Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης

Οι ΗΠΑ μιλούν στο ΣΑ για την προστασία των παιδιών ενώ «σκοτώνουν παιδιά»

Τη στιγμή που οι ΗΠΑ συγκαλούν συνεδρίαση στο ΣΑ του ΟΗΕ για την προστασία των παιδιών, μαζί με το Ισραήλ βομβαρδίζουν σχολεία στο Ιράν, σκοτώνοντα παιδιά, τονίζει ο ιρανός πρέσβης στον ΟΗΕ.