημέρι τοπικά έντονα φαινόμενα περιμένω και στην Αττική. Θα έχουν όμως μικρή διάρκεια αξιόλογη όμως ένταση.

Από την Τρίτη μπαίνουν βοριάδες όπου θα ρίξουν λίγο τη θερμοκρασία, ενώ οι βροχές θα είναι περιορισμένες όλη την εβδομάδα», γράφει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν από τα μέσα της εβδομάδας.

«Αξιόλογες βροχές το επόμενο διήμερο , ενώ από τα μέσα της εβδομάδος και μετά τα φαινόμενα υποχωρούν. Μικρή και πρόσκαιρη η πτώση της θερμοκρασίας από την Τετάρτη», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Η πρόγνωση του καιρού για τη Δευτέρα

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική – ανατολική Μακεδονία, από το απόγευμα στη Θράκη, μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο και μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο.

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική – ανατολική Μακεδονία, από το απόγευμα στη Θράκη, μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο και μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι κατά τόπους στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα στα δυτικά σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 και στην Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.