Αρκάς: «Καλό μήνα» για τον μήνα Μάρτιο

«Καλό μήνα» μας εύχεται ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς.

Στο σκίτσο ο Μάρτιος απεικονίζεται ως μια ανθρώπινη φιγούρα με στρατιωτικό κράνος, ντυμένη με έναν απλό χιτώνα όπου αναγράφεται το όνομά του. Στέκεται ακίνητος στο κέντρο της εικόνας, με φόντο μια πόλη που φλέγεται. Κατεστραμμένα κτίρια, διαλυμένα αυτοκίνητα και διάσπαρτα συντρίμμια συνθέτουν ένα τοπίο ολοκληρωτικής καταστροφής, ενώ οι φλόγες και ο καπνός κυριαρχούν στον ουρανό.

Η αντίθεση ανάμεσα στην ήρεμη, σχεδόν ουδέτερη στάση της μορφής και στη βία του περιβάλλοντος ενισχύει τη δραματικότητα της εικόνας. Το «Καλό Μήνα» στην κορυφή αποκτά βαρύτητα μέσα σε αυτό το σκηνικό, υποδηλώνοντας ότι η έναρξη του νέου μήνα συνοδεύεται από δύσκολες και ταραγμένες συνθήκες.