Αρκάς: Μια καλημέρα στην αντικειμενικότητα
Ο Αρκάς μας λέει την καλημέρα του σήμερα Δευτέρα
Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο Αρκάς με τον δικό του τρόπο.
Στο σημερινό σκίτσο, ο γνωστός χαρακτήρας «Προφήτης» εμφανίζεται με το χαρακτηριστικό ειρωνικό του ύφος και δίνει τον δικό του ορισμό για την «αντικειμενικότητα».
«Αντικειμενικός είναι αυτός που συμφωνεί μαζί μας!», λέει, σατιρίζοντας με χιούμορ την τάση πολλών ανθρώπων να θεωρούν αντικειμενικές μόνο τις απόψεις που ταυτίζονται με τις δικές τους.
Με μια απλή αλλά καυστική ατάκα, ο Αρκάς σχολιάζει την υποκειμενικότητα που συχνά κρύβεται πίσω από τις συζητήσεις και τις διαφωνίες της καθημερινότητας.
