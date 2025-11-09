Άστατος ο καιρός την Κυριακή – Πού θα εκδηλωθούν καταιγίδες

Στη δυτική χώρα θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά κυρίως μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις θα σημειωθούν κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με το δελτίο καιρού της ΕΜΥ.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά κυρίως μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στη Θεσσαλία από το βράδυ.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες το πρωί.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα δυτικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι και το μεσημέρι, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση Δευτέρας

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο και μέχρι το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα κατά τόπους στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και από το βράδυ στη δυτική Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή παρά μόνο στα βορειοδυτικά όπου θα σημειωθεί μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 και στην Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση Τρίτης

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που πιθανώς τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά ισχυρά, βαθμιαία από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και την Κρήτη, μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι από νότιες διεύθυνσεις 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.