Αρκάς: «Καλό μήνα» για τον μήνα Μάρτιο
Ο Αρκάς μας εύχεται καλό μήνα με ακόμη ένα σκίτσο
- Η νέα μανία της ευεξίας βγάζει τα πειραματικά φάρμακα από το εργαστήριο
- Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλαμάτα – Νεκρή 94χρονη, συνελήφθη 29χρονος οδηγός
- «Δεν θα υπάρξει κανένας διάλογος με το Αφγανιστάν» δηλώνει το Πακιστάν, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται
- Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής του ΚΚΕ και πρώην δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Πατσιλινάκος
«Καλό μήνα» μας εύχεται ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς.
Στο σκίτσο ο Μάρτιος απεικονίζεται ως μια ανθρώπινη φιγούρα με στρατιωτικό κράνος, ντυμένη με έναν απλό χιτώνα όπου αναγράφεται το όνομά του. Στέκεται ακίνητος στο κέντρο της εικόνας, με φόντο μια πόλη που φλέγεται. Κατεστραμμένα κτίρια, διαλυμένα αυτοκίνητα και διάσπαρτα συντρίμμια συνθέτουν ένα τοπίο ολοκληρωτικής καταστροφής, ενώ οι φλόγες και ο καπνός κυριαρχούν στον ουρανό.
Η αντίθεση ανάμεσα στην ήρεμη, σχεδόν ουδέτερη στάση της μορφής και στη βία του περιβάλλοντος ενισχύει τη δραματικότητα της εικόνας. Το «Καλό Μήνα» στην κορυφή αποκτά βαρύτητα μέσα σε αυτό το σκηνικό, υποδηλώνοντας ότι η έναρξη του νέου μήνα συνοδεύεται από δύσκολες και ταραγμένες συνθήκες.
- Παχυσαρκία: Τι υπόσχονται τα νέα φάρμακα – Έρχονται και στην Ελλάδα σε μορφή χαπιού
- Ιράκ: Διαδηλωτές προσπάθησαν να καταλάβουν την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη
- Ντεμπούτο με νέα πρόσωπα για Γρηγορίου – Πώς θα παίξει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό
- 1897: Φυσικά και η πρώτη κινηματογραφική «μάχη» ρομπότ και ανθρώπου θα ήταν του Ζορζ Μελιέ
- Μεσολόγγι: Υπό έλεγχο η φωτιά στο νοσοκομείο – Μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία περίπου 30 άτομα
- Περίπατος των Λέικερς (101-129), μεγάλη νίκη για τους Χιτ (115-105) – Τα αποτελέσματα του NBA
- Η ακρίβεια ψαλιδίζει τις αυξήσεις μισθών
- Ο σκύλος της φυλής Μαλαμούτ της Αλάσκας: Αγέρωχος, ρωμαλέος, δοσμένος στην οικογένειά του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις