Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
Ο Αρκάς σχολιάζει με το σκίτοο του την εμπόλεμη κατάσταση στον πλανήτη.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας λέει «καλημέρα» με τον πλανήτη Γη να έχει μορφή μπαλονιού και να φλέγεται.
Το σημερινό σκίτσο
- Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
