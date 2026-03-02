magazin
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Αρκάς: Η καλημέρα της νέας εβδομάδας
02 Μαρτίου 2026, 07:46

Αρκάς: Η καλημέρα της νέας εβδομάδας

Ο Αρκάς στο κλίμα των ημερών.

Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Spotlight

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο σχολιάζει τις πολεμικές εξελίξεις.

Το σημερινό σκίτσο

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Καύσιμα: Τα σενάρια για την τιμή της βενζίνης λόγω Ιράν

Καύσιμα: Τα σενάρια για την τιμή της βενζίνης λόγω Ιράν

Vita.gr
Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Κόσμος
Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο

Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο

Stream magazin
Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»
01.03.26

Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»

«Με κλωτσάτε ενώ είμαι πεσμένη, αμφισβητείτε τον πόνο μου, διαδίδετε τις δυσκολίες μου ως κουτσομπολιά και μου γυρίζετε την πλάτη όταν χρειάζομαι περισσότερο την αγάπη σας», απάντησε η Κέλι Όσμπορν σε όσους έσπευσαν να σχολιάσουν την εικόνα του σώματός της.

Σύνταξη
Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»
01.03.26

Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»

Η Κάρα Ντελεβίν υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της ότι οι δυσάρεστες ειδήσεις που κυριαρχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ουσιαστικά κρατούν τους ανθρώπους αδρανείς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Χριστόφορος Παπακαλιάτης μας δίνει μια γεύση από τα γυρίσματα του νέου κύκλου του «Maestro»
01.03.26

O Χριστόφορος Παπακαλιάτης μας δίνει μια γεύση από τα γυρίσματα του νέου κύκλου του «Maestro»

«Λίγα πλάνα από τα παρασκήνια στους Παξούς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των νέων επεισοδίων του Maestro», ανέφερε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο δημιουργός της σειράς, Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Σύνταξη
Ημισκούμπρια: Reunion για τα «30 Χρόνια Επιτυχίες» στο Release Athens 2026
01.03.26

Ημισκούμπρια: Reunion για τα «30 Χρόνια Επιτυχίες» στο Release Athens 2026

Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη τους κυκλοφορία και δέκα από την τελευταία τους εμφάνιση, τα Ημισκούμπρια επιστρέφουν για ένα και μοναδικό live στην Πλατεία Νερού, το Σάββατο 20 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Release Athens 2026.

Σύνταξη
Η αληθινή ιστορία πίσω από τον περίφημο καβγά του JFK Jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ σε πάρκο της ΝΥ
01.03.26

Η αληθινή ιστορία πίσω από τον περίφημο καβγά του JFK Jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ σε πάρκο της ΝΥ

Το 5o επεισόδιο της σειράς «Love Story» περιλαμβάνει έναν σημαντικό -και ίσως γνωστό καβγά- μεταξύ των πραγματικών πρωταγωνιστών, του JFK jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρόμπερτ Καραντάιν: Το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του θανάτου του
01.03.26

Ρόμπερτ Καραντάιν: Το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του θανάτου του

Δύο αιτίες καταγράφει ο Ιατροδικαστής της Κομητείας του Λος Άντζελες για τον θάνατο του 71χρονου ηθοποιού Ρόμπερτ Καραντάιν, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της οικογένειάς του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Σίντι Κρόφορντ μοιράζεται το χειρόγραφο σημείωμα του Τζον Κένεντι Τζούνιορ για το εξώφυλλο της στο περιοδικό George
28.02.26

Η Σίντι Κρόφορντ μοιράζεται το χειρόγραφο σημείωμα του Τζον Κένεντι Τζούνιορ για το εξώφυλλο της στο περιοδικό George

«Ταξίδι στη μνήμη με το @lovestoryfx...», έγραψε η Σίντι Κρόφορντ στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, αναφερόμενη στη νέα δραματική σειρά που αφηγείται τη σχέση μεταξύ του Κένεντι και της αείμνηστης συζύγου του, Κάρολιν Μπεσέτ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο – Ένας νεκρός στο Μπαχρέιν από ιρανικά αντίποινα, εκρήξεις στο Κουβέιτ
02.03.26

Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο – Ένας νεκρός στο Μπαχρέιν από ιρανικά αντίποινα, εκρήξεις στο Κουβέιτ

Εξαπλώνεται η φωτιά που άναψε στη Μέση Ανατολή, η επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν με τον Τραμπ να βλέπει 4 εβδομάδες πολέμου και το Ισραήλ να σφυροκοπά Τεχεράνη και Βηρυτό - Το Ιράν συνεχίζει να χτυπά αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τον θάνατο του Χαμενεΐ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Λευκωσία για την επίθεση στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι: «Περιορισμένες ζημιές»
02.03.26

Λευκωσία για την επίθεση στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι: «Περιορισμένες ζημιές»

«Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη βρετανική κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης για την επίθεση στη στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι

Σύνταξη
Τέμπη, τρία χρόνια μετά: Πόσο ασφαλή (δεν) είναι τα τρένα μας;
02.03.26

Τέμπη, τρία χρόνια μετά - Πόσο ασφαλή (δεν) είναι τα τρένα μας;

Μειωμένη κίνηση, αυξημένοι χρόνοι και ελλιπείς υποδομές χαρακτηρίζουν την κατάσταση σήμερα, τρία χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη, τροφοδοτώντας τη δυσπιστία του επιβατικού κοινού

Κώστας Ντελέζος
Η «φωνή του λαού» γίνεται αλγόριθμος: Ο Μάικλ Κέιν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
02.03.26

Η «φωνή του λαού» γίνεται αλγόριθμος: Ο Μάικλ Κέιν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η παραχώρηση άδειας χρήσης της φωνής του Μάικλ Κέιν σε εταιρεία ΤΝ δεν είναι απλή συμφωνία. Η εμβληματική Κόκνι προφορά του, ταυτισμένη με τη «φωνή του λαού» και τον βρετανικό κινηματογράφο, γίνεται πλέον ψηφιακό προϊόν με βαρύ πολιτισμικό φορτίο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στενά του Ορμούζ: Το στρατηγικό πέρασμα για το πετρέλαιο στη μέγγενη του πολέμου
02.03.26

Στενά του Ορμούζ: Το στρατηγικό πέρασμα για το πετρέλαιο στη μέγγενη του πολέμου

Μια ματιά στη στρατηγική θαλάσσια οδό που το Ιράν απειλεί εδώ και καιρό να κλείσει — και γιατί είναι σημαντική για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Η αβάσταχτη… υποκρισία της Δύσης για τον ιρανικό λαό
02.03.26

Η αβάσταχτη… υποκρισία της Δύσης για τον ιρανικό λαό

Προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τον πόλεμο που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εις βάρος του Ιράν, το φιλοδυτικό αίσθημα καταφεύγει σε δικαιολογίες. Με πρώτη την υπεράσπιση των γυναικών και των δικαιωμάτων

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Επιχειρήσεις: Εκτοξεύτηκαν τα «λουκέτα» – Μεγάλη αύξηση πτωχεύσεων σε ένα χρόνο
02.03.26

Εκτοξεύτηκαν τα «λουκέτα» των επιχειρήσεων - Μεγάλη αύξηση πτωχεύσεων σε ένα χρόνο

Αυξητική τάση στα «λουκέτα» καταγράφηκε το 2025 καταδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Οι κύριες αιτίες. Οι νέες εγγραφές για το σύνολο των τομέων της οικονομίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τέλος στην εποχή του «tourists welcome»; Πώς οι χώρες βάζουν φρένο στον υπερτουρισμό
02.03.26

Τέλος στην εποχή του «tourists welcome»; Πώς οι χώρες βάζουν φρένο στον υπερτουρισμό

Το 2025, η Ιαπωνία υποδέχθηκε σχεδόν 43 εκατομμύρια τουρίστες— τον υψηλότερο αριθμό στην ιστορία της. Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη φιλοξένησε πάνω από το μισό των 1,5 δισεκατομμυρίων διεθνών αφίξεων παγκοσμίως.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Επίθεση στο Ιράν – Γιατί η απόφαση του Τραμπ ίσως αποδειχθεί η χειρότερη στην ιστορία της εξωτερικής πολιτικής
02.03.26

Επίθεση στο Ιράν – Γιατί η απόφαση του Τραμπ ίσως αποδειχθεί η χειρότερη στην ιστορία της εξωτερικής πολιτικής

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίθεση στο Ιράν, λίγοι αναρωτήθηκαν γιατί δεν του δόθηκε το Νόμπελ Ειρήνης. H απόφαση αυτή ίσως αποδειχθεί χειρότερη και από τον πόλεμο του Μπους στο Ιράκ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη: «Έκρηξη» προγαμιαίων συμβολαίων σε στελέχη εταιρειών
02.03.26

«Έκρηξη» προγαμιαίων συμβολαίων σε στελέχη εταιρειών λόγω τεχνητής νοημοσύνης

Η φρενίτιδα με την τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί προσωπικές περιουσίες «αλλάζοντας τη στάση των ανθρώπων απέναντι στο τι είναι δίκαιο στις σχέσεις και στα χρήματα»

Γιώργος Κανελλόπουλος
Ιράν: Ο Μόντι παροτρύνει τον Νετανιάχου να βάλει «γρήγορα» τέλος στον πόλεμο
02.03.26

Μόντι προς Νετανιάχου: Τέλειωσε «γρήγορα» τον πόλεμο

«Η Ινδία επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να υπάρξει το ταχύτερο τερματισμός των εχθροπραξιών», αναφέρει ο Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Ιράν: Η Χεζμπολά άνοιξε μέτωπο από τον Λίβανο κατά του Ισραήλ
02.03.26

Η Χεζμπολά μπαίνει στον πόλεμο κατά του Ισραήλ

Η Χεζμπολά μπαίνει στον πόλεμο κατά του Ισραήλ, επιβεβαιώνοντας πως επιτέθηκε με «ομοβροντία πυραύλων και σμήνος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων» εναντίον στόχων στην επικράτειά του.

Σύνταξη
Ιράν: Απογειώνονται οι τιμές του πετρελαίου ως και 13% στις ασιατικές αγορές
02.03.26

Απογειώνονται οι τιμές του πετρελαίου

Ανοδο ως και 13% παρουσιάζουν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών σήμερα Δευτέρα καθώς οι θαλάσσιες μεταφορές μέσω του στενού του Ορμούζ πλέον απειλούνται.

Σύνταξη
Ιράν: Τα αραβικά βασίλεια του Κόλπου απειλούν να ανταποδώσουν τα πλήγματα που δέχτηκαν
02.03.26

Τα αραβικά βασίλεια του Κόλπου απειλούν να ανταποδώσουν τα πλήγματα του Ιράν

Τα μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου διαμηνύουν ότι τα μέτρα που θα λάβουν για την ασφάλειά τους δεν εξαιρούν το ενδεχόμενο ανταπόδοσης των πληγμάτων που δέχτηκαν από το Ιράν.

Σύνταξη
Ιράν: Επιστολή στον ΟΗΕ για την «εγκληματική πράξη» ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του ανώτατου ηγέτη
02.03.26

Επιστολή Ιράν στον ΟΗΕ για την «εγκληματική πράξη» κατά του Χαμενεΐ

Το Ιράν χαρακτηρίζει, σε επιστολή προς τον ΟΗΕ, «δειλή τρομοκρατική πράξη» τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ, που «συνιστά άμεση επίθεση κατά των θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου».

Σύνταξη
Ιράν: «Η πόρτα της διπλωματίας παραμένει ανοικτή», λέει ο ΥΠΕΞ του Ομάν
02.03.26

«Η πόρτα της διπλωματίας παραμένει ανοικτή»

«Θέλω να είμαι πολύ σαφής: η πόρτα της διπλωματίας παραμένει ανοικτή», διαβεβαιώνει ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, ο οποίος διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή στις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ προετοιμάζει τους Αμερικανούς για «πιθανόν και άλλες απώλειες» – «Ετσι είναι τα πράγματα»
02.03.26

Ο Τραμπ για τις απώλειες Αμερικανών: «Ετσι είναι τα πράγματα»

«Θα υπάρξουν πιθανόν και άλλες (απώλειες) πριν από το τέλος. Ετσι είναι τα πράγματα», δηλώνει ο Τραμπ για τον θάνατο αμερικανών στρατιωτών στην επίθεση που εξαπέλυσαν στο Ιράν οι ΗΠΑ με το Ισραήλ.

Σύνταξη
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
