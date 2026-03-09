magazin
Αρκάς: Μια καλημέρα στην αντικειμενικότητα
Social 09 Μαρτίου 2026, 07:40

Αρκάς: Μια καλημέρα στην αντικειμενικότητα

Ο Αρκάς μας λέει την καλημέρα του σήμερα Δευτέρα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Spotlight

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο Αρκάς με τον δικό του τρόπο.

Στο σημερινό σκίτσο, ο γνωστός χαρακτήρας «Προφήτης» εμφανίζεται με το χαρακτηριστικό ειρωνικό του ύφος και δίνει τον δικό του ορισμό για την «αντικειμενικότητα».

«Αντικειμενικός είναι αυτός που συμφωνεί μαζί μας!», λέει, σατιρίζοντας με χιούμορ την τάση πολλών ανθρώπων να θεωρούν αντικειμενικές μόνο τις απόψεις που ταυτίζονται με τις δικές τους.

Με μια απλή αλλά καυστική ατάκα, ο Αρκάς σχολιάζει την υποκειμενικότητα που συχνά κρύβεται πίσω από τις συζητήσεις και τις διαφωνίες της καθημερινότητας.

Headlines:
Economy
Πετρέλαιο: Υπονομεύει την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία

Πετρέλαιο: Υπονομεύει την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία

Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Κόσμος
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό

inWellness
inTown
Stream magazin
Ιράν: Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης για να κατευναστούν οι αγορές
Κατευνασμός αγορών 09.03.26

Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου καθώς η τιμή έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι

Ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί στη ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου με τις ΗΠΑ να προτείνουν την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, μέτρο που είχαν αποκλείσει τις προηγούμενες ημέρες

Σύνταξη
Γλασκώβη: Φωτιά κατέστρεψε τον σιδηροδρομικό σταθμό – Κατέρρευσε μέρος του κτιρίου
Κόσμος 09.03.26

Φωτιά κατέστρεψε τον σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης - Σοκαριστικά βίντεο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Σκωτίας, τυλίγοντας στις φλόγες το ιστορικό κτίριο στη Γλασκώβη και προκαλώντας τη μερική κατάρρευσή του.

Σύνταξη
Ανεπανάληπτο ξύλο στο Κρουζέιρο-Ατλέτικο Μινέιρο – Απέβαλε 23 παίκτες ο διαιτητής! (vid)
Ποδόσφαιρο 09.03.26

Ανεπανάληπτο ξύλο στο Κρουζέιρο-Ατλέτικο Μινέιρο – Απέβαλε 23 παίκτες ο διαιτητής! (vid)

Αδιανόητα επεισόδια μεταξύ ποδοσφαιριστών διαδραματίστηκαν στο ντέρμπι της Κρουζέιρο με την Ατλέτικο Μινέιρο για τον τελικό των play offs του πρωταθλήματος Μινέιρο

Σύνταξη
Βίντεο-ντοκουμέντο: Πύραυλος Tomahawk των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση σε σχολείο που σκότωσε 168 παιδιά στο Ιράν
Ιράν 09.03.26

Βίντεο-ντοκουμέντο: Πύραυλος Tomahawk των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση σε σχολείο που σκότωσε 168 παιδιά

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν βομβαρδίσει το σχολείο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Όχι. Κατά τη γνώμη μου και με βάση όσα έχω δει, αυτό το έκανε το Ιράν».  

Σύνταξη
Ζοχράν Μαμντάνι: Εξουδετερώθηκε βόμβα έξω από το σπίτι του
Επεισόδια σε πορεία 09.03.26

Εξουδετερώθηκε βόμβα έξω από το σπίτι του Ζοχράν Μαμντάνι

Επεισόδια έξω από το σπίτι του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη καθώς ακροδεξιοί κάλεσαν διαδήλωση εναντίον του μουσουλμάνου δημάρχου με αντιφασίστες να συγκεντρώνονται επίσης στο σημείο

Σύνταξη
Ο πόλεμος στο Ιράν έκανε τον Τραμπ να καταλάβει το αδιανόητο – Ότι χρειάζεται την Ευρώπη
Αμοιβαία εξάρτηση 09.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν έκανε τον Τραμπ να καταλάβει το αδιανόητο – Ότι χρειάζεται την Ευρώπη

Μια σειρά από κρίσεις, έργο του Τραμπ (δασμοί, Γροιλανδία, Ιράν, προσβλητικές συμπεριφορές) έκαναν την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να του έχει εμπιστοσύνη. Και τώρα που τη χρειάζεται, δεν είναι διατεθειμένη να του πει «ναι».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s
Country Joe and the Fish 09.03.26

Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s

Ο «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ, εμβληματική μορφή της αντικουλτούρας της δεκαετίας του ’60 και δημιουργός του αντιπολεμικού ύμνου «I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die Rag» που σημάδεψε το Woodstock, πέθανε σε ηλικία 84 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 09.03.26

Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο

Με δεύτερο «κύμα» διεύρυνσης και νέα ονόματα, το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το συνέδριο, ενώ ξεκινά η μάχη για τους αντιπροσώπους και τις εσωκομματικές ισορροπίες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ρομπέρτο Μπενίνι: Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο
La Vita è Bella 09.03.26

Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο

Ο Ρομπέρτο Μπενίνι, πέρα από το ταλέντο του να μας κάνει να γελάμε, έχει μια μοναδική ικανότητα να αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρωπότητας με έναν λόγο που είναι ταυτόχρονα ποιητικός και βαθιά πολιτικός. Το πρόσφατο ξέσπασμα του Ιταλού ηθοποιού και σκηνοθέτη ενώ η Μέση Ανατολή φλέγεται, μας συγκλόνισε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη
Διπλωματία 09.03.26

Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη

Για τη Λευκωσία, η σημερινή διπλή επίσκεψη — σε συνάρτηση με όλες τις κινήσεις παροχής προστασίας της περασμένης εβδομάδας — αποτελεί σαφές δείγμα αναβάθμισης της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά
Ελλάδα 09.03.26

Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά

Η απόφαση του δικαστηρίου εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα  κρίσιμη  για τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι δεν έχουν εκτίσει ούτε μία ημέρα από τις πρωτόδικες ποινές τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
