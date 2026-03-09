ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Γ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη

Αυτή την Κυριακή 15 Μαρτίου, η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ προσφέρει στους αναγνώστες τον Γ΄ τόμο (Λ-Ο) του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη, συνεχίζοντας μια σημαντική εκδοτική πρωτοβουλία που φέρνει ένα κορυφαίο έργο γλωσσικής γνώσης σε κάθε ελληνικό σπίτι.

Πρόκειται για ένα μνημειώδες έργο επιστημονικής έρευνας και πολυετούς μελέτης, το οποίο καταγράφει με πληρότητα και ακρίβεια την ετυμολογία των λέξεων της Νέας Ελληνικής. Με αξιοποίηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και των πιο αξιόπιστων γλωσσολογικών πηγών, το λεξικό ιχνηλατεί την πορεία των λέξεων μέσα στους αιώνες, αποκαλύπτοντας τις απαρχές τους, τις μορφολογικές μεταβολές και τις σημασιολογικές εξελίξεις που διαμορφώνουν τον σημερινό τους χαρακτήρα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην παρουσίαση των μεγάλων ετυμολογικών οικογενειών, μέσα από τις οποίες αναδεικνύονται οι σχέσεις ανάμεσα σε ομόρριζες λέξεις, τόσο στο εσωτερικό της ελληνικής γλώσσας όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Μέσα από αυτές τις γλωσσικές διαδρομές προβάλλεται ο διαχρονικός ρόλος της ελληνικής ως θεμελιώδους πυλώνα του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της επιστημονικής ορολογίας.

Παράλληλα, ιστορικές και γλωσσολογικές επισημάνσεις φωτίζουν την πρώτη εμφάνιση πολλών λέξεων στη γραπτή παράδοση, αλλά και τα πρόσωπα, τα γεγονότα και τις εποχές που σημάδεψαν την εξέλιξή τους. Σαφή και περιεκτικά σχόλια διευκρινίζουν τον σχηματισμό, τη χρήση και την ορθογραφία τους, ενώ ειδικοί πίνακες για τα γλωσσικά δάνεια και τα αντιδάνεια αποτυπώνουν με εποπτικό τρόπο τη συνεχή αλληλεπίδραση της ελληνικής με άλλες γλώσσες.

Ο Γ΄ τόμος (Λ-Ο) του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, αλλά και για κάθε αναγνώστη που ενδιαφέρεται να γνωρίσει βαθύτερα την ιστορία, τη δομή και τη ζωντανή εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας. Μια ουσιαστική προσφορά γνώσης και πολιτισμού, αντάξια μιας θέσης σε κάθε βιβλιοθήκη.

