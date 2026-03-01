magazin
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Αρκάς: «Καλό μήνα» για τον μήνα Μάρτιο
01 Μαρτίου 2026

Αρκάς: «Καλό μήνα» για τον μήνα Μάρτιο

Ο Αρκάς μας εύχεται καλό μήνα με ακόμη ένα σκίτσο

Θέλετε να φτάσετε τα 100; Αυτές οι προτάσεις για πρωινό θα σας βοηθήσουν

Θέλετε να φτάσετε τα 100; Αυτές οι προτάσεις για πρωινό θα σας βοηθήσουν

Spotlight

«Καλό μήνα» μας εύχεται ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς.

Στο σκίτσο ο Μάρτιος απεικονίζεται ως μια ανθρώπινη φιγούρα με στρατιωτικό κράνος, ντυμένη με έναν απλό χιτώνα όπου αναγράφεται το όνομά του. Στέκεται ακίνητος στο κέντρο της εικόνας, με φόντο μια πόλη που φλέγεται. Κατεστραμμένα κτίρια, διαλυμένα αυτοκίνητα και διάσπαρτα συντρίμμια συνθέτουν ένα τοπίο ολοκληρωτικής καταστροφής, ενώ οι φλόγες και ο καπνός κυριαρχούν στον ουρανό.

Η αντίθεση ανάμεσα στην ήρεμη, σχεδόν ουδέτερη στάση της μορφής και στη βία του περιβάλλοντος ενισχύει τη δραματικότητα της εικόνας. Το «Καλό Μήνα» στην κορυφή αποκτά βαρύτητα μέσα σε αυτό το σκηνικό, υποδηλώνοντας ότι η έναρξη του νέου μήνα συνοδεύεται από δύσκολες και ταραγμένες συνθήκες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Economy
Ιράν: Πώς επηρεάζεται ο προϋπολογισμός από τη σύγκρουση με ΗΠΑ

Ιράν: Πώς επηρεάζεται ο προϋπολογισμός από τη σύγκρουση με ΗΠΑ

Vita.gr
Θέλετε να φτάσετε τα 100; Αυτές οι προτάσεις για πρωινό θα σας βοηθήσουν

Θέλετε να φτάσετε τα 100; Αυτές οι προτάσεις για πρωινό θα σας βοηθήσουν

Κόσμος
Ιράν: Υπόσχεται εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ – Για νέα χτυπήματα απειλεί ο Τραμπ

Ιράν: Υπόσχεται εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ – Για νέα χτυπήματα απειλεί ο Τραμπ

inWellness
inTown
Ρόμπερτ Καραντάιν: Το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του θανάτου του
01.03.26

Ρόμπερτ Καραντάιν: Το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του θανάτου του

Δύο αιτίες καταγράφει ο Ιατροδικαστής της Κομητείας του Λος Άντζελες για τον θάνατο του 71χρονου ηθοποιού Ρόμπερτ Καραντάιν, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της οικογένειάς του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Σίντι Κρόφορντ μοιράζεται το χειρόγραφο σημείωμα του Τζον Κένεντι Τζούνιορ για το εξώφυλλο της στο περιοδικό George
28.02.26

Η Σίντι Κρόφορντ μοιράζεται το χειρόγραφο σημείωμα του Τζον Κένεντι Τζούνιορ για το εξώφυλλο της στο περιοδικό George

«Ταξίδι στη μνήμη με το @lovestoryfx...», έγραψε η Σίντι Κρόφορντ στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, αναφερόμενη στη νέα δραματική σειρά που αφηγείται τη σχέση μεταξύ του Κένεντι και της αείμνηστης συζύγου του, Κάρολιν Μπεσέτ.

Σύνταξη
Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους
27.02.26

Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους

Η αγαπημένη ηθοποιός και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στο Chelsea Old Town Hall του Λονδίνου στις 4 Δεκεμβρίου του 2025. Ήταν ο τέταρτος γάμος για την Κιμ Κατράλ και τώρα μόλις εμφανίστηκαν στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποια είναι η Σιλβάνα Αρμάνι; Πρώην μοντέλο, τηλεφωνήτρια και τώρα στο τιμόνι της διαδοχής του οίκου Armani
27.02.26

Ποια είναι η Σιλβάνα Αρμάνι; Πρώην μοντέλο, τηλεφωνήτρια και τώρα στο τιμόνι της διαδοχής του οίκου Armani

Η Σιλβάνα Αρμάνι και ο συνεργάτης / σύντροφος του Τζόρτζιο Αρμάνι, Λέο Ντελ’ Όρκο, έχουν πλέον αφήσει το παρασκήνιο βγαίνοντας το φως για το παρόν και το μέλλον του οίκου Armani.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παχυσαρκία: Τι υπόσχονται τα νέα φάρμακα – Έρχονται και στην Ελλάδα σε μορφή χαπιού
01.03.26

Τι υπόσχονται τα νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας - Πότε έρχονται στην Ελλάδα σε μορφή χαπιού

Προτεραιότητα παραμένει το προφίλ ασφαλείας και ο συνδυασμός των φαρμάκων με εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής και άσκησης - Μέσα στο 2026 στην Ελλάδα το χάπι ημερήσιας χορήγησης για την παχυσαρκία

Σύνταξη
Ιράκ: Διαδηλωτές προσπάθησαν να καταλάβουν την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη
01.03.26

Ιράκ: Διαδηλωτές προσπάθησαν να καταλάβουν την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Διαδηλωτές, ορισμένοι από τους οποίους ανέμιζαν λάβαρα ένοπλων οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν, πέταξαν πέτρες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, που ανταπέδωσαν εκτοξεύοντας δακρυγόνα, μετέδωσε ο δημοσιογράφος του AFP επιτόπου.

Σύνταξη
Ντεμπούτο με νέα πρόσωπα για Γρηγορίου – Πώς θα παίξει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό
01.03.26

Ντεμπούτο με νέα πρόσωπα για Γρηγορίου – Πώς θα παίξει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό

Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα του σημερινού (1/3, 20.00) εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό - Πώς θα παίξει ο Άρης στη Λεωφόρο...

Σύνταξη
1897: Φυσικά και η πρώτη κινηματογραφική «μάχη» ρομπότ και ανθρώπου θα ήταν του Ζορζ Μελιέ
01.03.26

1897: Φυσικά και η πρώτη κινηματογραφική «μάχη» ρομπότ και ανθρώπου θα ήταν του Ζορζ Μελιέ

Μια βουβή ταινία 45 δευτερολέπτων του 1897, που μόλις εντοπίστηκε στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, δείχνει έναν μηχανικό κλόουν να επιτίθεται σε άνθρωπο — πιθανότατα την πρώτη κινηματογραφική «σύγκρουση» ρομπότ και ανθρώπου, δια χειρός Ζορζ Μελιέ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ακρίβεια ψαλιδίζει τις αυξήσεις μισθών
01.03.26

Η ακρίβεια ψαλιδίζει τις αυξήσεις μισθών

Τις μεγαλύτερες απώλειες προκαλούν οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα και τη στέγαση, που «τρώνε» πάνω από το 50% των μηνιαίων αποδοχών των νοικοκυριών - Τι δείχνουν οι έρευνες για την ακρίβεια

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ρόμπερτ Καραντάιν: Το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του θανάτου του
01.03.26

Ρόμπερτ Καραντάιν: Το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του θανάτου του

Δύο αιτίες καταγράφει ο Ιατροδικαστής της Κομητείας του Λος Άντζελες για τον θάνατο του 71χρονου ηθοποιού Ρόμπερτ Καραντάιν, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της οικογένειάς του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρευνα του Χάρβαρντ συνδέει τους θανάτους από καρκίνο με τη διαμονή κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις
01.03.26

Έρευνα του Χάρβαρντ συνδέει τους θανάτους από καρκίνο με τη διαμονή κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις

«Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία», σημειώνει ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής Περιβαλλοντικής Υγείας και Ανθρώπινης Κατοίκησης στο Χάρβαρντ, Πέτρος Κουτράκης

Σύνταξη
Ποια είναι τα δεδομένα για Φρανσίσκο – Τι συμβόλαιο θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι
01.03.26

Ποια είναι τα δεδομένα για Φρανσίσκο – Τι συμβόλαιο θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο και το συμβόλαιο που θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι – Τα δεδομένα για την Μπαρτσελόνα, τα σενάρια για τον Ολυμπιακό και στη… μέση η Ζαλγκίρις.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ιράν: Στους 148 οι νεκροί από την επίθεση σε δημοτικό σχολείο θηλέων – Δεκάδες τραυματισμένα παιδιά
01.03.26

Στους 148 οι νεκροί από την επίθεση σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν - Δεκάδες τραυματισμένα παιδιά

Το σχολείο Shajareh Tayyebeh χτυπήθηκε απευθείας κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών, προκαλώντας σημαντικό αριθμό θυμάτων μεταξύ των μαθητριών, αναφέρουν μέσα ενημέρωσης του Ιράν

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η οργή ως θέαμα, 50 χρόνια μετά – Είναι το Network η πιο προφητική ταινία για τα media;
01.03.26

ΗΠΑ: Η οργή ως θέαμα, 50 χρόνια μετά – Είναι το Network η πιο προφητική ταινία για τα media;

Πενήντα χρόνια από την πρεμιέρα του, το εμβληματικό φιλμ των Πάντι Τσάγιεφσκι και Σίντνεϊ Λιούμετ, Network, επιστρέφει ως προφητικό σχόλιο για τα media. Οι δημιουργοί του δεν το είδαν ποτέ ως σάτιρα, αλλά ως «ρεπορτάζ» για την εξουσία της τηλεόρασης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
