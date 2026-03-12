ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 15 Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 15 Μαρτίου η εφημερίδα το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Ο τρίτος τόμος του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, το ΒΗΜΑ στην Ιστορία για την ζωή και το έργο του Ελευθέριου Βενιζέλου, το επετειακό τεύχος του HELLO! και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Ετυμολογικό λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Ιστορία των λέξεων, τόμος Γ’ (Λ-Ο)

Ένα έργο ζωής του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, και μία σπουδαία εκπαιδευτική παρακαταθήκη για κάθε ελληνική οικογένεια.

Πρόκειται για το πλέον ενημερωμένο, σύγχρονο και επιστημονικά τεκμηριωμένο ετυμολογικό λεξικό της Νέας Ελληνικής, ένα έργο που φωτίζει ανάγλυφα την ιστορία των λέξεων και αποκαλύπτει τις βαθιές ρίζες της γλώσσας μας. Με εγκυρότατες ετυμολογικές πληροφορίες, αντλημένες από τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και τις πλέον αξιόπιστες πηγές, το λεξικό παρακολουθεί τη διαδρομή κάθε λέξης στον χρόνο, αναδεικνύοντας τη μεταβολή και τον εμπλουτισμό των σημασιών της μέσα από τα κείμενα.

Ιδιαίτερη θέση στο έργο κατέχουν τα σχόλια για τις σημαντικότερες ετυμολογικές οικογένειες, που ενώνουν ομόρριζες λέξεις από την Ελληνική αλλά και από άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ελληνικής ως γλωσσικής μήτρας και διαχρονικής πολιτισμικής δύναμης. Παράλληλα, ιστορικές παρατηρήσεις φωτίζουν την πρώτη εμφάνιση των λέξεων, τα πρόσωπα και τα περιστατικά που συνδέθηκαν με αυτές, καθώς και τους σπουδαιότερους σταθμούς της πορείας τους.

Το λεξικό δεν περιορίζεται στην ετυμολογική ανάλυση. Εξηγεί με σαφήνεια τη λειτουργία, τον σχηματισμό και την ορθογραφία των λέξεων μέσα από περιεκτικά και ουσιαστικά σχόλια, ενώ οι ένθετοι πίνακες για τα αντιδάνεια και τα δάνεια από άλλες γλώσσες προσφέρουν πολύτιμη εποπτεία της γλωσσικής αλληλεπίδρασης μέσα στους αιώνες.

ΒΗΜΑ στην Ιστορία

Ελευθέριος Βενιζέλος

Ο άνθρωπος που σημάδεψε όσο λίγοι την πορεία του ελληνικού κράτους στον 20ό αιώνα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος (1864-1936) υπήρξε πιθανότατα ο πολιτικός που επηρέασε βαθύτερα από κάθε άλλον την ελληνική πολιτική ζωή του περασμένου αιώνα. Το έργο και οι επιλογές του καθόρισαν την εξέλιξη του ελληνικού κράτους και συνδέθηκαν με κρίσιμες στιγμές της εθνικής πορείας. Όπως σημειώνει στον πρόλογο της έκδοσης ο καθηγητής Σωτήρης Ριζάς, παρά τον έντονα διαιρετικό χαρακτήρα της πολιτικής του παρουσίας, μετά τη Μεταπολίτευση ο Βενιζέλος αναδείχθηκε σε σημείο αναφοράς μιας ευρύτερης δημοκρατικής συναίνεσης, καθώς αναγνωρίστηκε ως ο αρχιτέκτονας της διαδικασίας εθνικής ολοκλήρωσης. Παράλληλα, βασικές στρατηγικές επιλογές του βενιζελισμού ενσωματώθηκαν σταδιακά στον κοινό πολιτικό ορίζοντα του ελληνικού αστικού καθεστώτος ήδη από τη δεκαετία του 1940.

Μέσα από πρωτότυπες προσεγγίσεις και σύγχρονη ιστορική ματιά, ο τόμος φωτίζει την πολιτική διαδρομή, τις ιδέες και τις αντιφάσεις του Βενιζέλου, αλλά και την επίδρασή του στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας. Ένα συλλεκτικό βιβλίο που προσφέρει στους αναγνώστες μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη ματιά στην κληρονομιά ενός ηγέτη που συνεχίζει να προκαλεί συζήτηση και προβληματισμό μέχρι σήμερα.

HELLO!

Επετειακό τεύχος

Μια συλλεκτική έκδοση αφιερωμένη στη λαμπερή πορεία του τίτλου! Αναδρομή σε μεγάλες αποκλειστικότητες, iconic covers, royal stories, εμβληματικές προσωπικότητες. Συνεντεύξεις με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Αντώνη Καρυστινό και Demy. Flashback σε εμβληματικά party, και μόδα γεμάτη πολυτέλεια!

ΒΗΜΑGAZINO

Από το θρυλικό Enterprise στο ξακουστό Gerald R. Ford, το HMS Prince, το Charles de Gaulle και τη δική μας φρεγάτα Κίμων, τα πλωτά φρούρια του 21ου αι. βρίσκονται στο κέντρο της γεωπολιτικής σκακιέρας. Η Μέση Ανατολή φλέγεται, ο εναέριος χώρος της περιοχής, έχει εκχωρηθεί σε μαχητικά αεροσκάφη, υπερηχητικούς πυραύλους και drones, στα νερά του Περσικού Κόλπου και στα νερά της Ερυθράς Θάλασσας βρίσκονται τα μεγαλύτερα και πλέον σύγχρονα αεροπλανοφόρα. Τα θεαματικά υπερ-αεροπλανοφόρα, τα οποία προκαλούν δέος, θυμίζοντας κάπου πανάκριβες κινηματογραφικές παραγωγές.