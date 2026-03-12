Ηράκλειο: Νέα βίντεο από την έκρηξη σε αυλή σχολείου – Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι ανήλικοι
«Σήμερα θα μπορούσαμε να είμαστε σε κηδεία - Επιχείρησαν να αντιγράψουν βίντεο που είδαν στα social media», είπε ο δικηγόρος ενός εκ των δραστών που ενεργοποίησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο Ηράκλειο
Νέα βίντεο που δείχνουν τη στιγμή που οι ανήλικοι μαθητές ενεργοποιούν τον εκρηκτικό μηχανισμό στην αυλή σχολείου στο Ηράκλειο Κρήτης έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Με τον 16χρονο της παρέας να βιντεοσκοπεί από απόσταση, στα πλάνα φαίνονται καθαρά οι δύο νεαροί την ώρα που αιφνιδιάζονται και τρέχουν πανικόβλητοι.
Οι ίδιοι σήμερα, μετά την απολογία τους στον ανακριτή, αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα.
Ο Μίνωας Αποστολάκης, δικηγόρος ενός εκ των τριών νέων, σε δηλώσεις του στο cretalive.gr επισήμανε τη σοβαρότητα της πράξης των τριών αγοριών, τονίζοντας με νόημα ότι «σήμερα θα μπορούσαμε να είμαστε σε κηδεία». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι προσπάθησαν να αντιγράψουν ένα βίντεο που είδαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι περιοριστικοί όροι είναι αυτοί της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο Α.Τ. το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα
«Ήταν ένα αποτέλεσμα ασυνειδησίας, απερισκεψίας και ανωριμότητας. Τρεις νεαροί οι οποίοι παρασύρθηκαν από ένα βίντεο στο Tik Tok. Ήταν ένα βίντεο με πολύ μικρότερη ανάφλεξη από αυτή που είδαμε εμείς. Επιχείρησαν να αντιγράψουν αυτό που είδαν διαδικτυακά, χωρίς καν να αναλογιστούν τις συνέπειες, χωρίς να σκεφτούν ότι θα μπορούσαν να είχαν χάσει τη ζωή τους. Είναι σοκαρισμένοι και από αυτό που έγινε και από την κράτηση» δήλωσε ο ίδιος.
«Συνειδητοποίησα τι κάναμε όταν είδα τη μάνα μου να κλαίει όταν ήρθαν στο σπίτι μας αστυνομικοί. Ζητάω ένα μεγάλο συγγνώμη», φέρεται να είπε συντετριμμένος ο ένας νεαρός, ενώ εξίσου μετανιωμένοι εμφανίστηκαν και οι δύο φίλοι του.
Να σημειωθεί ότι η στιγμή της πυροδότησης του εκρηκτικού μηχανισμού που φαίνεται στα πλάνα των βίντεο ήταν το αποτέλεσμα της τρίτης απόπειρας.
Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, ο μηχανισμός ήταν κατασκευσασμένος από κροτίδα, γκαζάκια και οινόπνευμα, τα οποία συνδυάστηκαν σε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Οι ανήλικοι φέρονται να υποστήριξαν ότι η πράξη τους έγινε στο πλαίσιο «πειραματισμού», καθώς θέλησαν να κάνουν αυτά που είχαν δει στο Tik Tok.
