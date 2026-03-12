Γιώργος Πανουσόπουλος: Συγκίνηση στην κηδεία του μεγάλου σκηνοθέτη
Ο γνωστός σκηνοθέτης Γιώργος Πανουσόπουλος «έφυγε» από τη ζωή την Τρίτη 10 Μαρτίου, σε ηλικία 84 ετών.
Σε κλίμα συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες βρέθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κηφισιάς, για να πουν το τελευταίο «αντίο» σε έναν από τους μεγαλύτερους έλληνες σκηνοθέτες. Ο Γιώργος Πανουσόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη 10 Μαρτίου, σε ηλικία 84 ετών, σκορπώντας τη θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο.
Συντετριμμένη ήταν η για περισσότερο από 50 χρόνια σύζυγός του Μπέτυ Λιβανού, αλλά και οι κόρες τους. Γνωστά ονόματα της τέχνης έδωσαν το «παρών» στην κηδεία του αγαπημένου δημιουργού, ανάμεσά τους οι Γιώργος Λάνθιμος, Νίκος Περάκης, Γιώργος Τσεμπερόπουλος, Όλγα Μαλέα, Δήμητρα Ματσούκα, Καρυοφιλλιά Καραμπέτη, Σπύρος Μπιμπίλας και πολλοί ακόμα.
Ο Γιώργος Πανουσόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1942. Από νεαρή ηλικία στράφηκε προς τον κόσμο της εικόνας και αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον κινηματογράφο. Για τον λόγο αυτό σπούδασε φωτογραφία και κινηματογράφο στο εξωτερικό, αποκτώντας τεχνικές γνώσεις που αργότερα επηρέασαν καθοριστικά το ύφος των ταινιών του.
Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε πίσω από την κάμερα ως διευθυντής φωτογραφίας. Η εμπειρία αυτή διαμόρφωσε την ιδιαίτερη κινηματογραφική του γλώσσα, καθώς στις ταινίες του η εικόνα είχε πάντα κεντρικό ρόλο. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούσε το φως, το τοπίο και το σώμα των ηθοποιών αποτελούσε συχνά βασικό στοιχείο της αφήγησης.
Παράλληλα, συνεργάστηκε σε ποικίλες παραγωγές, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά του πέρα από τον κινηματογράφο, σε τηλεοπτικά έργα, διαφημιστικές παραγωγές και οπτικοακουστικά πρότζεκτ μεγάλης κλίμακας.
