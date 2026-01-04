Take-Offs, Landings at Greek Airports Disrupted
Flights to and from Greece were temporarily halted, while only aircraft already airborne were being handled under contingency procedures
Air traffic across Greece was severely disrupted on Sunday after a technical failure affected air traffic control communications, grounding arrivals and departures at the country’s main airport and regional hubs, aviation sources said.
Officials were working urgently to restore the systems, which are critical for air traffic control communications nationwide. Authorities were expected to issue an official statement, and a temporary closure of the Athens Flight Information Region (FIR) was under consideration until communications were fully restored.
The disruption affected all commercial flights entering or leaving Greek airspace, raising the likelihood of delays and cancellations across Europe’s southeastern aviation corridor.
