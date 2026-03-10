Αρκάς: Η δυσοίωνη «καλημέρα» της Τρίτης

Μια διαφορετική «καλημέρα» από τις συνηθισμένες μάς λέει σήμερα ο Αρκάς, μέσα από το νέο του σκίτσο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη σημερινή εικόνα βλέπουμε τον γνώριμο χαρακτήρα του Χάρου να στέκεται ψηλά πάνω από μια πόλη που φαίνεται να έχει χτυπηθεί από εκρήξεις και φωτιές. Στο φόντο υψώνονται πυκνοί καπνοί και φλόγες, ενώ κτίρια διακρίνονται μέσα σε ένα σκηνικό χάους και καταστροφής. Η εικόνα παραπέμπει σε μια πόλη που βρίσκεται στη δίνη του πολέμου, με τις εκρήξεις να διακόπτουν βίαια την καθημερινότητα.

Η πραγματικότητα του πολέμου

Παρά το σκοτεινό σκηνικό που εκτυλίσσεται πίσω του, ο Χάρος εμφανίζεται ήρεμος και σχεδόν αδιάφορος. Κρατώντας το δρεπάνι του, απευθύνεται προς τον αναγνώστη και λέει: «Η ημέρα προβλέπεται υπέροχη!». Η φράση αυτή, σε πλήρη αντίθεση με όσα συμβαίνουν γύρω του, δημιουργεί ένα έντονο αίσθημα ειρωνείας.

Με τον χαρακτηριστικό σαρκασμό που διακρίνει τη δουλειά του, ο Αρκάς αξιοποιεί αυτή την αντίθεση για να σχολιάσει την πραγματικότητα. Η αισιόδοξη πρόβλεψη για μια «υπέροχη» ημέρα συγκρούεται με την εικόνα της καταστροφής, δημιουργώντας ένα καυστικό σχόλιο για την εποχή μας.

Το σκίτσο λειτουργεί παράλληλα και ως μια υπενθύμιση της σκληρής πραγματικότητας που κρύβεται πίσω από τις εικόνες του πολέμου. Πίσω από τις εκρήξεις, τους καπνούς και τα κατεστραμμένα κτίρια βρίσκονται ανθρώπινες ζωές, οικογένειες που ξεριζώνονται και καθημερινότητες που διαλύονται μέσα σε λίγες στιγμές.

Με αυτό το σκίτσο, ο Αρκάς μοιάζει να καλεί το κοινό να μην συνηθίσει την εικόνα της βίας και της καταστροφής. Αντίθετα, υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε σύγκρουση υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα, καθώς οι συνέπειες του πολέμου αγγίζουν βαθιά τις κοινωνίες και αφήνουν τραύματα που δύσκολα επουλώνονται.