Αρκάς: Η «καλημέρα» της Πέμπτης

Την «καλημέρα» του μάς λέει και σήμερα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς.

Στη σημερινή εικόνα, δύο ηλικιωμένοι κάθονται χαλαρά στον καναπέ και συζητούν. Ο άνδρας, που φαίνεται να φορά ακουστικό βαρηκοΐας, κάνει μια μάλλον… παράξενη διαπίστωση. «Ένα περίεργο πράγμα!… Όταν φοράω το ακουστικό έχω αέρια!», λέει με απορία.

Η γυναίκα που κάθεται δίπλα του, με το χαρακτηριστικό ύφος των ηρώων του Αρκά, του απαντά με απόλυτη ψυχραιμία και δόση σαρκασμού: «Απλώς όταν το φοράς τα ακούς!».