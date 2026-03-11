Ηράκλειο: Καρέ – καρέ η στιγμή της έκρηξης σε αυλή σχολείου

Βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται ο τρόπος ενεργοποίησης του εκρηκτικού μηχανισμού από τρεις ανήλικος μαθητές σε αυλή γυμνασίου του Ηρακλείου βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο του patris.gr τα παιδιά είναι πάνω από τον εκρηκτικό μηχανισμό που κατασκεύασαν οι ίδιοι και απομακρύνονται την τελευταία στιγμή πριν από την έκρηξη.

Ο μηχανισμός αποτελούνταν από γκαζάκια, ένα μπουκάλι οινόπνευμα και φωτοβολίδα.

Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο

Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, ζήτησαν και πήραν οι τρεις μαθητές του γυμνασίου που πυροδότησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σχολείο.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκρηξη και κατασκευή-κατοχή εκρηκτικών ή εμπρηστικών υλών, αδικήματα που αντιμετωπίζονται σε βαθμό κακουργήματος από τη Δικαιοσύνη.

Παρ’ ολίγον τραγωδία

Όπως ήδη έχει γράψει το patris.gr οι εκπαιδευτικοί και όσοι είδαν από κοντά τα υπολείμματα δήλωναν σοκαρισμένοι, κάνοντας τον σταυρό τους και λέγοντας πως οι ίδιοι οι κατασκευαστές του μηχανισμού θα μπορούσαν να είχαν χάσει τη ζωή τους.

«Από τους αστυνομικούς μάθαμε ότι η κατασκευή ήταν πολύ επικίνδυνη. Υπήρχαν γκαζάκια, οινόπνευμα, φωτοβολίδα. Εάν κάτι είχε πάει στραβά, τότε θα είχαμε μια τραγωδία στο σχολείο μας» ανέφερε εργαζόμενος στο συγκεκριμένο σχολείο.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η φερόμενη απάντηση του ανήλικου όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό. «Είδαμε βίντεο σε πλατφόρμα στο ίντερνετ και σκεφτήκαμε να κάνουμε το ίδιο», φέρεται να είπε ο μαθητής σε εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με πληροφορίες.