Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
08.03.2026 | 08:12
Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας
Αρκάς: Η καλημέρα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας
Social 08 Μαρτίου 2026, 08:30

Αρκάς: Η καλημέρα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας

Την καλημέρα του μας λέει ο Αρκάς και σήμερα με τον γνωστό τρόπο

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Spotlight

Την καλημέρα του μας λέει για ακόμη μια ημέρα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με τον δικό του τρόπο.

Στο σημερινό σκίτσο, που δημοσιεύτηκε ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, ο δημιουργός επιλέγει έναν πιο υπαινικτικό και σκοτεινό τόνο.

Η εικόνα λειτουργεί σαν σχόλιο για τη θέση των γυναικών σε πολλές κοινωνίες του κόσμου, όπου η ισότητα παραμένει ακόμη ζητούμενο και η καθημερινότητα χαρακτηρίζεται από περιορισμούς, καταπίεση ή αορατότητα.

Με το λιτό αλλά αιχμηρό του ύφος, ο Αρκάς φαίνεται να υπενθυμίζει ότι η 8η Μαρτίου δεν είναι μόνο μια ημέρα γιορτής, αλλά και μια υπενθύμιση των αγώνων που συνεχίζονται για τα δικαιώματα και την ελευθερία των γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η ιστορία πίσω από την 8η Μαρτίου

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, που τιμάται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, έχει τις ρίζες της στους εργατικούς και φεμινιστικούς αγώνες των αρχών του 20ού αιώνα. Δεν ξεκίνησε ως γιορτή, αλλά ως ημέρα διεκδίκησης δικαιωμάτων για τις γυναίκες.

Οι πρώτες κινητοποιήσεις

Στις αρχές του 1900, οι γυναίκες εργάτριες σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες εργασίας, τους χαμηλούς μισθούς και την έλλειψη πολιτικών δικαιωμάτων.

Το 1908, περίπου 15.000 γυναίκες πραγματοποίησαν πορεία στη Νέα Υόρκη, ζητώντας:

  • καλύτερες συνθήκες εργασίας
  • μικρότερο ωράριο
  • δικαίωμα ψήφου

Έναν χρόνο αργότερα, το 1909, καθιερώθηκε στις ΗΠΑ η πρώτη Εθνική Ημέρα της Γυναίκας.

Η καθιέρωση της διεθνούς ημέρας

Το 1910, στη Διεθνή Διάσκεψη Σοσιαλιστριών Γυναικών στην Κοπεγχάγη, η Γερμανίδα ακτιβίστρια Κλάρα Τσέτκιν πρότεινε τη δημιουργία μιας διεθνούς ημέρας αφιερωμένης στους αγώνες των γυναικών. Η πρόταση υιοθετήθηκε από περισσότερες από 100 γυναίκες από 17 χώρες.

Η πρώτη Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας γιορτάστηκε το 1911 σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Γιατί επιλέχθηκε η 8η Μαρτίου

Η ημερομηνία συνδέεται με τις μεγάλες διαδηλώσεις γυναικών εργατριών κλωστοϋφαντουργίας στη Ρωσία το 1917, οι οποίες διαμαρτυρήθηκαν για την πείνα και τον πόλεμο. Η κινητοποίηση αυτή αποτέλεσε ένα από τα γεγονότα που οδήγησαν στη Ρωσική Επανάσταση και τελικά στην καθιέρωση του δικαιώματος ψήφου για τις γυναίκες στη χώρα.

Η αναγνώριση από τον ΟΗΕ

Το 1975, κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Έτους της Γυναίκας, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών άρχισε να γιορτάζει επίσημα την ημέρα. Δύο χρόνια αργότερα, το 1977, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κάλεσε τα κράτη να καθιερώσουν την 8η Μαρτίου ως ημέρα για τα δικαιώματα των γυναικών και τη διεθνή ειρήνη.

Σήμερα

Σήμερα η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας αποτελεί ταυτόχρονα:

  • ημέρα μνήμης των αγώνων για ισότητα
  • ευκαιρία ανάδειξης των ανισοτήτων που εξακολουθούν να υπάρχουν
  • αλλά και στιγμή αναγνώρισης των επιτευγμάτων των γυναικών στην κοινωνία, την πολιτική, την επιστήμη και τον πολιτισμό.

Economy
Επιδόματα: Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλάζει τον σχεδιασμό

Επιδόματα: Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλάζει τον σχεδιασμό

Vita.gr
Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Economy
Δημόσιο Χρέος: Πώς επηρεάζει ο πόλεμος την Ελλάδα

Δημόσιο Χρέος: Πώς επηρεάζει ο πόλεμος την Ελλάδα

inWellness
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Η Χάσι Χάρισον εντάσσεται στο καστ τoυ reboot του «Baywatch» – Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής
«Ξύπνα!» 08.03.26

Η Χάσι Χάρισον εντάσσεται στο καστ τoυ reboot του «Baywatch» – Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Στο νέο «Baywatch», η Χάσι Χάρισον θα υποδυθεί την Nat, η οποία σύμφωνα με την περιγραφή του χαρακτήρα είναι «λαμπρή, αποφασιστική και άκρως πιστή, το δεξί χέρι του Hobie και η πιο στενή του φίλη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Chanel No5 – Το πιο διάσημο άρωμα στον κόσμο δημιουργήθηκε από ένα εργαστηριακό λάθος 105 χρόνια πριν
Ε-ε-έρχεται! 07.03.26

Chanel No5 – Το πιο διάσημο άρωμα στον κόσμο δημιουργήθηκε από ένα εργαστηριακό λάθος 105 χρόνια πριν

Το 1921, μια έξυπνη Γαλλίδα επιχειρηματίας του Παρισιού, η Coco Chanel, δημιούργησε ένα άρωμα που έφερε επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες άφηναν το σημάδι τους στον χώρο και στον χρόνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;
Χθες, σήμερα 07.03.26

Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;

«Όταν γυρίζαμε αυτές τις σκηνές, δεν ήμουν παντρεμένη ούτε είχα παιδιά, και ανησυχούσα ότι όλοι θα καταλάβαιναν ότι προσποιούμουν», δήλωσε σε πρόσφατη ομιλία της η Έντι Φάλκο, η οποία πρωταγωνίστησε στη θρυλική σειρά «The Sopranos»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Mia Khalifa επιστρέφει στην πασαρέλα για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού φορώντας ρούχα παλαιστινιακής καταγωγής
Ο έλεγχος 07.03.26

Η Mia Khalifa επιστρέφει στην πασαρέλα για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού φορώντας ρούχα παλαιστινιακής καταγωγής

Η Mia Khalifa επέστρεψε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, αυτή τη φορά για την Trashy Clothing, «μια παλαιστινιακή μάρκα ready-to-wear που εμφανίστηκε με ένα υβριδικό μείγμα σάτιρας, πολιτικής και ευφυΐας».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία
Εχθροί / συνάδελφοι 07.03.26

Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία

Δεν υπήρξε αγάπη, ούτε καν στοργή μεταξύ των πρωταγωνιστών, Μέριλιν Μονρόε και Λόρενς Ολίβιε, της ρομαντικής κωμωδίας του 1957 «Ο πρίγκιπας και η χορεύτρια» (The Prince and the Showgirl) με αποτέλεσμα να γυριστούν εξαιρετικές σκηνές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όποιος γυρνάει στα παλιά είναι «παλιάνθρωπος» σωστά, Κέιτι Λενγκ;
Μόλις 16 ετών 07.03.26

Όποιος γυρνάει στα παλιά είναι «παλιάνθρωπος» σωστά, Κέιτι Λενγκ;

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ηθοποιός Κέιτι Λενγκ δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να γυρίσει πίσω στην εποχή που συμμετείχε στο «Χάρι Πότερ» καθώς ως έφηβη δεν είχε γνωρίσει ακόμη τον ευατό της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόλεμος σαν videogame: Τα βίντεο του Λευκού Οίκου για το Ιράν και η «Επιχείρηση Αντιπερισπασμού αρχείων Έπσταϊν»
«Τhe American Way» 07.03.26

Πόλεμος σαν videogame: Τα βίντεο του Λευκού Οίκου για το Ιράν και η «Επιχείρηση Αντιπερισπασμού αρχείων Έπσταϊν»

Βίντεο του Λευκού Οίκου με σκηνές από videogames, ταινίες δράσης και πραγματικά πλήγματα στο Ιράν προκαλούν αντιδράσεις, με επικριτές να μιλούν για «Επιχείρηση Αντιπερισπασμού Έπσταϊν»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο σύζυγος της Κρίστι Νόεμ ίσως δεν τη χωρίσει παρά το σκάνδαλο με τον Λεβαντόφσκι – «Το θεωρεί αποστολή από τον Θεό»
Φανερό μυστικό 07.03.26

Ο σύζυγος της Κρίστι Νόεμ ίσως δεν τη χωρίσει παρά το σκάνδαλο με τον Λεβαντόφσκι – «Το θεωρεί αποστολή από τον Θεό»

Η οικογένεια του Μπράιον Νόεμ ελπίζει ότι θα απομακρυνθεί από την Κρίστι Νόεμ μετά τις φήμες για σχέση της με τον σύμβουλό της Κόρεϊ Λεβαντόφσκι. Ωστόσο συγγενείς του εκτιμούν ότι η πίστη του και η αφοσίωση στα παιδιά τους ίσως τον κρατήσουν στον γάμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο εμβληματικός Χρήστος Καλαβρούζος μπαίνει στους Αθώους: Ο ρόλος – κλειδί στη μεταμόρφωση του Τουρκόγιαννου
TV 07.03.26

Ο εμβληματικός Χρήστος Καλαβρούζος μπαίνει στους Αθώους: Ο ρόλος – κλειδί στη μεταμόρφωση του Τουρκόγιαννου

Η συμμετοχή του Χρήστου Καλαβρούζου στη μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Οι Αθώοι», δεν είναι απλώς μια τηλεοπτική επιστροφή, αλλά μια καλλιτεχνική δήλωση.

Σύνταξη
Το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα: Από την αποθέωση στην πλατεία Κοτζιά στα γυρίσματα στο δημαρχείο
Βίντεο 07.03.26

Το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα: Από την αποθέωση στην πλατεία Κοτζιά στα γυρίσματα στο δημαρχείο

Με θερμή υποδοχή από θαυμαστές, πολύωρα γυρίσματα και μια πλατεία Κοτζιά που μετατράπηκε σε κινηματογραφικό σκηνικό κύλησε το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα για τη νέα ταινία «The Riders»

Σύνταξη
Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τη σύλληψή της: Όλοι κάνουν λάθη – αξίζει την ιδιωτικότητα που χρειάζεται
Αλκοόλ και ναρκωτικά 07.03.26

Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τη σύλληψή της: Όλοι κάνουν λάθη – αξίζει την ιδιωτικότητα που χρειάζεται

Ο Σαμ Ασγκάρι σχολίασε τη σύλληψη της πρώην συζύγου του Μπρίτνεϊ Σπίαρς για οδήγηση υπό την επήρεια, ζητώντας από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητά της και να της δώσουν τον χώρο που χρειάζεται

Σύνταξη
«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ
Μην αγχώνεσαι 07.03.26

«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ

Ο Κάνιε Γουέστ κατέθεσε στο δικαστήριο του Λος Άντζελες για τη διαμάχη με εργολάβο σχετικά με την ανακαίνιση της έπαυλής του στο Μάλιμπου - τον οποίο, ο ράπερ, ξέχασε ότι δεν αποπλήρωσε, αλλά θυμόταν ότι δεν μύριζε ωραία

Σύνταξη
Όχι στο όνομα τους: Pokemon εναντίον Λευκού Οίκου για τον MAGA προπαγανδιστή Pikachu – «Είναι ενωτικός»
Κόντρα 06.03.26

Όχι στο όνομα τους: Pokemon εναντίον Λευκού Οίκου για τον MAGA προπαγανδιστή Pikachu – «Είναι ενωτικός»

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, ο παγκόσμιος κολοσσός των Pokemon παλεύει να πάρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες αποστάσεις από την επικοινωνιακή στρατηγική του Λευκού Οίκου που εργαλειοποιεί των Pikachu για προπαγάνδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βοριαζίδης για την επιστροφή του: «Ανατριχιαστικό το χειροκρότημα – Δεν θεωρώ τον εαυτό μου παράδειγμα»
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Βοριαζίδης για την επιστροφή του: «Ανατριχιαστικό το χειροκρότημα – Δεν θεωρώ τον εαυτό μου παράδειγμα»

Ο Μιχάλης Βοριαζίδης επέστρεψε στην αγωνιστική μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και μίλησε για την αποθέωση που έτυχε στο γήπεδο.

Σύνταξη
8η Μάρτη: Χρωστάμε στις φεμινίστριες
Opinion 08.03.26

8η Μάρτη: Χρωστάμε στις φεμινίστριες

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο φεμινισμός δεν είναι ένα μόνο πράγμα. Είναι αγώνας για ισότητα, για αυτοδιάθεση, για σεβασμό και καθημερινή αξιοπρέπεια: στη δουλειά, στο σπίτι, στον δρόμο, στον δημόσιο λόγο.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Τα δεδομένα για τις θέσεις 5-8 στη Super League: Ο Άρης και το πρόγραμμα ως το τέλος της κανονικής περιόδου
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Τα δεδομένα για τις θέσεις 5-8 στη Super League: Ο Άρης και το πρόγραμμα ως το τέλος της κανονικής περιόδου

Πόλεμος στο mid table της Super League, με πέντε ομάδες να διεκδικούν τρεις θέσεις και τη διαφορά τους στους πέντε βαθμούς λίγο πριν το τέλος της κανονικής περιόδου.

Σύνταξη
Tρομάζουν την ΕΛ.ΑΣ. οι ένοπλοι πυρήνες
Πώς στρατολογούνται 08.03.26

Tρομάζουν την ΕΛ.ΑΣ. οι ένοπλοι πυρήνες

Ομάδες πληρωμένων εκτελεστών που διασυνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης - Σε ποιες ομάδες προσδιορίζουν την απειλή οι επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ο μύθος της Μπάμπα Βάνγκα: Πώς οι «προφητείες» μίας μυστικίστριας τροφοδοτούν τη διαδικτυακή προπαγάνδα
Κόσμος 08.03.26

Ο μύθος της Μπάμπα Βάνγκα: Πώς οι «προφητείες» μίας μυστικίστριας τροφοδοτούν τη διαδικτυακή προπαγάνδα

Πολλές από τις προβλέψεις της Βουλγάρας Μπάμπα Βάνγκα δεν καταγράφηκαν ποτέ, ωστόσο, το όνομά της ενισχύει τις θεωρίες συνωμοσίας και τα γεωπολιτικά αφηγήματα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν – Είναι οι νόμιμες αυτές οι στρατιωτικές ενέργειες;
Μέση Ανατολή 08.03.26

Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν – Είναι οι νόμιμες αυτές οι στρατιωτικές ενέργειες;

Βρίσκονταν οι ΗΠΑ υπό άμεση και σαφή απειλή; Ήταν νόμιμη η δολοφονία του ηγέτη του Ιράν; Ενήργησε ο Ντόναλντ Τραμπ εντός του πλαισίου των συνταγματικών εξουσιών του. Το Reuters προσπαθεί να απαντήσει

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κυβέρνηση: Φυγή προς… τη Μέση Ανατολή
Πολιτική Γραμματεία 08.03.26

Κυβέρνηση: Φυγή προς… τη Μέση Ανατολή

Στο εσωτερικό της ΝΔ θεωρούν ότι η διαχείριση της κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, στο αμιγώς πολιτικό επίπεδο εξασφαλίζει, προσωρινά, στην κυβέρνηση τη φυγή προς τα μπρος που αναζητούσε

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η μεγάλη υποχώρηση: Γιατί η κοινωνική προστασία έγινε ξαφνικά ατομική ευθύνη;
Κατήφορος 08.03.26

Η μεγάλη υποχώρηση: Γιατί η κοινωνική προστασία έγινε ξαφνικά ατομική ευθύνη;

Πώς το κράτος-προστάτης μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία - Η αθόρυβη ιδιωτικοποίηση της ζωής μας - Γιατί οι πλούσιες χώρες έχουν όλο και πιο φτωχούς πολίτες;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γυναικεία επιχειρηματικότητα: Πού κερδίζει και πού χάνει η Ελλάδα
ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ 08.03.26

Γυναικεία επιχειρηματικότητα: Πού κερδίζει και πού χάνει η Ελλάδα

Εν όψει της 8 Μαρτίου το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ δημοσιεύει στοιχεία και κατευθύνσεις για την γυναικεία επιχειρηματικότητα, στην Ελλάδα και διεθνώς. Επιχειρηματικότητα ανάγκης και ψευδοαυτοαπασχόληση κυριαρχούν.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πετρέλαιο: Τα νοικοκυριά πληρώνουν τον λογαριασμό από τις κρίσεις
Αναταραχές 08.03.26

Τα νοικοκυριά πληρώνουν τον λογαριασμό από τις πετρελαϊκές κρίσεις

Από την έναρξη της επίθεσης ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν καταγράφεται ακόμα ένα ράλι τιμών στο πετρέλαιο που απειλεί να εκτροχιάσει προσωπικούς προϋπολογισμούς αλλά και δημοσιονομικά και νομισματικά πλάνα

Γιώργος Κανελλόπουλος
Πόλεμος στον Περσικό: Έντονη ανησυχία για νέο γύρο ανατιμήσεων
Οι κίνδυνοι 08.03.26

Έντονη ανησυχία για νέο γύρο ανατιμήσεων

Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι αν παραταθεί ο πόλεμος στον Περσικό θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Δήμητρα Σκούφου
Ευρώπη: Ο Τσίπρας έβαλε το δίλημμα: Με τον Μερτς ή με τον Σάντσεθ
Ιδού η απορία 08.03.26

Ο Τσίπρας έβαλε το δίλημμα για την Ευρώπη που θέλουμε - Με τον Μερτς ή με τον Σάντσεθ

Η αγριότητα του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρέθηκε σε πρώτο πλάνο κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Κοζάνη. Ο Αλέξης Τσίπρας τοποθέτησε την «πυξίδα» της χώρας στο νέο και ρευστό διεθνές περιβάλλον και έθεσε το ερώτημα που απασχολεί όλη την Ευρώπη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΑΟ Θύρας – Πανιώνιος Betsson 1-3: Οι «κυανέρυθρες» σήκωσαν το πρώτο Κύπελλο της ιστορίας τους (vids)
Βόλεϊ 08.03.26

ΑΟ Θύρας – Πανιώνιος Betsson 1-3: Οι «κυανέρυθρες» σήκωσαν το πρώτο Κύπελλο της ιστορίας τους (vids)

Κυπελλούχος Ελλάδας για πρώτη φορά στην ιστορία της η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου η οποία νίκησε με 3-1 σετ τον ΑΟ Θήρας και σήκωσε το παρθενικό τους τρόπαιο στο κλειστό «Τάσος Καμπούρης»

Σύνταξη
Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-3: Ο Μαρμούς «έστειλε» τους «Πολίτες» στους «8» του FA Cup
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Ο Μαρμούς «έστειλε» τη Σίτι στους «8» του FA Cup (3-1)

Με δύο γκολ του Αιγύπτιου επιθετικού Ο Ομάρ Μαρμούς, στο δεύτερο ημίχρονο η Μάντσεστερ Σίτι έκανε την ανατροπή επί της Νιουκάστλ και με το τελικό 3-1 προκρίθηκαν στους προημιτελικούς του FA Cup.

Σύνταξη
Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα 0-1: «Διπλό» τίτλου για τη «Μπάρτσα» με οδηγό τον Γιαμάλ
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα 0-1: «Διπλό» τίτλου για τη «Μπάρτσα» με οδηγό τον Γιαμάλ

Ένα γκολ σήμα-κατατεθέν αυτής της Μπαρτσελόνα, με τρομερή ασίστ από τον Πέδρι και ακόμη καλύτερο τελείωμα του Γιαμάλ, χάρισε στους Καταλανούς τη νίκη στην έδρα της Μπιλμπάο, ανεβαίνοντας ξανά στο +4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: 5 γυναίκες που σημάδεψαν την ιστορία
Woman 08.03.26

5 γυναίκες που σημάδεψαν την ιστορία – Και γιατί το μήνυμά τους είναι πιο επίκαιρο από ποτέ

Από τη Μαρί Κιουρί έως τη Ρόζα Παρκς και την πριγκίπισσα Νταϊάνα, 5 γυναίκες που σημάδεψαν την ιστορία και τα μαθήματα που μας δίνουν σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
