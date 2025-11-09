Αγριεμένος ο καιρός με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι και το μεσημέρι της Τρίτης. Η ΕΜΥ έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση, ενώ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο πρόγνωσης επικίνδυνων φαινομένων επισημαίνοντας ότι κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Κυριακή (09-11-25) στο Ιόνιο και από αργά το απόγευμα στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

2. Αύριο Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από το απόγευμα στη Θράκη.

3. Την Τρίτη (11-11-25) μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Καιρός: «Νέος κύκλος ισχυρών καταιγίδων για 40 ώρες»

Εξάλλου, για νέο κύκλο ισχυρών καταιγίδων που ξεκινά σήμερα, Κυριακή, το απόγευμα και συνολικά θα διαρκέσουν 40 ώρες, κάνει λόγο σε ανάρτησή του στο Facebook ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, ο καιρός θα επηρεαστεί από δεύτερο χαμηλό βαρομετρικό από την Ιταλία και «από το απόγευμα της Κυριακής 9/11 και για 24 ώρες» θα πλήξει: Ιόνιο, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία, Μεσσηνία, ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Κατά την εκτίμησή του οι περιοχές αυτές «θα δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής και βροχές με ραγδαιότητα (πολύ νερό σε λίγο χρόνο) με αποτέλεσμα να είναι υπαρκτός ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια».

Ο ίδιος προειδοποιεί ότι τη Δευτέρα το μεσημέρι τοπικά έντονα φαινόμενα θα χτυπήσουν και την Αττική

Ειδικότερα στην ανάρτησή του με τίτλο «Νέος κύκλος ισχυρών καταιγίδων για 40ώρες…», ο κ. Τσατραφύλλιας αναφέρει:

«Καλημέρα και καλή Κυριακή!

Αισιόδοξη ήταν η συγκομιδή βρόχινου νερού από το πρώτο Ιταλικό χαμηλό που μας επηρέασε τα τελευταία 24ώρα με τα βροχόμετρα να συγκεντρώνουν μέχρι και 100 τόνους νερού/στρέμμα στη δυτική Ελλάδα.

Ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό ξανά από την Ιταλία θα δώσει περισσότερα φαινόμενα από σήμερα το απόγευμα μέχρι την Τρίτη το μεσημέρι κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Συγκεκριμένα από το απόγευμα της Κυριακής 9/11 και για 24 ώρες : Ιόνιο, Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία , Ηλεία , Μεσσηνία , ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα δεχτούν μέγαλα ύψη βροχής και βροχές με ραγδαιότητα (πολύ νερό σε λίγο χρόνο) με αποτέλεσμα να είναι υπαρκτός ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.

Από τη Δευτέρα το βράδυ μέχρι την Τρίτη το απόγευμα βροχές και ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Θράκη και στην ανατολική νησιωτική χώρα και τα Δωδεκάνησα. Τη Δευτέρα το μεσημέρι τοπικά έντονα φαινόμενα περιμένω και στην Αττική. Θα έχουν όμως μικρή διάρκεια αξιόλογη όμως ένταση.

Από την Τρίτη μπαίνουν βοριάδες όπου θα ρίξουν λίγο τη θερμοκρασία ,ενώ οι βροχές θα είναι περιορισμένες όλη την εβδομάδα.