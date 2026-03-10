Ηράκλειο: Συνελήφθησαν μαθητές και γονείς για την έκρηξη σε σχολείο
Έντονος προβληματισμός στη σχολική κοινότητα μετά το συμβάν σε σχολείο του Ηρακλείου.
Στη σύλληψη και των τριών ανήλικων που κατασκεύασαν τον εκρηκτικό μηχανισμό ο οποίος ενεργοποιήθηκε σε αυλή γυμνασίου του Ηρακλείου, προχώρησαν οι διωκτικές αρχές. Επίσης συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτεία ανηλίκου.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για γυμνασιόπαιδα, τα οποία είδαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης πως να φτιάχνουν … βόμβες και ακολουθώντας τις οδηγίες, δημιούργησαν τον δικό τους εκρηκτικό μηχανισμό.
Όπως έγραψε το patris.gr, ο εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε από τα τρία παιδιά το βράδυ της Δευτέρας, ενεργοποιήθηκε, εξεράγη και ευτυχώς δεν τους τραυμάτισε, αλλά ούτε και προκάλεσε υλικές ζημιές. Ο μηχανισμός αποτελούνταν από γκαζάκια, ένα μπουκάλι οινόπνευμα και φωτοβολίδα.
Παρ’ ολίγον τραγωδία
Όπως ήδη έχει γράψει το patris.gr οι εκπαιδευτικοί και όσοι είδαν από κοντά τα υπολείμματα δήλωναν σοκαρισμένοι, κάνοντας τον σταυρό τους και λέγοντας πως οι ίδιοι οι κατασκευαστές του μηχανισμού θα μπορούσαν να είχαν χάσει τη ζωή τους.
«Από τους αστυνομικούς μάθαμε ότι η κατασκευή ήταν πολύ επικίνδυνη. Υπήρχαν γκαζάκια, οινόπνευμα, φωτοβολίδα. Εάν κάτι είχε πάει στραβά, τότε θα είχαμε μια τραγωδία στο σχολείο μας» ανέφερε εργαζόμενος στο συγκεκριμένο σχολείο.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η φερόμενη απάντηση του ανήλικου όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό. «Είδαμε βίντεο σε πλατφόρμα στο ίντερνετ και σκεφτήκαμε να κάνουμε το ίδιο», φέρεται να είπε ο μαθητής σε εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με πληροφορίες.
Οι συλληφθέντες είναι πλέον αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη.
