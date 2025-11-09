newspaper
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Κακοκαιρία: «Άνοιξαν» οι ουρανοί σε Πρέβεζα και Φιλιππιάδα – Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική
Ελλάδα 09 Νοεμβρίου 2025 | 23:46

Κακοκαιρία: «Άνοιξαν» οι ουρανοί σε Πρέβεζα και Φιλιππιάδα – Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Η Ήπειρος στο σύνολό της δέχθηκε… βροχή από αστραπές και βροντές για περισσότερες από πέντε ώρες - Σε εξέλιξη η κακοκαιρία

Ισχυρές καταιγίδες εκδηλώνονται ανά διαστήματα από αργά το απόγευμα σε Πρέβεζα και Φιλιππιάδα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης στην Πρέβεζα πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ σε έξι περιπτώσεις χρειάστηκε να παρέμβει η Πυροσβεστική για την άντληση υδάτων από υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι

Αντλήσεις υδάτων έγινα επίσης στην Αμμουδιά και στην Φιλιππιάδα ενώ σε έξι περιπτώσεις χρειάστηκε να γίνουν κοπές δέντρων τα οποία έπεσαν από ριπές ανέμων.

Η Πυροσβεστική στην Πρέβεζα δέχθηκε δεκάδες κλήσεις από πολίτες οι οποίοι βλέποντες βουλωμένες τις σχάρες στα φρεάτια φοβήθηκαν για πλημμύρες στους χώρους τους.

Σε σχέση με την ένταση των φαινομένων τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί μέχρι και τις έντεκα το βράδυ είναι περιορισμένα.

Δεκάδες κεραυνοί

Η Ήπειρος στο σύνολό της δέχθηκε… βροχή από αστραπές και βροντές για περισσότερες από πέντε ώρες.

Οι πολίτες πάντως θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς οι καταιγίδες θα συνεχιστούν μέχρι και το απόγευμα της Δευτέρας.

Δίχως τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων – Μαρτυρίες που σοκάρουν
Ελλάδα 09.11.25

Δίχως τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων – Μαρτυρίες που σοκάρουν

Άκρως ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την παραβατικότητα των ανηλίκων καθώς τους πρώτους 9 μήνες του 2025 πάνω από 9.000 παιδιά και έφηβοι βρέθηκαν στο στόχαστρο των Αρχών για σοβαρά περιστατικά βίας από κλοπές και ξυλοδαρμούς μέχρι και. διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύνταξη
Μπαλωθιές: Το αιματοβαμμένο έθιμο στην Κρήτη – Γλέντια που βυθίζουν στο πένθος ολόκληρα χωριά
Ελλάδα 09.11.25

Μπαλωθιές: Το αιματοβαμμένο έθιμο στην Κρήτη – Γλέντια που βυθίζουν στο πένθος ολόκληρα χωριά

Πολλά σπίτια στην Κρήτη έκλεισαν για πάντα μετά από μπαλωθιές. Γλέντια με μπαλωθιές οδήγησαν σε κηδείες, φίλοι έγιναν εχθροί, οικογένειες καταστράφηκαν και όμως κάποιοι επιμένουν.

Σύνταξη
Οι τρεις παλαιοημερολογίτες ρασοφόροι που διακινούσαν ναρκωτικά και παράτυπους μετανάστες – Αποκαλυπτικοί διάλογοι
Ελλάδα 09.11.25

Οι τρεις παλαιοημερολογίτες ρασοφόροι που διακινούσαν ναρκωτικά και παράτυπους μετανάστες – Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Οι τρεις ρασοφόροι συνελήφθησαν ως μέλη κυκλώματος με αρχηγό μια 52χρονη που τους έδινε οδηγίες και υπαρχηγό έναν 41χρονο αλβανικής υπηκοότητας

Σύνταξη
Εύβοια: Καταγγελία ότι έκλεισαν την εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου για να κάνουν κόντρες
Χαλκίδα 09.11.25

Εύβοια: Καταγγελία ότι έκλεισαν την εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου για να κάνουν κόντρες

Οδηγοί που βρέθηκαν στο σημείο κατήγγειλαν στα τοπικά ΜΜΕ ότι ομάδα περίπου 200 ατόμων έκλεισαν το ρεύμα της εθνικής οδού το απόγευμα της Κυριακής. Έγιναν κόντρες με αυτοκίνητα και μετά διαλύθηκαν.

Σύνταξη
Λασίθι: Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο για ζημιές από ανεξέλεγκτη βόσκηση μετά από 300 μηνύσεις εις βάρος του
Τι έκανε 09.11.25

Λασίθι: Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο

Ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος στο Λασίθι έχει απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές για καταστροφές σε αγρούς λόγω ανεπιτήρητων ζώων και δεν παρίσταται στα δικαστήρια προκειμένου να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη

Σύνταξη
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Στην κυκλοφορία η Μαραθώνος μέχρι την Αγία Παρασκευή – Κλειστοί οι δρόμοι στο κέντρο
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος 09.11.25

Στην κυκλοφορία η Μαραθώνος μέχρι την Αγία Παρασκευή - Κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι στο κέντρο

Το μεγαλύτερο τμήμα του οδικού δικτύου παραμένει ακόμη κλειστό - Στο κέντρο της Αθήνας, η σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται να συνεχιστεί έως τις 18:30

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαντλίν Μακάν: Ο κυριότερος ύποπτος για την εξαφάνισή της μπορεί να φύγει από τη Γερμανία
Απόφαση Εφετείου 10.11.25

Ο κυριότερος ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν μπορεί τώρα να φύγει από τη Γερμανία

Εφετείο στη Γερμανία ανάβει πράσινο φως για να φύγει από τη χώρα ο κυριότερος ύποπτος στην πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης της μικρής βρετανίδας Μαντλίν Μακάν το 2007 στην Πορτογαλία.

Σύνταξη
Νικολά Σαρκοζί: Σήμερα η εξέταση του αιτήματός του για αποφυλάκιση έως το εφετείο
Γαλλία 10.11.25

Νικολά Σαρκοζί: Σήμερα η εξέταση του αιτήματός του για αποφυλάκιση έως το εφετείο

Τα δικαστήρια στο Παρίσι θα εξετάσουν σήμερα το αίτημά του Νικολά Σαρκοζί να αποφυλακιστεί, έως ότου εκδικαστεί η έφεσή του για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη.

Σύνταξη
Θέλτα – Μπαρτσελόνα 2-4: Πλησίασε στην κορυφή με τρία γκολ του Λεβαντόφσκι
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Θέλτα – Μπαρτσελόνα 2-4: Πλησίασε στην κορυφή με τρία γκολ του Λεβαντόφσκι

Ο σπουδαίος σκόρερ, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σημείωσε «χατ-τρικ» στην εκτός έδρας νίκη της Μπαρτσελόνα με 4-2 επί της Θέλτα, χάρη στην οποία οι «μπλαουγκράνα» μείωσαν στους τρεις βαθμούς από τη Ρεάλ.

Σύνταξη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν μέσω των αποκαλύψεων από τον Κέβιν Φέντερλαϊν
«Είναι τρελό» 09.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν μέσω των αποκαλύψεων από τον Κέβιν Φέντερλαϊν

Η επιστροφή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έρχεται περίπου πέντε ημέρες μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού της, με τους θαυμαστές της να ανησυχούν για την ψυχική της υγεία.

Σύνταξη
Η «σκληρή» αλήθεια
On Field 09.11.25

Η «σκληρή» αλήθεια

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ μίλησε για την δύσκολη βραδιά του Μπράντλεϊ Κόνορ απέναντι στον Ζερεμί Ντοκού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μαλαισία: Τουλάχιστον επτά νεκροί από το ναυάγιο πλοιαρίου – Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης
Πολλοί αγνοούμενοι 09.11.25

Τραγωδία στη Μαλαισία: Τουλάχιστον επτά νεκροί από ναυάγιο πλοιαρίου - Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης

Στη Μαλαισία ζουν εκατομμύρια μετανάστες από φτωχές χώρες της Ασίας - Συνήθως είναι άνθρωποι που δεν διαθέτουν χαρτιά και εργάζονται σε οικοδομές και στη γεωργία

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1: Τον νίκησε και τον «έριξε» από την κορυφή (vid)
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1: Τον νίκησε και τον «έριξε» από την κορυφή (vid)

Ο Παναθηναϊκός πήρε το ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής, με 2-1 επί του ΠΑΟΚ και τον «έριξε» στη 2η θέση. Πάντοβιτς και Γεντβάι οι σκόρερ του «τριφυλλιού», μείωσε με πανέμορφο γκολ ο Κωνσταντέλιας.

Σύνταξη
Ο οίκος Christie’s θα δημοπρατήσει έναν σπάνιο σκελετό δεινοσαύρου – Eνδέχεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια δολάρια
Λονδίνο 09.11.25

Ο οίκος Christie’s θα δημοπρατήσει έναν σπάνιο σκελετό δεινοσαύρου – Eνδέχεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια δολάρια

Ο «Spike» αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην δημοπρασία του οίκου Christie's με τίτλο «Groundbreakers: Icons of Our Time» που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κύπρος: Τούρκοι στρατιώτες πήγαν να εμποδίσουν αγρότες να καλλιεργήσουν γη τους – Η αντίδραση Χριστοδουλίδη
Έγιναν διαβήματα 09.11.25

Κύπρος: Τούρκοι στρατιώτες πήγαν να εμποδίσουν αγρότες να καλλιεργήσουν γη τους – Η αντίδραση Χριστοδουλίδη

Οι Κύπριοι αγρότες πήγαν να καλλιεργήσουν τη γη τους στη Νεκρή Ζώνη, όταν οι Τούρκοι στρατιώτες προσπάθησαν να τους εκδιώξουν από το σημείο. Το περιστατικό έληξε με παρέμβαση ανδρών της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Μειοψήφησε η πρόταση Χαρίτση για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων – Συνέδριο τον Ιανουάριο
Αναταραχή με... τακτ 09.11.25

Νέα Αριστερά: Μειοψήφησε η πρόταση Χαρίτση για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων – Συνέδριο τον Ιανουάριο

Με 53 ψήφους έναντι 80 μειοψήφησε η πρόταση του προέδρου του κόμματος για εσωτερικό δημοψήφισμα που θα αποφασίσει για το μέλλον των συμμαχιών

Σύνταξη
Η Κίνα πέτυχε μια επανάσταση καθαρής ενέργειας – Τώρα μπορεί να επιβάλει τους όρους της
Economist 09.11.25

Η Κίνα πέτυχε μια επανάσταση καθαρής ενέργειας – Τώρα μπορεί να επιβάλει τους όρους της

Η Κίνα αναδεικνύεται σε υπερδύναμη της καθαρής ενέργειας. Ο κόσμος μόνο να ωφεληθεί έχει από αυτό και να υιοθετήσει το παράδειγμά της, απαλλασσόμενος από τα ορυκτά καύσιμα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
