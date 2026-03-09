ΒΗΜΑ στην Ιστορία: Έρχεται αυτή την Κυριακή και είναι αφιερωμένο στον Ελευθέριο Βενιζέλο
Την Κυριακή 15 Μαρτίου, κυκλοφορεί το ΒΗΜΑ στην Ιστορία – και είναι αφιερωμένο στον άνθρωπο που σημάδεψε όσο λίγοι την πορεία του ελληνικού κράτους στον 20ό αιώνα: τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
Ενενήντα χρόνια μετά τον θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλου, μιας από τις πιο καθοριστικές και ταυτόχρονα πιο σύνθετες προσωπικότητες της νεότερης ελληνικής ιστορίας, η εφημερίδα το ΒΗΜΑ αφιερώνει τον 17ο τόμο της επιτυχημένης σειράς ΤΟ ΒΗΜΑ στην Ιστορία στον άνθρωπο που σημάδεψε όσο λίγοι την πορεία του ελληνικού κράτους στον 20ό αιώνα. Ο τόμος με τίτλο «Ελευθέριος Βενιζέλος – 90 χρόνια από τον θάνατό του» προσφέρεται αυτή την Κυριακή 15 Μαρτίου μαζί με την εφημερίδα.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος (1864-1936) υπήρξε πιθανότατα ο πολιτικός που επηρέασε βαθύτερα από κάθε άλλον την ελληνική πολιτική ζωή του περασμένου αιώνα. Το έργο και οι επιλογές του καθόρισαν την εξέλιξη του ελληνικού κράτους και συνδέθηκαν με κρίσιμες στιγμές της εθνικής πορείας. Όπως σημειώνει στον πρόλογο της έκδοσης ο καθηγητής Σωτήρης Ριζάς, παρά τον έντονα διαιρετικό χαρακτήρα της πολιτικής του παρουσίας, μετά τη Μεταπολίτευση ο Βενιζέλος αναδείχθηκε σε σημείο αναφοράς μιας ευρύτερης δημοκρατικής συναίνεσης, καθώς αναγνωρίστηκε ως ο αρχιτέκτονας της διαδικασίας εθνικής ολοκλήρωσης. Παράλληλα, βασικές στρατηγικές επιλογές του βενιζελισμού ενσωματώθηκαν σταδιακά στον κοινό πολιτικό ορίζοντα του ελληνικού αστικού καθεστώτος ήδη από τη δεκαετία του 1940.
Την επιστημονική επιμέλεια του τόμου έχουν οι καθηγητές Βασίλης Παναγιωτόπουλος Γιάννης Βούλγαρης και Σωτήρης Ριζάς, ενώ στα κείμενα συμμετέχει μια ομάδα διακεκριμένων ιστορικών και πανεπιστημιακών: Σπύρος Βλαχόπουλος, Ελπίδα Κ. Βόγλη, Έφη Γαζή, Ιάσων Ζαρίκος, Αλέξανδρος Μακρής, Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος, Θανάσης Μπαρλαγιάννης, Δημήτρης Ντούρος, Νικόλαος Παπαναστασόπουλος, Σωτήρης Ριζάς και Χρήστος Τριανταφύλλου.
Μέσα από πρωτότυπες προσεγγίσεις και σύγχρονη ιστορική ματιά, ο τόμος φωτίζει την πολιτική διαδρομή, τις ιδέες και τις αντιφάσεις του Βενιζέλου, αλλά και την επίδρασή του στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας. Ένα συλλεκτικό βιβλίο που προσφέρει στους αναγνώστες μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη ματιά στην κληρονομιά ενός ηγέτη που συνεχίζει να προκαλεί συζήτηση και προβληματισμό μέχρι σήμερα.
