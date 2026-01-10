Κατερίνη: Σοκαριστικό βίντεο από πτώση δέντρου ανάμεσα σε πεζούς λόγω των ισχυρών ανέμων
Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο στην Κατερίνη λίγο πριν τη 1:00 το μεσημέρι του Σαββάτου - Υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε σταθμευμένα οχήματα
- Με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, πώς βλέπουν το νόμισμα τα άλλα 20 κράτη μέλη;
- Σοκαριστικό βίντεο από πτώση δέντρου ανάμεσα σε πεζούς λόγω των ισχυρών ανέμων
- Οι millenials εκπλήσσουν: Αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στα παιδιά τους
- Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού για τον 16χρονο που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο - Τι είπε η θεία του
Τύχη βουνό είχαν οι πεζοί που διέσχιζαν ή στέκονταν στο πολυσύχναστο πεζοδρόμιο της οδού Μ. Αλεξάνδρου στην Κατερίνη, κοντά στο Δημοτικό Πάρκο, όταν το δέντρο κόπηκε στα δύο και έπεσε ανάμεσά τους.
Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου όταν το ένα από δύο μεγάλα κλαδιά που αποτελούσαν το δέντρο έσπασε λόγω των ισχυρών ανέμων. Η πτώση συνέβη σε ώρα αιχμής, προκαλώντας υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος.
Οι άνθρωποι καταφέρνουν να προστατευτούν καθώς αντιλαμβάνονται εγκαίρως το τεράστιο κλαδί
Τι συνέβη
Όπως φαίνεται και στο βίντεο από το odelalis.gr, ένας άνδρας στέκεται αμέριμνος κάτω από το δέντρο, ενώ ένα ζευγάρι με τα μωρά τους στα καρότσια έρχεται προς το μέρος του. Οι ριπές του ανέμου είναι πολύ δυνατές ήδη από το βράδυ της Παρασκευής, με αποτέλεσμα το ταλαιπωρημένο δέντρο να μην αντέξει και να σπάσει πέφτοντας στο πεζοδρόμιο.
Οι άνθρωποι καταφέρνουν να προστατευτούν καθώς αντιλαμβάνονται εγκαίρως το τεράστιο κλαδί, το οποίο καταπλακώνει ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και μια μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού.
Οι περίοικοι και οι περαστικοί μένουν έκπληκτοι να το κοιτούν, καθώς το σημείο είναι ιδιαίτερα πολυσύχναστο τη συγκεκριμένη ώρα.
Στη Μ. Αλεξάνδρου έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Δημοτικής Αστυνομίας του Α.Τ. Κατερίνης και της Ομάδας Δίας. Συνεργείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προχώρησε στον τεμαχισμό και την απομάκρυνση του κλαδιού. Το πεζοδρόμιο απελευθερώθηκε σύντομα, αποκαθιστώντας την ασφαλή διέλευση των πεζών.
- Διάλογο με τα τρακτέρ στα μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες
- Άντρας στη Ζάκυνθο έβαλε φωτιά σε ασθενοφόρο – Τι βρέθηκε στην κατοχή του
- LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Μάιντς
- Ματ Ντέιμον: Πόσα κιλά έχασε για την «Οδύσσεια» του Νόλαν
- Από τα blockbuster του Χόλιγουντ στη νέα πραγματικότητα του 2026
- Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν την ιδανική πόλη – Πώς σκοράρει η Αθήνα
- Ολυμπιακός: Η «τρέλα» στην κερκίδα, το σοκ με Μόρις και η αποθέωση (vid)
- Η θάλασσα βγήκε στη στεριά σε Ρίο και Ναύπλιο – Κακοκαιρία σφυροκοπά την Αχαΐα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις