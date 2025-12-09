Θεσσαλονίκη: Πτώση μεγάλου δένδρου στη Χαριλάου – Καταπλάκωσε σταθμευμένα αυτοκίνητα
Από την πτώση του δέντρου δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός
Ένα μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε δύο αυτοκίνητα γύρω στη 1.30 το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.
Πιο συγκεκριμένα, υπό άγνωστες συνθήκες το δέντρο έπεσε στην οδό Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή.
Δείτε βίντεο
Η πτώση του δένδρου είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε παρακείμενα ΙΧ αυτοκίνητα ενώ στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική για να απομακρύνει τον κορμό.
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.
@tripsanisphotography1974 δέντρο έλιωσε 2 αυτοκίνητα #δεντρο #αυτοκινητο #φυσικηκαταστροφη #θεσαλλονικη #πυροσβεστική ♬ πρωτότυπος ήχος – tripsanis photography 1974
- Νέα κρίση για τον πρίγκιπα Χάρι – Το Λονδίνο επανεξετάζει την προσωπική ασφάλειά του στις επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο
- Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού με τον Ελ Κααμπί (vid)
- Έχουν περάσει 38 χρόνια από την έναρξη της Πρώτης Ιντιφάντα και οι Παλαιστίνιοι ακόμα αγωνίζονται
- Αγρότες: Καταστολή στα μπλόκα, εισαγγελείς και «εγκληματικές οργανώσεις» απέναντι σε ένα κίνημα που φουντώνει
- Η εποχή του OnlyFans – Όταν η οικειότητα και η μοναξιά γίνονται εμπορεύματα
- Ο Τσικίνιο είχε την πρώτη φάση του Ολυμπιακού (vid)
- Τα μηνύματα της 20χρονης με τον 14χρονο στον Χολαργό – Τι υποστηρίζει ένας από τους δράστες
- Καλύβια: Αυτά είναι τα καλάσνικοφ που βρέθηκαν στο κλεμμένο ΙΧ – Κρατά το στόμα του κλειστό ο 37χρονος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις