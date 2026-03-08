Αρκάς: Η καλημέρα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας

Την καλημέρα του μας λέει για ακόμη μια ημέρα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με τον δικό του τρόπο.

Στο σημερινό σκίτσο, που δημοσιεύτηκε ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, ο δημιουργός επιλέγει έναν πιο υπαινικτικό και σκοτεινό τόνο.

Η εικόνα λειτουργεί σαν σχόλιο για τη θέση των γυναικών σε πολλές κοινωνίες του κόσμου, όπου η ισότητα παραμένει ακόμη ζητούμενο και η καθημερινότητα χαρακτηρίζεται από περιορισμούς, καταπίεση ή αορατότητα.

Με το λιτό αλλά αιχμηρό του ύφος, ο Αρκάς φαίνεται να υπενθυμίζει ότι η 8η Μαρτίου δεν είναι μόνο μια ημέρα γιορτής, αλλά και μια υπενθύμιση των αγώνων που συνεχίζονται για τα δικαιώματα και την ελευθερία των γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η ιστορία πίσω από την 8η Μαρτίου

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, που τιμάται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, έχει τις ρίζες της στους εργατικούς και φεμινιστικούς αγώνες των αρχών του 20ού αιώνα. Δεν ξεκίνησε ως γιορτή, αλλά ως ημέρα διεκδίκησης δικαιωμάτων για τις γυναίκες.

Οι πρώτες κινητοποιήσεις

Στις αρχές του 1900, οι γυναίκες εργάτριες σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες εργασίας, τους χαμηλούς μισθούς και την έλλειψη πολιτικών δικαιωμάτων.

Το 1908, περίπου 15.000 γυναίκες πραγματοποίησαν πορεία στη Νέα Υόρκη, ζητώντας:

καλύτερες συνθήκες εργασίας

μικρότερο ωράριο

δικαίωμα ψήφου

Έναν χρόνο αργότερα, το 1909, καθιερώθηκε στις ΗΠΑ η πρώτη Εθνική Ημέρα της Γυναίκας.

Η καθιέρωση της διεθνούς ημέρας

Το 1910, στη Διεθνή Διάσκεψη Σοσιαλιστριών Γυναικών στην Κοπεγχάγη, η Γερμανίδα ακτιβίστρια Κλάρα Τσέτκιν πρότεινε τη δημιουργία μιας διεθνούς ημέρας αφιερωμένης στους αγώνες των γυναικών. Η πρόταση υιοθετήθηκε από περισσότερες από 100 γυναίκες από 17 χώρες.

Η πρώτη Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας γιορτάστηκε το 1911 σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Γιατί επιλέχθηκε η 8η Μαρτίου

Η ημερομηνία συνδέεται με τις μεγάλες διαδηλώσεις γυναικών εργατριών κλωστοϋφαντουργίας στη Ρωσία το 1917, οι οποίες διαμαρτυρήθηκαν για την πείνα και τον πόλεμο. Η κινητοποίηση αυτή αποτέλεσε ένα από τα γεγονότα που οδήγησαν στη Ρωσική Επανάσταση και τελικά στην καθιέρωση του δικαιώματος ψήφου για τις γυναίκες στη χώρα.

Η αναγνώριση από τον ΟΗΕ

Το 1975, κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Έτους της Γυναίκας, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών άρχισε να γιορτάζει επίσημα την ημέρα. Δύο χρόνια αργότερα, το 1977, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κάλεσε τα κράτη να καθιερώσουν την 8η Μαρτίου ως ημέρα για τα δικαιώματα των γυναικών και τη διεθνή ειρήνη.

Σήμερα

Σήμερα η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας αποτελεί ταυτόχρονα: