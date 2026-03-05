Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του στέλνει ένα ιδιαίτερο μήνυμα.
Ο Αρκάς μαζί με τη σημερινή καλημέρα του δείχνει ένα σκίτσο με δύο ταύρους να παλεύουν και από κάτω τους ένας βάτραχος γελώντας να λέει:
«Μάντεψε ποιος θα την πληρώσει».
Το σημερινό σκίτσο
- Ανατροπή στις συντάξεις Απριλίου – Νωρίτερα τα χρήματα
- Τσιτσιπάς – Σαποβάλοφ 1-2: Πρόωρος αποκλεισμός στο Indian Wells
- Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού στη Μέση Ανατολή – Επέστρεψαν 162 Έλληνες πολίτες
- Κίνηση: Χαμηλές ταχύτητες στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
- Εκνευρίστηκε ο Αντετοκούνμπο μετά την ήττα των Μπακς: Πέταξε την μπάλα και τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή
- Εξαπάτησαν ηλικιωμένη στο Ρέθυμνο – Συνελήφθησαν σε καμπίνα πλοίου με χρυσαφικά και δεκάδες χρυσές λίρες
- Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ – Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα των πόλεων
- Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις