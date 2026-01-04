Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026
Take-Offs, Landings at Greek Airports Disrupted
04 Ιανουαρίου 2026 | 13:20

Take-Offs, Landings at Greek Airports Disrupted

Flights to and from Greece were temporarily halted, while only aircraft already airborne were being handled under contingency procedures

Vita.gr
Στόχοι: Γιατί δεν πετυχαίνουν πάντα τα σχέδια για το νέο έτος;

Στόχοι: Γιατί δεν πετυχαίνουν πάντα τα σχέδια για το νέο έτος;

Spotlight

Air traffic across Greece was severely disrupted on Sunday after a technical failure affected air traffic control communications, grounding arrivals and departures at the country’s main airport and regional hubs, aviation sources said.

Flights to and from Greece were temporarily halted, while only aircraft already airborne were being handled under contingency procedures.

Officials were working urgently to restore the systems, which are critical for air traffic control communications nationwide. Authorities were expected to issue an official statement, and a temporary closure of the Athens Flight Information Region (FIR) was under consideration until communications were fully restored.

The disruption affected all commercial flights entering or leaving Greek airspace, raising the likelihood of delays and cancellations across Europe’s southeastern aviation corridor.

World
Βενεζουέλα: Οι μάσκες έπεσαν – Πίσω από το ναρκεμπόριο ο στόχος των ΗΠΑ ήταν το πετρέλαιο

Βενεζουέλα: Οι μάσκες έπεσαν – Πίσω από το ναρκεμπόριο ο στόχος των ΗΠΑ ήταν το πετρέλαιο

Ελληνικά αεροδρόμια: Αποκαθίσταται σταδιακά το black out στο FIR Αθηνών

Ελληνικά αεροδρόμια: Αποκαθίσταται σταδιακά το black out στο FIR Αθηνών

Shops Closed on January 2, Banks Remain Open
English edition 02.01.26

Shops Closed on January 2, Banks Remain Open

Although January 2 is not an official public holiday, most retail stores across Greece are closed for annual inventory checks, while banks operate as normal and supermarket schedules vary

Σύνταξη
Greece’s Economy in 2026: Growth, Risks and Open Questions
English edition 01.01.26

Greece’s Economy in 2026: Growth, Risks and Open Questions

Strong growth forecasts for 2026 hinge on investment delivery, inflation control and the final stretch of EU recovery funds, raising concerns over whether ambitious targets can translate into lasting gains for incomes and productivity

Σύνταξη
Greece Steps Up VAT Refund Audits to Curb Fraud
English edition 30.12.25

Greece Steps Up VAT Refund Audits to Curb Fraud

The Independent Authority for Public Revenue (AADE) in Greece will intensify VAT refund checks, increasing targeted audits, cross-checking POS data, and reviewing suspicious claims to combat tax evasion and prevent illegal refunds.

Σύνταξη
Plan Your Getaways: Long Weekends and Holidays in Greece for 2026
English edition 30.12.25

Plan Your Getaways: Long Weekends and Holidays in Greece for 2026

Greece’s 2026 public holiday calendar offers only three long weekends and one four-day Easter break, with several major holidays falling on weekends resulting in a mixed outlook for workers, travelers and families planning time off

Σύνταξη
Profession: Santa Claus
English edition 29.12.25

Profession: Santa Claus

In many countries, embodying Santa Claus is taken very seriously. In Greece, Manolis Syllignakis and his “colleague” Sakis Xanthopoulos don the red suit every year and become one with the Christmas myth

Σύνταξη
Zelenskiy to Meet Trump in Florida for Ukraine Peace Talks
English edition 27.12.25

Zelenskiy to Meet Trump in Florida for Ukraine Peace Talks

The Ukrainian leader says key drafts on a peace framework and security guarantees are nearly complete, as territorial disputes and pressure on Russia top the agenda ahead of a potential breakthrough before the New Year

Σύνταξη
Christmas Home Decor Trends Defining the Festive Season
English edition 26.12.25

Christmas Home Decor Trends Defining the Festive Season

From nostalgic tradition and nature-inspired warmth to playful pastel sweets and theatrical glamour, these are the decorating styles shaping homes this Christmas—where comfort, personality, and atmosphere take center stage.

Σύνταξη
Greek Banks Set Holiday Schedule
English edition 24.12.25

Greek Banks Set Holiday Schedule

The final bank holiday of the festive season will be Tuesday 6 January, marking the Feast of Epiphany.

Σύνταξη
Greek Citizens Can Now Request Foreign Civil Registry Records Online
English edition 24.12.25

Greek Citizens Can Now Request Foreign Civil Registry Records Online

Reducing the need to visit registry offices or KEP centers in person, the new service allows Greeks to apply for birth, marriage, civil partnership, and death certificates for events that took place abroad and were registered with the Special Civil Registry before January 22, 2018

Σύνταξη
Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει
Διεθνής Οικονομία 04.01.26

Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει

Ο ΟΠΕΚ+ κατάφερε να ξεπεράσει σοβαρές εσωτερικές διαμάχες, όπως εκείνη για τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, δίνοντας προτεραιότητα στη διαχείριση της αγοράς έναντι των πολιτικών διαφορών

Σύνταξη
Σε κίνδυνο το Μουντιάλ: Τι θα αποφασίσει η FIFA για τις ΗΠΑ και τον κάτοχο του «Βραβείου Ειρήνης»;
On Field 04.01.26

Σε κίνδυνο το Μουντιάλ: Τι θα αποφασίσει η FIFA για τις ΗΠΑ και τον κάτοχο του «Βραβείου Ειρήνης»;

Η εμπλοκή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα έχει ανοίξει διεθνή συζήτηση για την παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ από την προεδρία Τραμπ, με την κουβέντα να επεκτείνεται και στο προσεχές Μουντιάλ, το οποίο βάσει των κανονισμών της FIFA πλέον βρίσκεται σε κίνδυνο...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
FAFO και Ντέινα Γουάιτ: Τι σημαίνουν οι φράσεις του UFC που υιοθέτησε ο Λευκός Οίκος στις αναρτήσεις του
IYDKNYK 04.01.26

FAFO και Ντέινα Γουάιτ: Τι σημαίνουν οι φράσεις του UFC που υιοθέτησε ο Λευκός Οίκος στις αναρτήσεις του

Μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ο Λευκός Οίκος επέλεξε να στείλει τα μηνύματά του μέσα από τα social media, χρησιμοποιώντας σύντομα και φορτισμένα συνθήματα όπως το FAFO και το «If you don’t know, now you know» — φράσεις με ρίζες στην κουλτούρα του UFC και της διαδικτυακής αργκό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάτρα: Έσπασαν το καφέ του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου όπου ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα ο 30χρονος
Δείτε βίντεο 04.01.26

Έσπασαν το καφέ του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα όπου ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα ο 30χρονος

Συγγενείς και φίλοι του 30χρονου πιστεύεται ότι προχώρησαν σε πράξη εκδίκησης για τον θάνατο του νεαρού πατέρα έξι παιδιών, που έχασε τη ζωή του έξω από το νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 04.01.26

LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 20η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ούτε τα προσχήματα ο Λανουά: Όρισε Κουμπαράκη και Ευαγγέλου στο Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 04.01.26

Ούτε τα προσχήματα ο Λανουά: Όρισε Κουμπαράκη και Ευαγγέλου στο Κύπελλο

Ο Γάλλος συνεχίζει την πολιτική της ασυλίας για όσους κάνουν λάθη. Ο μόνος που έμεινε εκτός των ορισμών των πλέι οφ του Κυπέλλου είναι ο Φωτιάς, ενώ πήρε «βραβείο» και ο Τσακαλίδης.

Βάιος Μπαλάφας
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης με τη στάση υποταγής στα συμφέροντα των ισχυρών, δεν μπορεί να παραμείνει πρωθυπουργός
Νέα Αριστερά 04.01.26

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης με τη στάση υποταγής στα συμφέροντα των ισχυρών, δεν μπορεί να παραμείνει πρωθυπουργός

«Δεν μας ενημέρωσε ο κύριος Μητσοτάκης πότε θα είναι καλή ώρα για την Ελλάδα να μιλήσει για τη νομιμότητα και διεθνές δίκαιο», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Σκύλος, παιδί, αυτισμός: Μια σχέση ζωής – Τι καταδεικνύουν έρευνες
Άρρηκτος δεσμός 04.01.26

Σκύλος, παιδί, αυτισμός: Μια σχέση ζωής – Τι καταδεικνύουν έρευνες

Ο σκύλος αποπνέει ηρεμία και δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στη σχέση ανάμεσα στα παιδιά με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος και τους σκύλους.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Στο στόχαστρο της Τότεναμ ο Τζόλης
Ποδόσφαιρο 04.01.26

Στο στόχαστρο της Τότεναμ ο Τζόλης

Η Τότεναμ είναι η τελευταία ομάδα που μπαίνει στο κυνήγι της απόκτησης του Χρήστου Τζόλη, όπως αναφέρουν τα τελευταία αγγλικά ρεπορτάζ.

Σύνταξη
Τσιμουδιά από Μαρινάκη για την ουσία της δήλωσης Τσίπρα για Βενεζουέλα, πετάει την μπάλα στην εξέδρα
Πολιτική Γραμματεία 04.01.26

Τσιμουδιά από Μαρινάκη για την ουσία της δήλωσης Τσίπρα για Βενεζουέλα, πετάει την μπάλα στην εξέδρα

Με τη δοκιμασμένη συνταγή άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, διαστρέβλωση της πραγματικότητας και λάσπη επιτίθεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινακης στον Αλέξη Τσίπρα, που μίλησε για επικίνδυνη δήλωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Σταδιακή αποκατάσταση του black out στο FIR Αθηνών που προκάλεσε χάος στα ελληνικά αεροδρόμια – Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες
Ελλάδα 04.01.26

Σταδιακή αποκατάσταση του black out στο FIR Αθηνών που προκάλεσε χάος στα ελληνικά αεροδρόμια – Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες

Συνεχίζεται η διερεύνηση για την πλήρη επίλυση του προβλήματος που προκάλεσε το black out στον ελληνικό εναέριο χώρο - Χάος στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», δείτε εικόνες - «Το περιστατικό συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση», λέει η ΥΠΑ

Σύνταξη
«Εγκεφαλική βλάβη, μειωμένη γνωστική λειτουργία» – Η εξομολόγηση της Εβάντζελιν Λίλι του Lost μετά την πτώση σε βράχο συγκινεί
«Πολεμίστρια» 04.01.26

«Εγκεφαλική βλάβη, μειωμένη γνωστική λειτουργία» – Η εξομολόγηση της Εβάντζελιν Λίλι του Lost μετά την πτώση σε βράχο συγκινεί

Η διάσημη πρωταγωνίστρια της εμβληματικής σειράς Lost και των ταινιών της Marvel, Εβάντζελιν Λίλι, προχώρησε σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση για την υγεία της.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Άρης Betsson – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 04.01.26

LIVE: Άρης Betsson – Ολυμπιακός

LIVE: Άρης Betsson – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης Betsson – Ολυμπιακός, για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες: Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη, στο τραπέζι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
Agro-in 04.01.26

Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες: Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη, στο τραπέζι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη, οι εργασίες της οποίας φιλοξενούνται στο πολιτιστικό κέντρο των Νέων Μαλγάρων, συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν άλλοι 16 σοροί από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Τραγωδία στην Ελβετία 04.01.26

Ταυτοποιήθηκαν άλλοι 16 σοροί από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά - Παρατείνεται η αγωνία των υπόλοιπων οικογενειών

Από 14 έως 39 ετών οι ηλικίες των θυμάτων που ανακοινώθηκε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκαν, ωστόσο η αστυνομία του καντονιού Βαλέ στην Ελβετία δεν έκανε γνωστά τα ονόματα

Σύνταξη
Πάτρα: Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο και κρίσιμες μαρτυρίες για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου
Άγρια χτυπήματα 04.01.26

Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο και κρίσιμες μαρτυρίες για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου στην Πάτρα

Οι δράστες φέρεται να ξυλοκόπησαν βάναυσα τον άτυχο 30χρονο στην Πάτρα, χτυπώντας τον στο κεφάλι και σε όλο του το σώμα ακόμα και με καρέκλες

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
«Τρελάθηκε» ο Ιτούδης και… χίμηξε στους διαιτητές (vid)
Μπάσκετ 04.01.26

«Τρελάθηκε» ο Ιτούδης και… χίμηξε στους διαιτητές (vid)

Ένα σφύριγμα στο τελευταίο ματς της Χάποελ Τελ Αβίβ, έβγαλε τον Δημήτρη Ιτούδη από τα ρούχα του, με τον Έλληνα τεχνικό να ορμάει στους διαιτητές και τον πάγκο της ομάδας του να προσπαθεί να τον συγκρατήσει με νύχια και με δόντια.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

