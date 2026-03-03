magazin
Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 22:28
Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
Social 03 Μαρτίου 2026, 07:48

Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης

Ο Αρκάς σχολιάζει με το σκίτοο του την εμπόλεμη κατάσταση στον πλανήτη.

10 τροφές για να έχετε «μνήμη» ελέφαντα

10 τροφές για να έχετε «μνήμη» ελέφαντα

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας λέει «καλημέρα» με τον πλανήτη Γη να έχει μορφή μπαλονιού και να φλέγεται.

Το σημερινό σκίτσο

Φυσικό αέριο
Ενεργειακή ασφάλεια: Συναγερμός για καύσιμα και αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Ενεργειακή ασφάλεια: Συναγερμός για καύσιμα και αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Κόσμος
Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν

Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν

Η βασιλική συντάκτρια της Daily Mail διαψεύδει παράνομη συλλογή στοιχείων για τον πρίγκιπα Χάρι
Fizz 02.03.26

Η βασιλική συντάκτρια της Daily Mail διαψεύδει παράνομη συλλογή στοιχείων για τον πρίγκιπα Χάρι

Σφοδρή σύγκρουση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, με τη βασιλική συντάκτρια της Daily Mail να αρνείται ότι ζήτησε «ευαίσθητα» στοιχεία για τις πτήσεις του πρίγκιπα Χάρι

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έλον Μασκ, Άντριου Τέιτ και ο κύριος Telegram επιμένουν Ντουμπάι – «Προτιμώ drones από φόρους»
Πρόκληση 02.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έλον Μασκ, Άντριου Τέιτ και ο κύριος Telegram επιμένουν Ντουμπάι – «Προτιμώ drones από φόρους»

Η Μέση Ανατολή φλέγεται αλλά το brand Ντουμπάι δεν μοιάζει να απειλείται -τουλάχιστον όχι ακόμη. Πάβελ Ντούροφ, Έλον Μασκ και Άντριου Τέιτ το επιβεβαιώνουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Λες και δεν έχω αυτιά να ακούσω»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος θεωρεί πως ο Τόνι Σφήνος ειναι «άφωνος για Eurovision»
Buongiorno 02.03.26

«Λες και δεν έχω αυτιά να ακούσω»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος θεωρεί πως ο Τόνι Σφήνος ειναι «άφωνος για Eurovision»

«Για τραγουδιστής κανονικός, να πάει και στη Eurovision, είναι του αφώνου. Για τραγουδιστής να κάνει αυτές τις παραστάσεις, είναι μια χαρά», είπε μεταξύ άλλων ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον Τόνι Σφήνο

Σύνταξη
Βραβεία Σεζάρ και θεωρίες περί σωσία: Τελικά πήγε ή όχι ο Τζιμ Κάρεϊ στην τελετή;
Viral 02.03.26

Βραβεία Σεζάρ και θεωρίες περί σωσία: Τελικά πήγε ή όχι ο Τζιμ Κάρεϊ στην τελετή;

Η συγκινητική εμφάνιση του Τζιμ Κάρεϊ στα Σεζάρ μετατράπηκε σε διαδικτυακό θρίλερ, όταν ανάρτηση drag καλλιτέχνη πυροδότησε φήμες ότι στη σκηνή δεν βρισκόταν ο ίδιος, αλλά ένας «σωσίας» του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Punch: Πώς ένας επτά μηνών μακάκος έγινε παγκόσμιο φαινόμενο
Viral 02.03.26

Punch: Πώς ένας επτά μηνών μακάκος έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Απορρίφθηκε από τη μητέρα του και δέχθηκε εκφοβισμό από τα άλλα μικρά, όμως ο επτά μηνών μακάκος Punch κατάφερε να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές και μια πρωτοφανή έκρηξη συμπαράστασης στα social media

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι άνθρωποι δεν ξεχνιούνται – Η Μισέλ Γουίλιαμς υποστηρίζει ότι ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είναι «συνεχώς» στο μυαλό της
«Ήταν φίλος» 02.03.26

Οι άνθρωποι δεν ξεχνιούνται – Η Μισέλ Γουίλιαμς υποστηρίζει ότι ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είναι «συνεχώς» στο μυαλό της

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Actor Awards 2026 στο Λος Άντζελες, η Μισέλ Γουίλιαμς αναφέρθηκε στην απώλεια του φίλου και συνεργάτη της Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η σκλήρυνση κατά πλάκας σκοτώνει»: Η Kριστίνα Άπλγκέϊτ και η σκληρή αλήθεια της – Κακοποίηση στα 5, καρκίνος, και στο βάθος, φάρος
Αυτοβιογραφία 02.03.26

«Η σκλήρυνση κατά πλάκας σκοτώνει»: Η Kριστίνα Άπλγκέϊτ και η σκληρή αλήθεια της – Κακοποίηση στα 5, καρκίνος, και στο βάθος, φάρος

«Ήθελα να πω τι συνέβη γιατί ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι πέρασαν παρόμοια πράγματα», λέει η Κριστίνα Άπλγκεϊτ στους New York Times με αφορμή την ωμή εξιστόρηση μιας ζωής χωρισμένης στο σκοτάδι και το φως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τρολάρισμα ή αλήθεια: Οι φήμες θέλουν τους Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ να έχουν παντρευτεί στα κρυφά
Ουπς 02.03.26

Τρολάρισμα ή αλήθεια: Οι φήμες θέλουν τους Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ να έχουν παντρευτεί στα κρυφά

Εδώ και καιρό ακούγονται οι φήμες ότι οι Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ έχουν φτάσει στη σχέση τους έως τον γάμο. Και ο στυλίστας της 29χρονης ηθοποιού ήρθε να ρίξει λάδι στη φωτιά.

Σύνταξη
Μια Κέιτ Μος δε φέρνει την άνοιξη στην Gucci – Γιατί η νέα συλλογή του Demna χαρακτηρίστηκε «γελοία» και «φθηνή»;
Μεταβαλλόμενο κοινό 02.03.26

Μια Κέιτ Μος δε φέρνει την άνοιξη στην Gucci – Γιατί η νέα συλλογή του Demna χαρακτηρίστηκε «γελοία» και «φθηνή»;

Πέρυσι, η Gucci πούλησε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε ρούχα και αξεσουάρ. Αυτό είναι μείωση από τα 12,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Gucci προσέλαβε τον Demna.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τομ Χανκς: Το ελληνικό διαβατήριο του γιου του, έγινε παγίδα στην Κολομβία – «Ελευθερώστε με»
Εγκλωβισμένος 02.03.26

Τομ Χανκς: Το ελληνικό διαβατήριο του γιου του, έγινε παγίδα στην Κολομβία – «Ελευθερώστε με»

Απρόσμενη τροπή πήρε το ταξίδι αναψυχής του Τσετ Χανκς στη Λατινική Αμερική, καθώς ο γιος του διάσημου ηθοποιού Τομ Χανκς βρίσκεται αυτή τη στιγμή «εγκλωβισμένος» στο Μεδεγίν της Κολομβίας

Σύνταξη
Γιατί κανείς δε μπορεί να σταματήσει να μιλάει για το δίδυμο Rosalía και Björk επί σκηνής των BRIT Awards 2026;
Θεές 02.03.26

Γιατί κανείς δε μπορεί να σταματήσει να μιλάει για το δίδυμο Rosalía και Björk επί σκηνής των BRIT Awards 2026;

Η εμφάνιση της Rosalía στα BRIT Awards 2026 ήταν μία από τις πιο αναμενόμενες της φετινής τελετής, ωστόσο η παρουσία της συνεργάτιδά της, τραγουδίστριας και συνθέτριας Björk, ήταν έκληξη -Οι δύο ερμήνευσαν το hit τους «Berghain».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συναγερμός για καύσιμα και φυσικό αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων
Ενεργειακή ασφάλεια 03.03.26

Συναγερμός για καύσιμα και φυσικό αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Τα σενάρια για ενεργειακή ασφάλεια και τιμές σε καύσιμα και φυσικό αέριο – Κλειδί τα Στενά του Ορμούζ – Στο τραπέζι η σύγκληση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Β. Σπανάκης: Πρώτη γραμμή οι Δήμοι για την πρόληψη πυρκαγιών–Ζητούμενο της ΚΕΔΕ η ουσιαστική ενίσχυση τους
Στο πεδίο 03.03.26

Β. Σπανάκης: Πρώτη γραμμή οι Δήμοι για την πρόληψη πυρκαγιών–Ζητούμενο της ΚΕΔΕ η ουσιαστική ενίσχυση τους

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης τόνισε ότι οι 332 Δήμοι θα βρίσκονται και φέτος στην πρώτη γραμμή για μέτρα πρόληψης κατά των πυρκαγιών. Η ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι χρειάζονται Μέσα, πόροι και προσωπικό.

Σύνταξη
Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν
Εξαπλώνεται ο πόλεμος 03.03.26

Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν

Ορατός ο κίνδυνος γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή - Οι φονικές επιδρομές ΗΠΑ και Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο συνεχίζονται - Ο Τραμπ ανοίγει παράθυρο για χερσαία επέμβαση - Η Τεχεράνη συνεχίζει να πλήττει αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος» λέει ο Νετανιάχου για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν
Κόσμος 03.03.26

«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος» λέει ο Νετανιάχου για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν

«Μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, αλλά όχι χρόνια» διαμήνυσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον πόλεμο ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν

Σύνταξη
Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή
Ποιοι οι προορισμοί 03.03.26

Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή

Ο υπερτουρισμός και οι καύσωνες αλλάζουν τις ταξιδιωτικές συνήθειες: οι επισκέπτες επιλέγουν πιο δροσερούς, λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς στην Ευρώπη και προτιμούν πλέον άνοιξη και φθινόπωρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρουκέτες αυξήσεων στα καύσιμα – Τι είναι το φαινόμενο «rockets and feathers» και πώς επηρεάζει τις τιμές
Αγορά πετρελαιοειδών 03.03.26

Ρουκέτες αυξήσεων στα καύσιμα – Τι είναι το φαινόμενο «rockets and feathers» και πώς επηρεάζει τις τιμές

Οι Έλληνες οδηγοί συνέρρευσαν μαζικά στα βενζινάδικα να προμηθευθούν καύσιμα πριν ανέβουν οι τιμές λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τι ισχύει με το φαινόμενο «ρουκέτα και φτερό».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο γιος του Χαμενεΐ, ο εγγονός του Χομεϊνί, ο αγιατολάχ Αραφί –Πιθανοί υποψήφιοι για το ανώτατο αξίωμα στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 03.03.26

Ο γιος του Χαμενεΐ, ο εγγονός του Χομεϊνί, ο αγιατολάχ Αραφί –Πιθανοί υποψήφιοι για το ανώτατο αξίωμα στο Ιράν

Είναι η δεύτερη φορά από το 1979 που επιλέγεται νέος ανώτατος ηγέτης στο Ιράν. Οι πιθανοί υποψήφιοι είναι σκληροπυρηνικοί, που ορκίζονται στην σύγκρουση με τη Δύση, αλλά και μεταρρυθμιστές, που επιδιώκουν διπλωματία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;
Κόσμος 03.03.26

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;

Καθώς η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία μπήκε στον πέμπτο χρόνο της, η κατάσταση παραμένει αβέβαιη και διχαστική, τόσο για τις εμπλεκόμενες χώρες όσο και για την Ευρώπη συνολικά

Σύνταξη
Υποκλοπές: Ο κ. Μαρινάκης, το αφήγημα των ιδιωτών και τα fake news για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και την ΕΥΠ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Υποκλοπές: Ο κ. Μαρινάκης, το αφήγημα των ιδιωτών και τα fake news για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και την ΕΥΠ

Μπαράζ ερωτήσεων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις υποκλοπές. Ο κ. Μαρινάκης επέμεινε στο αφήγημα των ιδιωτών και δεν δίστασε να προχωρήσει στη διάδοση fake news περί τάχα ενημέρωσης του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Οι 9 αιτίες που οδηγούν στην παχυσαρκία
Παγκόσμια ημέρα 03.03.26

Οι 9 αιτίες που οδηγούν στην παχυσαρκία

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Παχυσαρκίας, Μεταβολισμού και Διαταραχών Διατροφής (ΕΠΑΜΕΔΙ) προτείνει νέες δράσεις στο σύστημα υγείας σε συνδυασμό με τα νέα φάρμακα

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ερήμωσαν 50 νησιά τα τελευταία πενήντα χρόνια – Αποκλειστικά στο in o πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών
Δημογραφικό 03.03.26

Ερήμωσαν 50 νησιά τα τελευταία πενήντα χρόνια – Αποκλειστικά στο in o πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών

«Την προηγούμενη 50ετια μας άδειαζε ένα νησί σχεδόν κάθε χρόνο». Αποκλειστική συνέντευξη του in του Προέδρου του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών Λευτέρη Κεχαγιόγλου.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Δασμοί: Εφετείο απορρίπτει το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να καθυστερήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων
ΗΠΑ 03.03.26

Νέο δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ για τις αποζημιώσεις λόγω δασμών

Απορρίφθηκε το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να καθυστερήσει η διαδικασία για την καταβολή των αποζημιώσεων στις εταιρείες που πλήρωσαν δασμούς, οι οποίοι ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Σύνταξη
Ιράν: Θα ήταν χαζό να θεωρήσουμε πως όσα συμβαίνουν μακριά από τα σύνορά μας δεν μας αφορούν, λέει η Μελόνι
Μέση Ανατολή 03.03.26

«Θα ήταν χαζό» να μην ανησυχώ, λέει η Μελόνι

«Ασφαλώς και ανησυχώ διότι θα ήταν χαζό να θεωρήσουμε ότι όσα συμβαίνουν - ακόμη και μακριά από τα σύνορά μας - δεν μας αφορούν», τονίζει η Τζόρτζια Μελόνι για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Λίβανος: Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ μεταδίδει ότι βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ
Αλ Μανάρ 03.03.26

Το Ισραήλ βομβάρδισε τηλεοπτικό δίκτυο στη Βηρυτό

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι βομβαρδίζει διοικητικά κέντρα της Χεζμπολά στον Λίβανο, τη στιγμή που το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ μεταδίδει πως οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν κτίριό του στη Βηρυτό.

Σύνταξη
Φωτιά μετά από έκρηξη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ
Πόλεμος στο Ιράν 03.03.26

Φωτιά μετά από έκρηξη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ

Δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν και σύννεφα καπνού εμφανίστηκαν στη διπλωματική συνοικία της πόλης, όπου στεγάζονται ξένες πρεσβείες στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας και κατοικίες ξένων διπλωματών.

Σύνταξη
Ιράν: Συνεδρίαση των ΗΠΑ στο ΣΑ για την προστασία των παιδιών ενώ βομβαρδίζουν σχολεία και σκοτώνουν παιδιά
Ιράν 03.03.26

Οι ΗΠΑ μιλούν στο ΣΑ για την προστασία των παιδιών ενώ «σκοτώνουν παιδιά»

Τη στιγμή που οι ΗΠΑ συγκαλούν συνεδρίαση στο ΣΑ του ΟΗΕ για την προστασία των παιδιών, μαζί με το Ισραήλ βομβαρδίζουν σχολεία στο Ιράν, σκοτώνοντα παιδιά, τονίζει ο ιρανός πρέσβης στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
