Αρκάς Η καλημέρα της Τετάρτης

Κόσμος

Ο Τραμπ αρνείται πως σύρθηκε από το Ισραήλ στον πόλεμο – Το Ιράν σκόπευε να «επιτεθεί πρώτο»

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατέβαλε προσπάθειες χθες να ανασκευάσει τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που προκάλεσαν σάλο, καθώς είπε ότι η Ουάσιγκτον ενεπλάκη στον πόλεμο με το Ιράν διότι το Ισραήλ επρόκειτο να επιτεθεί στην Ισλαμική Δημοκρατία μαζί τους ή χωρίς αυτές. Την ώρα που η Ουάσιγκτον δυσκολεύεται να παρουσιάσει με συνεκτικό τρόπο τους λόγους […]