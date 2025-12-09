Ένα μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε δύο αυτοκίνητα γύρω στη 1.30 το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, υπό άγνωστες συνθήκες το δέντρο έπεσε στην οδό Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή.

Δείτε βίντεο

Η πτώση του δένδρου είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε παρακείμενα ΙΧ αυτοκίνητα ενώ στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική για να απομακρύνει τον κορμό.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.