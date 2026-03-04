Αρκάς Η καλημέρα της Τετάρτης
Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με ένα ιδιαίτερο σκίτσο.
Ο Αρκάς σε μαύρο φόντο σχολιάζει την επικαιρότητα.
Το σκίτσο της ημέρας
- Αρκάς Η καλημέρα της Τετάρτης
