Συνελήφθησαν ο «Δρακουμέλ» και ο «Καπιμπάρα» για τη ληστεία των έργων Ματίς και Πορτινάρι στο Σάο Πάολο

Έναν μήνα μετά τη θεαματική ληστεία 13 έργων τέχνης από τη Biblioteca Mário de Andrade, στο ιστορικό κέντρο του Σάο Πάολο, οι βραζιλιάνικες αρχές δηλώνουν ότι η έρευνα έχει προχωρήσει ουσιαστικά. Παρά τις συλλήψεις και τις εξελίξεις, τα κλεμμένα έργα δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Η υπόθεση αφορά οκτώ χαρακτικά του Ανρί Ματίς και πέντε έργα του Καντίντο Πορτινάρι, που είχαν παρουσιαστεί στο πλαίσιο περιοδικής έκθεσης.

Πώς έγινε η ληστεία μέσα στη βιβλιοθήκη

Η κλοπή σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου, ενώ η βιβλιοθήκη λειτουργούσε κανονικά. Δύο ένοπλοι άνδρες εισέβαλαν στον εκθεσιακό χώρο, ακινητοποίησαν έναν φύλακα και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι επισκεπτών και αφαίρεσαν τα έργα από γυάλινη προθήκη. Τα τοποθέτησαν σε υφασμάτινη τσάντα και διέφυγαν σε λίγα λεπτά.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τους δράστες να βγαίνουν από την κεντρική είσοδο, να κατευθύνονται προς τον σταθμό μετρό Anhangabaú και να επιβιβάζονται σε βαν διαφυγής, το οποίο αργότερα κατασχέθηκε από την αστυνομία.

Οι συλλήψεις και ο βασικός ύποπτος

Η πρώτη σύλληψη έγινε μόλις μία ημέρα μετά τη ληστεία, έπειτα από ανάλυση υλικού και κινήσεων υπόπτου. Ο άνδρας παραμένει προφυλακισμένος. Στις 18 Δεκεμβρίου ακολούθησε η προσωρινή κράτηση δεύτερου προσώπου, το οποίο φέρεται να μην συμμετείχε άμεσα, αλλά εμφανίζεται μαζί με τους δράστες μετά το χτύπημα.

Στις 19 Δεκεμβρίου συνελήφθη και μια γυναίκα, η οποία φέρεται να βοήθησε στην απόκρυψη των έργων αμέσως μετά τη ληστεία. Πρόκειται για τη σύζυγο του μοναδικού βασικού υπόπτου που παραμένει ασύλληπτος: του Γκαμπριέλ Περέιρα Ροντρίγκες ντε Μέλο, γνωστού με τα προσωνύμια «Gargamel» (Δρακουμέλ) και «Capybara» (τρωκτικό ιθαγενές στη Νότια Αμερική).

Το παρελθόν του φυγόδικου

Ο Μέλο είχε στο παρελθόν εκτεταμένο ποινικό μητρώο, κυρίως για ληστείες. Ωστόσο, οι καταδίκες του για ληστεία και διακεκριμένη κλοπή ακυρώθηκαν στις αρχές του 2025, βάσει νόμου που προβλέπει αυτόματη χάρη για κρατουμένους που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Μεταξύ των υποθέσεων που είχαν οδηγήσει στην καταδίκη του περιλαμβάνονται μια εικονική ένοπλη ληστεία πολυτελούς αυτοκινήτου πριν από περίπου δέκα χρόνια και ένα περιστατικό το 2022, όταν παρίστανε τραπεζικό υπάλληλο για να αποσπάσει χρήματα από ηλικιωμένο πελάτη.

Φόβοι για μαύρη αγορά τέχνης

Οι αρχές εκτιμούν ότι η ληστεία δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα προσεκτικού σχεδιασμού, με συγκεκριμένα έργα να επιλέγονται για μεταπώληση στη μαύρη αγορά. Ο δήμαρχος του Σάο Πάολο, Ρικάρντο Νούνες, ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ενημερωθεί η Interpol, ώστε να αποτραπεί η έξοδος των έργων από τη χώρα.

Η αστυνομία συνεργάζεται με το Βραζιλιάνικο Ινστιτούτο Μουσείων, το Εθνικό Ινστιτούτο Ιστορικής και Καλλιτεχνικής Κληρονομιάς και τη Βραζιλιάνικη Ένωση Γκαλερί Τέχνης για την ανάκτηση των έργων.

Τα χαρακτικά και οι εκτυπώσεις είχαν παρουσιαστεί σε συνεργασία με το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Σάο Πάολο (MAM-SP) και η συνολική τους αξία εκτιμάται μεταξύ 700.000 και 1 εκατ. ρεάις.

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού και Δημιουργικής Οικονομίας της πόλης, Ζοζέ Αντόνιο Τοτό Παρέντε, τόνισε ότι τα έργα «έχουν πολιτιστική, ιστορική και καλλιτεχνική αξία και δεν μπορούν να αποτιμηθούν αποκλειστικά με οικονομικούς όρους».

Παρότι τα έργα ήταν ασφαλισμένα, η υπόθεση έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση στη Βραζιλία για την ασφάλεια των δημόσιων πολιτιστικών χώρων, ειδικά όταν φιλοξενούν εκθέσεις υψηλής αξίας εκτός μουσείων.

*Mε πληροφορίες: The Art Newspaper