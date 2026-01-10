Τύχη βουνό είχαν οι πεζοί που διέσχιζαν ή στέκονταν στο πολυσύχναστο πεζοδρόμιο της οδού Μ. Αλεξάνδρου στην Κατερίνη, κοντά στο Δημοτικό Πάρκο, όταν το δέντρο κόπηκε στα δύο και έπεσε ανάμεσά τους.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου όταν το ένα από δύο μεγάλα κλαδιά που αποτελούσαν το δέντρο έσπασε λόγω των ισχυρών ανέμων. Η πτώση συνέβη σε ώρα αιχμής, προκαλώντας υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος.

Οι άνθρωποι καταφέρνουν να προστατευτούν καθώς αντιλαμβάνονται εγκαίρως το τεράστιο κλαδί

Τι συνέβη

Όπως φαίνεται και στο βίντεο από το odelalis.gr, ένας άνδρας στέκεται αμέριμνος κάτω από το δέντρο, ενώ ένα ζευγάρι με τα μωρά τους στα καρότσια έρχεται προς το μέρος του. Οι ριπές του ανέμου είναι πολύ δυνατές ήδη από το βράδυ της Παρασκευής, με αποτέλεσμα το ταλαιπωρημένο δέντρο να μην αντέξει και να σπάσει πέφτοντας στο πεζοδρόμιο.

Οι άνθρωποι καταφέρνουν να προστατευτούν καθώς αντιλαμβάνονται εγκαίρως το τεράστιο κλαδί, το οποίο καταπλακώνει ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και μια μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού.

Οι περίοικοι και οι περαστικοί μένουν έκπληκτοι να το κοιτούν, καθώς το σημείο είναι ιδιαίτερα πολυσύχναστο τη συγκεκριμένη ώρα.

Στη Μ. Αλεξάνδρου έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Δημοτικής Αστυνομίας του Α.Τ. Κατερίνης και της Ομάδας Δίας. Συνεργείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προχώρησε στον τεμαχισμό και την απομάκρυνση του κλαδιού. Το πεζοδρόμιο απελευθερώθηκε σύντομα, αποκαθιστώντας την ασφαλή διέλευση των πεζών.