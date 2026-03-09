Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
09.03.2026 | 18:20
Σοβαρό τροχαίο με καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αθηνών – Κορίνθου με δύο τραυματίες
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Γ' τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
Media 09 Μαρτίου 2026, 19:16

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Γ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη

Στις 15 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Γ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Spotlight

Αυτή την Κυριακή 15 Μαρτίου, η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ προσφέρει στους αναγνώστες τον Γ΄ τόμο (Λ-Ο)  του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη, συνεχίζοντας μια σημαντική εκδοτική πρωτοβουλία που φέρνει ένα κορυφαίο έργο γλωσσικής γνώσης σε κάθε ελληνικό σπίτι.

Πρόκειται για ένα μνημειώδες έργο επιστημονικής έρευνας και πολυετούς μελέτης, το οποίο καταγράφει με πληρότητα και ακρίβεια την ετυμολογία των λέξεων της Νέας Ελληνικής. Με αξιοποίηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και των πιο αξιόπιστων γλωσσολογικών πηγών, το λεξικό ιχνηλατεί την πορεία των λέξεων μέσα στους αιώνες, αποκαλύπτοντας τις απαρχές τους, τις μορφολογικές μεταβολές και τις σημασιολογικές εξελίξεις που διαμορφώνουν τον σημερινό τους χαρακτήρα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην παρουσίαση των μεγάλων ετυμολογικών οικογενειών, μέσα από τις οποίες αναδεικνύονται οι σχέσεις ανάμεσα σε ομόρριζες λέξεις, τόσο στο εσωτερικό της ελληνικής γλώσσας όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Μέσα από αυτές τις γλωσσικές διαδρομές προβάλλεται ο διαχρονικός ρόλος της ελληνικής ως θεμελιώδους πυλώνα του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της επιστημονικής ορολογίας.

Παράλληλα, ιστορικές και γλωσσολογικές επισημάνσεις φωτίζουν την πρώτη εμφάνιση πολλών λέξεων στη γραπτή παράδοση, αλλά και τα πρόσωπα, τα γεγονότα και τις εποχές που σημάδεψαν την εξέλιξή τους. Σαφή και περιεκτικά σχόλια διευκρινίζουν τον σχηματισμό, τη χρήση και την ορθογραφία τους, ενώ ειδικοί πίνακες για τα γλωσσικά δάνεια και τα αντιδάνεια αποτυπώνουν με εποπτικό τρόπο τη συνεχή αλληλεπίδραση της ελληνικής με άλλες γλώσσες.

Ο Γ΄ τόμος (Λ-Ο) του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, αλλά και για κάθε αναγνώστη που ενδιαφέρεται να γνωρίσει βαθύτερα την ιστορία, τη δομή και τη ζωντανή εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας. Μια ουσιαστική προσφορά γνώσης και πολιτισμού, αντάξια μιας θέσης σε κάθε βιβλιοθήκη.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Του Γ. Μπαμπινιώτη
Γ΄ Τόμος (Λ-Ο)

Αυτή την Κυριακή 15 Μαρτίου με ΤΟ ΒΗΜΑ

Economy
Από Fuel Pass μέχρι Market Pass: Τα μέτρα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Από Fuel Pass μέχρι Market Pass: Τα μέτρα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Κόσμος
Ισραήλ: Eπληξε αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν

Ισραήλ: Eπληξε αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν

Media
Σάρα Τοσκάνο: Η σύζυγος του Λάμπρου Φισφή χορεύει oriental στο νέο επεισόδιο του Έχω Παιδιά (εικόνες)
TV 09.03.26

Σάρα Τοσκάνο: Η σύζυγος του Λάμπρου Φισφή χορεύει oriental στο νέο επεισόδιο του Έχω Παιδιά (εικόνες)

Ο δημιουργός και πρωταγωνιστής του Έχω Παιδιά, Λάμπρος Φισφής, αποφάσισε να δώσει έναν ιδιαίτερο ρόλο σε έναν άνθρωπο που αποτελεί τη μόνιμη πηγή έμπνευσής του: τη σύζυγό του, Σάρα Τοσκάνο.

Σύνταξη
Ο εμβληματικός Χρήστος Καλαβρούζος μπαίνει στους Αθώους: Ο ρόλος – κλειδί στη μεταμόρφωση του Τουρκόγιαννου
TV 07.03.26

Ο εμβληματικός Χρήστος Καλαβρούζος μπαίνει στους Αθώους: Ο ρόλος – κλειδί στη μεταμόρφωση του Τουρκόγιαννου

Η συμμετοχή του Χρήστου Καλαβρούζου στη μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Οι Αθώοι», δεν είναι απλώς μια τηλεοπτική επιστροφή, αλλά μια καλλιτεχνική δήλωση.

Σύνταξη
Σάρα Τοσκάνο: Η σύζυγος του Λάμπρου Φισφή χορεύει oriental στο νέο επεισόδιο του Έχω Παιδιά (εικόνες)
TV 09.03.26

Σάρα Τοσκάνο: Η σύζυγος του Λάμπρου Φισφή χορεύει oriental στο νέο επεισόδιο του Έχω Παιδιά (εικόνες)

Ο δημιουργός και πρωταγωνιστής του Έχω Παιδιά, Λάμπρος Φισφής, αποφάσισε να δώσει έναν ιδιαίτερο ρόλο σε έναν άνθρωπο που αποτελεί τη μόνιμη πηγή έμπνευσής του: τη σύζυγό του, Σάρα Τοσκάνο.

Σύνταξη
Οι απειλές θανάτου ανάγκασαν πέντε ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής Ιράν να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία
Ποδόσφαιρο 09.03.26

Οι απειλές θανάτου ανάγκασαν 5 ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής Ιράν να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία

Μετά τις απειλές θανάτου που δέχθηκε η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν από φανατικούς ισλαμιστές στη χώρα, πέντε εξ αυτών φέρονται να ζήτησαν πολιτικό άσυλο στην Αυστραλία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αρραβώνας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» – Η Ελλάδα, το δαχτυλίδι, ο όρκος της Γαλλίδας καλλονής
Έρωτας στη Βουλιαγμένη 09.03.26

Αρραβώνας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» – Η Ελλάδα, το δαχτυλίδι, ο όρκος της Γαλλίδας καλλονής

Η Τιλάν Μπλοντό, το μοντέλο που κατέκτησε τον τίτλο του «ομορφότερου κοριτσιού στον κόσμο» σε ηλικία μόλις έξι ετών, επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Γάλλο DJ Μπεν Ατάλ και τη πρόταση κάτω από τον αττικό ουρανό

Σύνταξη
Τρόμος στο Ντουμπάι: Γιατί οι influencer σωπαίνουν μπροστά στις επιθέσεις με drones
Ο μεγάλος φόβος 09.03.26

Τρόμος στο Ντουμπάι: Γιατί οι influencer σωπαίνουν μπροστά στις επιθέσεις με drones

Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, οι χιλιάδες ξένοι influencer που ζουν στo Ντουμπάι έρχονται αντιμέτωποι με ένα ιδιότυπο δίλημμα: τον φόβο των εχθρικών πυράνων ή την αυστηρότητα των τοπικών νόμων περί περιεχομένου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Καρφιά» ανάμεσα σε Λαπόρτα και Τσάβι ενόψει των εκλογών στη Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 09.03.26

«Καρφιά» ανάμεσα σε Λαπόρτα και Τσάβι ενόψει των εκλογών στη Μπαρτσελόνα

Ο Τσάβι υποστήριξε πως ο Λαπόρτα δεν επέτρεψε την επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στη Μπαρτσελόνα, με τον πρόεδρο των Καταλανών να περνά στην αντεπίθεση αφήνοντας αιχμές για την προπονητική αξία του πρώτου.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 09.03.26

LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά

LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Κηφισιά για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Η παγκόσμια οικονομία εκ νέου σε δοκιμασία – «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»
Όλα στο «κόκκινο» 09.03.26

Η παγκόσμια οικονομία εκ νέου σε δοκιμασία - «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»

Οι αγορές, με τη Μέση Ανατολή να φλέγεται, κινούνται σαν το «τρενάκι του τρόμου» σε λούνα παρκ. Η παγκόσμια οικονομία ακροβατεί και τα χειρότερα… δεν τα έχουμε δει ακόμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το νέο Volkswagen T-Roc ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Το νέο Volkswagen T-Roc ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV

Συνδυάζοντας τεχνολογία από μεγαλύτερα μοντέλα, αναβαθμισμένη ποιότητα, αυξημένους χώρους και εξηλεκτρισμένη αποδοτικότητα, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν περισσότερα από ένα σύγχρονο SUV χωρίς συμβιβασμούς

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Πέθανε καθηγήτρια μετά από εγκεφαλικό – Τι απαντούν οι γονείς μαθητών στις αναφορές για bullying
Ελλάδα 09.03.26

Θεσσαλονίκη: Πέθανε καθηγήτρια μετά από εγκεφαλικό – Τι απαντούν οι γονείς μαθητών στις αναφορές για bullying

Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων και συναδέλφων της, η εκπαιδευτικός φέρεται να βίωνε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στη σχολική αίθουσα - Οι σοκαριστικές καταγγελίες αναφέρουν ότι μαθητές την παρενοχλούσαν συστηματικά

Σύνταξη
Τέμπη: Νέα τροπή στην υπόθεση των χαμένων βίντεο – Κατάσχονται και οι υπολογιστές της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ελλάδα 09.03.26

Τέμπη: Νέα τροπή στην υπόθεση των χαμένων βίντεο – Κατάσχονται και οι υπολογιστές της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εξελίξεις στην υπόθεση των χαμένων βίντεο από τη διαδρομή των μοιραίων τρένων στα Τέμπη, έπειτα από τις αποκαλύψεις των δικαστικών πραγματογνωμόνων.

Σύνταξη
Η TUDOR συνεχίζει δυναμικά στη Formula 1
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Η TUDOR συνεχίζει δυναμικά στη Formula 1

Η TUDOR συνεχίζει για 3η χρονιά τη συνεργασία της με την ομάδα Visa Cash App Racing Bulls, ενισχύοντας την παρουσία της στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τη Formula 1, για τη σεζόν του 2026

Σύνταξη
Ποιος θα είναι ο Βόλντεμορτ στη νέα τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ» – Ο Πολ Μπέτανι, ο Κίλιαν Μέρφι ή κανείς τους;
Αναπάντητα ερωτήματα 09.03.26

Ποιος θα είναι ο Βόλντεμορτ στη νέα τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ» – Ο Πολ Μπέτανι, ο Κίλιαν Μέρφι ή κανείς τους;

Η HBO δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ποιος ηθοποιός θα αναλάβει τον ρόλο του Βόλντεμορτ στη νέα σειρά «Χάρι Πότερ» οπότε το διαδίκτυο έχει αρχίσει να μαντεύει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μακρόν στην Κύπρο: Η ανάρτηση του Γάλλου προέδρου στα ελληνικά – «Δεν θελήσαμε αυτόν τον πόλεμο»
Διπλωματία 09.03.26

Μακρόν στην Κύπρο: Η ανάρτηση του Γάλλου προέδρου στα ελληνικά – «Δεν θελήσαμε αυτόν τον πόλεμο»

Στην ανάρτηση ο Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε και ένα βίντεο με την επίσκεψη του στην αεροπορική βάση στην Πάφο μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Το «μέταλλο» του Ολυμπιακού μετράει ακόμα περισσότερο στην τελική ευθεία
On Field 09.03.26

Το «μέταλλο» του Ολυμπιακού μετράει ακόμα περισσότερο στην τελική ευθεία

Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που ξέρει καλύτερα απ’ όλους τι σημαίνει μεγάλη πίεση και πρωταθλητισμός και θα τα δώσει όλα σε οκτώ «μάχες» για την κατάκτηση του 49ου πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κροατία: Πλαφόν στις τιμές καυσίμων – Σε ισχύ το μέτρο για 2 εβδομάδες
Διεθνής Οικονομία 09.03.26

Πλαφόν στις τιμές καυσίμων από την Κροατία - Σε ισχύ το μέτρο για 2 εβδομάδες

Ανώτατο όριο (πλαφόν) στις τιμές του πετρελαίου θέτει σε εφαρμογή από την Τρίτη (10/03) και για δύο εβδομάδες η Κροατία. Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή καθοδηγεί το ράλι στις τιμές των καυσίμων και σε κλυδωνισμούς τις παγκόσμιες αγορές.

Σύνταξη
Γιόκιτς: «Παρακολουθώ τον Ολυμπιακό – Μου αρέσει να βλέπω τα παιχνίδια τους»
Μπάσκετ 09.03.26

Γιόκιτς: «Παρακολουθώ τον Ολυμπιακό – Μου αρέσει να βλέπω τα παιχνίδια τους»

Σε συνέντευξη που έδωσε ο σταρ του NBA Νίκολα Γιόκιτς αποκάλυψε ότι του αρέσει να παρακολουθεί παιχνίδια του Ολυμπιακού στη Euroleague, καθώς απολαμβάνει το μπάσκετ που παίζουν οι ερυθρόλευκοι.

Σύνταξη
Δημιουργία Πάρκου Μνήμης στη Θεσσαλονίκη
Αυτοδιοίκηση 09.03.26

Δημιουργία Πάρκου Μνήμης στη Θεσσαλονίκη

Την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και τη δημιουργία του Πάρκου Μνήμης, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης στη συνέντευξη τύπου για την φετινή 13η Πορεία Μνήμης, «Ποτέ Ξανά, Θεσσαλονίκη – Άουσβιτς».

Σύνταξη
Χαλάνδρι: Σύλληψη μητέρας μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο -Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 09.03.26

Χαλάνδρι: Σύλληψη μητέρας μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο -Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Μετά από επεισόδιο διαζευγμένοι γονείς ανήλικου παιδιού αλληλομηνύθηκαν με συνέπεια η γυναίκα να συλληφθεί ενώ με εντολή εισαγγελέα ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος μαζί με το παιδί

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

