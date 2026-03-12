Αρκάς: Η «καλημέρα» της Πέμπτης
Την «καλημέρα» του μας λέει για άλλη μια μέρα ο Αρκάς με τον δικό του τρόπο
Την «καλημέρα» του μάς λέει και σήμερα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς.
Στη σημερινή εικόνα, δύο ηλικιωμένοι κάθονται χαλαρά στον καναπέ και συζητούν. Ο άνδρας, που φαίνεται να φορά ακουστικό βαρηκοΐας, κάνει μια μάλλον… παράξενη διαπίστωση. «Ένα περίεργο πράγμα!… Όταν φοράω το ακουστικό έχω αέρια!», λέει με απορία.
Η γυναίκα που κάθεται δίπλα του, με το χαρακτηριστικό ύφος των ηρώων του Αρκά, του απαντά με απόλυτη ψυχραιμία και δόση σαρκασμού: «Απλώς όταν το φοράς τα ακούς!».
- Αρκάς: Η «καλημέρα» της Πέμπτης
- Στις ΗΠΑ ο Ρώσος απεσταλμένος – Συζητήσεις για την ενεργειακή κρίση και την ρωσοαμερικανικη συνεργασία
- Έξι τρόποι για να διαχειριστούμε την απογοήτευση
- Το Ιράν πλήττει ιταλική βάση στο Ιράκ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα
- Golden Visa: Πώς επηρεάστηκαν οι τιμές των ακινήτων μετά την αύξηση του ορίου στις 800 χιλ. ευρώ
- Η διελκυστίνδα της Μέσης Ανατολής: Γιατί οι σύμμαχοι του Ιράν αποφεύγουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τις ΗΠΑ
- Χρήστος Ράμμος: Αποδομώντας το «Alitheia Forum» σε 218 λέξεις – «Ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να προσδιορίσει πως θα του γίνει ο έλεγχος»
- Στα θρανία οι ασθενείς για τα δικαιώματά τους και την ψηφιακή υγεία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις