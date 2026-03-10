magazin
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
10.03.2026 | 10:02
Η Τουρκία αναπτύσσει συστήματα Patriot του ΝΑΤΟ στη Μαλάτια
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πέθανε ο Γιώργος Πανουσόπουλος: Ο σκηνοθέτης που έκανε το ελληνικό σινεμά να μοιάζει με καλοκαίρι
Θλίψη 10 Μαρτίου 2026, 10:53

Πέθανε ο Γιώργος Πανουσόπουλος: Ο σκηνοθέτης που έκανε το ελληνικό σινεμά να μοιάζει με καλοκαίρι

Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο σκηνοθέτης και διευθυντής φωτογραφίας Γιώργος Πανουσόπουλος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μας γερνούν πριν την ώρα μας οι «δύσκολοι» άνθρωποι και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Μας γερνούν πριν την ώρα μας οι «δύσκολοι» άνθρωποι και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Spotlight

Σε ηλικία 84 ετών πέθανε ο σκηνοθέτης και διευθυντής φωτογραφίας Γιώργος Πανουσόπουλος, μια από τις πιο ξεχωριστές προσωπικότητες του ελληνικού κινηματογράφου. Με μια πορεία που εκτείνεται για δεκαετίες, άφησε πίσω του ένα έργο που κινήθηκε ανάμεσα στον κινηματογράφο, τη φωτογραφία, την τηλεόραση και τη διαφήμιση, ενώ η δημιουργική του δράση συνδέθηκε ακόμη και με μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας το 2004.

Ο Πανουσόπουλος υπήρξε ένας δημιουργός που αντιμετώπισε την εικόνα όχι απλώς ως τεχνικό μέσο αφήγησης, αλλά ως τρόπο να καταγράψει τη ζωή, τα πάθη και τις αντιφάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. Οι ταινίες του ξεχώρισαν για την ιδιαίτερη αισθητική τους, τη δυναμική παρουσία του έρωτα και των σχέσεων, αλλά και για τη ζωντανή απεικόνιση της ελληνικής καθημερινότητας.

Από τη φωτογραφία στο σινεμά

Ο Γιώργος Πανουσόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1942. Από νεαρή ηλικία στράφηκε προς τον κόσμο της εικόνας και αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον κινηματογράφο. Για τον λόγο αυτό σπούδασε φωτογραφία και κινηματογράφο στο εξωτερικό, αποκτώντας τεχνικές γνώσεις που αργότερα επηρέασαν καθοριστικά το ύφος των ταινιών του.

Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε πίσω από την κάμερα ως διευθυντής φωτογραφίας. Η εμπειρία αυτή διαμόρφωσε την ιδιαίτερη κινηματογραφική του γλώσσα, καθώς στις ταινίες του η εικόνα είχε πάντα κεντρικό ρόλο. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούσε το φως, το τοπίο και το σώμα των ηθοποιών αποτελούσε συχνά βασικό στοιχείο της αφήγησης.

Παράλληλα, συνεργάστηκε σε ποικίλες παραγωγές, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά του πέρα από τον κινηματογράφο, σε τηλεοπτικά έργα, διαφημιστικές παραγωγές και οπτικοακουστικά πρότζεκτ μεγάλης κλίμακας.

YouTube thumbnail

Η σκηνοθετική του πορεία

Ο Πανουσόπουλος σκηνοθέτησε συνολικά οκτώ ταινίες μεγάλου μήκους, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο και αναγνωρίσιμο κινηματογραφικό σύμπαν.

Η πρώτη του σκηνοθετική δουλειά ήταν το «Ταξίδι του Μέλιτος» το 1979, μια ταινία που ήδη έδειχνε τη διαφορετική κινηματογραφική του ματιά. Δύο χρόνια αργότερα, το 1981, παρουσίασε τους «Απέναντι», έργο που θεωρείται από πολλούς μία από τις πιο σημαντικές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου.

Ακολούθησε το 1985 η «Μανία», μια ταινία με έντονο και εκρηκτικό ύφος, που ξεχώρισε για τη δύναμη των εικόνων της και τη διονυσιακή της ατμόσφαιρα.

YouTube thumbnail

Το 1989 παρουσίασε το «Μ’ Αγαπάς;», ένα έργο που συνδυάζει το ερωτικό στοιχείο με μια πιο παιχνιδιάρικη κινηματογραφική διάθεση.

Η φιλμογραφία του συνεχίστηκε με την «Ελεύθερη Κατάδυση» το 1995 και τη «Μια Μέρα τη Νύχτα» το 2001, ταινίες στις οποίες η πόλη της Αθήνας και οι ανθρώπινες σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της αφήγησης.

YouTube thumbnail

Το 2004 γύρισε την «Τεστοστερόνη», μια ταινία που εξερευνά με χιούμορ και ειρωνεία τις σχέσεις ανάμεσα στα φύλα και τη δυναμική της επιθυμίας.

Μετά από αρκετά χρόνια απουσίας από τη σκηνοθεσία, επέστρεψε το 2018 με την ταινία «Σ’ Αυτή τη Χώρα Κανείς Δεν Ήξερε να Κλαίει», που γυρίστηκε στην Ικαρία και κινείται ανάμεσα στη φαντασία, τον μύθο και την αναζήτηση μιας διαφορετικής στάσης απέναντι στη ζωή.

YouTube thumbnail

Το ιδιαίτερο ύφος του

Ο κινηματογράφος του Πανουσόπουλου είχε ένα έντονα προσωπικό ύφος. Οι ιστορίες του συχνά περιστρέφονταν γύρω από τον έρωτα, τη σωματικότητα, την επιθυμία και τις εσωτερικές συγκρούσεις των χαρακτήρων.

Η θάλασσα, το ελληνικό καλοκαίρι, η ένταση των σχέσεων και οι αντιφατικές πλευρές της ανθρώπινης φύσης αποτελούσαν επαναλαμβανόμενα στοιχεία στις ταινίες του.

Η κάμερά του λειτουργούσε σχεδόν σαν προέκταση του βλέμματός του. Δεν περιοριζόταν στην απλή καταγραφή των γεγονότων, αλλά δημιουργούσε εικόνες με έντονη αισθητική ταυτότητα, που συχνά έδιναν στις ταινίες του έναν ιδιαίτερο λυρισμό.

YouTube thumbnail

Συνεργασίες και άνθρωποι της ζωής του

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με πολλούς σημαντικούς ανθρώπους του ελληνικού κινηματογράφου. Μεταξύ αυτών ήταν ο Νίκος Περάκης, ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Νίκος Νικολαΐδης.

Σημαντικό ρόλο στη ζωή του έπαιξε και η σχέση του με την ηθοποιό Μπέτυ Λιβανού, με την οποία συνδέθηκε τόσο προσωπικά όσο και καλλιτεχνικά.

Στον κύκλο των συνεργατών του ανήκαν επίσης δημιουργοί και τεχνικοί του κινηματογράφου, ανάμεσά τους και ο φωτογράφος Χρήστος Καραμάνης, που υπήρξε μαθητής και συνεργάτης του.

YouTube thumbnail

Η συνεργασία με τον Μάνο Χατζιδάκι

Σύμφωνα με άρθρο του ίδιου του Γιώργου Πανουσόπουλου στο ΒΗΜΑ, η συνεργασία του με τον Μάνο Χατζιδάκι υπήρξε καθοριστική για να κατανοήσει πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει η μουσική στον κινηματογράφο. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1973, την εποχή που ο Παντελής Βούλγαρης δούλευε πάνω στον «Μεγάλο Ερωτικό». Τότε, όπως θυμόταν ο Πανουσόπουλος, ο Χατζιδάκις του είχε πει ότι όταν θα γύριζε τη δική του ταινία, θα αναλάμβανε ο ίδιος να γράψει τη μουσική.

Η υπόσχεση αυτή πραγματοποιήθηκε με το «Ταξίδι του Μέλιτος» (1979), την πρώτη ταινία που σκηνοθέτησε ο Πανουσόπουλος. Όταν τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν, κάλεσε τον Χατζιδάκι στο σπίτι του για να δει μερικά αποσπάσματα στη μουβιόλα και να αποφασίσει αν θα αναλάμβανε τη μουσική. Ο συνθέτης παρακολούθησε μόνο λίγες σκηνές πριν φύγει, λέγοντας απλώς ότι θα γράψει τη μουσική της ταινίας.

Ανάμεσα στα πλάνα που είδε ήταν μια σκηνή με τον Σταύρο Ξενίδη να βγαίνει από το σπίτι μεσημέρι, φορώντας πιτζάμα, και να συναντά το βλέμμα της Μπέτυς Λιβανού. Είδε επίσης ένα στιγμιότυπο όπου ο Λάζαρος Ανδρέου εμφανίζεται να παίζει ακορντεόν. Ο ηθοποιός όμως δεν γνώριζε μουσική και είχε μάθει μόνο ένα απλό μοτίβο για τις ανάγκες της σκηνής. Σε μία από τις λήψεις υπήρχε μάλιστα και μια μικρή παραφωνία. Όπως έγραφε ο Πανουσόπουλος, ο Χατζιδάκις ζήτησε να ξαναδεί τη σκηνή και αργότερα χρησιμοποίησε εκείνο το «λάθος» ως αφετηρία για το βασικό μουσικό μοτίβο της ταινίας.

Ο σκηνοθέτης ανέφερε επίσης ότι σε άλλη περίπτωση ο Χατζιδάκις είχε γράψει μουσική αποκλειστικά για μια συγκεκριμένη σκηνή, επιμένοντας ότι δεν θα ταίριαζε πουθενά αλλού. Όταν ο Πανουσόπουλος δοκίμασε να τοποθετήσει διαφορετική μουσική, διαπίστωσε τελικά ότι ο συνθέτης είχε δίκιο, καθώς το συγκεκριμένο κομμάτι λειτουργούσε μόνο σε εκείνο το σημείο της ταινίας.

Η ηχογράφηση της μουσικής έγινε στο στούντιο της ΕΡΤ, στο Τρίτο Πρόγραμμα, του οποίου διευθυντής ήταν τότε ο Χατζιδάκις. Σύμφωνα με την ίδια αφήγηση, η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε μία νύχτα, από τη μία μετά τα μεσάνυχτα μέχρι το ξημέρωμα, χωρίς να χρησιμοποιηθούν γραμμένες παρτιτούρες. Ο Πανουσόπουλος σημείωνε ακόμη ότι ο Χατζιδάκις δεν δέχτηκε καμία αμοιβή για τη μουσική της ταινίας.

Οι δύο δημιουργοί είχαν σχεδιάσει να συνεργαστούν ξανά χρόνια αργότερα για την ταινία «Ελεύθερη Κατάδυση». Ωστόσο, πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, ο Μάνος Χατζιδάκις πέθανε. Τότε ο Πανουσόπουλος στράφηκε στον Νίκο Κυπουργό, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Χατζιδάκι στο «Ταξίδι του Μέλιτος» και αξιοποίησε μουσικά μοτίβα του συνθέτη για την ταινία.

YouTube thumbnail

Η κληρονομιά που αφήνει

Ο Γιώργος Πανουσόπουλος άφησε πίσω του μια ιδιαίτερη κινηματογραφική παρακαταθήκη. Οι ταινίες του δεν ακολούθησαν πάντα τις κυρίαρχες τάσεις του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά διατήρησαν έναν έντονα προσωπικό χαρακτήρα.

Η αισθητική του, η εμμονή του στην εικόνα και η ελευθερία με την οποία αντιμετώπισε τα θέματα των ταινιών του επηρέασαν αρκετούς νεότερους δημιουργούς.

Με τον θάνατό του, ο ελληνικός κινηματογράφος χάνει έναν σκηνοθέτη που κατόρθωσε να δημιουργήσει ένα εντελώς δικό του κινηματογραφικό σύμπαν, όπου η εικόνα, το πάθος και η ανθρώπινη εμπειρία βρίσκονταν πάντα στο επίκεντρο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρό ράλι ανόδου με το βλέμμα στο πετρέλαιο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρό ράλι ανόδου με το βλέμμα στο πετρέλαιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μας γερνούν πριν την ώρα μας οι «δύσκολοι» άνθρωποι και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Μας γερνούν πριν την ώρα μας οι «δύσκολοι» άνθρωποι και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Κόσμος
Ιράν: Αναφορές για ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

Ιράν: Αναφορές για ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Στην κορυφή του Netflix η σειρά The Dinosaurs με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ – Αφήγηση από τον Μόργκαν Φρίμαν
100% Rotten Tomatoes 10.03.26

Στην κορυφή του Netflix η σειρά The Dinosaurs με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ – Αφήγηση από τον Μόργκαν Φρίμαν

Η μίνι σειρά The Dinosaurs, με εκτελεστικό παραγωγό τον Στίβεν Σπίλμπεργκ και αφήγηση του Μόργκαν Φρίμαν, ανέβηκε στο Νο1 του Netflix. Η τετράωρη παραγωγή, που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα για τη ζωή των δεινοσαύρων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Πικάσο σε καθεδρικό ναό: Έκθεση φωτίζει τις βιβλικές ρίζες του έργου του – Ο ίδιος δήλωνε άθεος
Culture Live 10.03.26

Πικάσο σε καθεδρικό ναό: Έκθεση φωτίζει τις βιβλικές ρίζες του έργου του – Ο ίδιος δήλωνε άθεος

Μια ασυνήθιστη έκθεση στο Μπούργκος της Ισπανίας παρουσιάζει 44 έργα του Πάμπλο Πικάσο μέσα σε καθεδρικό ναό, εξερευνώντας τις βιβλικές αναφορές και τη θρησκευτική εικονογραφία που διαπερνούν την τέχνη του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ιστορία του «καταραμένου, στοιχειωμένου σπιτιού» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και της Πολίν Φάιφερ στη Φλόριντα
Όντως; 09.03.26

Η ιστορία του «καταραμένου, στοιχειωμένου σπιτιού» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και της Πολίν Φάιφερ στη Φλόριντα

Στη δεκαετία του 1930, ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ ζούσε με την Αμερικανίδα δημοσιογράφο, Πολίν Φάιφερ, στην οδό Whitehead 907 στο νησί Κι Γουέστ της Φλόριντα, ακριβώς απέναντι από τον φάρο Κι Γουέστ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νύφη σε ελεύθερη πτώση: Η σφαλιάρα στο box office και τα λάθη που «σκότωσαν» το The Bride!
Κρίμα 09.03.26

Νύφη σε ελεύθερη πτώση: Η σφαλιάρα στο box office και τα λάθη που «σκότωσαν» το The Bride!

Ήταν μια από τις πολυαναμενόμενες παραγωγές του Μαρτίου, ωστόσο η ταινία The Bride! της Μάγκι Τζίλενχαλ καταποντίστηκε στο box office και το μέλλον της στις σκοτεινές αίθουσες δεν μοιάζει καλό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το Χόλιγουντ άρχισε ξαφνικά να παίρνει τα UFO στα σοβαρά – «Όλα θα αποκαλυφθούν»
«Κάπου εκεί έξω» 09.03.26

Το Χόλιγουντ άρχισε ξαφνικά να παίρνει τα UFO στα σοβαρά - «Όλα θα αποκαλυφθούν»

Μια «ιστορικά βασισμένη» ταινία για το Ρόσγουελ και την πρώση Α.Τ.Ι.Α. είναι στα σκαριά, ενώ σκηνοθέτες από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ έως τον Τζόζεφ Κοσίνσκι προωθούν επερχόμενες ταινίες με θέμα τα UFO - «Αυτή η ταινία θα εντυπωσιάσει το κοινό».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα
Culture Live 09.03.26

Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα

Ο ιστορικός Φρανκ Ντικέτερ προτείνει μια διαφορετική ανάγνωση για τα γεγονότα που οδήγησαν στην επικράτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος το 1949, εστιάζοντας στον ρόλο του πολέμου, των διεθνών ισορροπιών και των ιστορικών πηγών που έχουν έρθει στο φως τις τελευταίες δεκαετίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
H Ροζάνα Αρκέτ θεωρεί ότι η χρήση της λέξης «Ν» στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι καθαρός ρατσισμός
«Ανατριχιαστικό» 08.03.26

H Ροζάνα Αρκέτ θεωρεί ότι η χρήση της λέξης «Ν» στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι καθαρός ρατσισμός

«Δεν μπορώ να ανεχτώ το γεγονός ότι του [Ταραντίνο] του έχει δοθεί άδεια να χρησιμοποιεί [τη λέξη Ν στις ταινίες του]. Δεν είναι τέχνη, είναι απλά ρατσισμός», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ροζάνα Αρκέτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ήχος της Πτώσης – Μια γερμανική φάρμα φρίκης, τέσσερις ομάδες γυναικών, τέσσερις διαφορετικές ιστορικές περίοδοι
Φεμινιστική κραυγή 08.03.26

Ο Ήχος της Πτώσης – Μια γερμανική φάρμα φρίκης, τέσσερις ομάδες γυναικών, τέσσερις διαφορετικές ιστορικές περίοδοι

Το σπαρακτικό δράμα της Μάσα Σιλίνσκι, Ο Ήχος της Πτώσης, είναι ένα εξαιρετικό έπος που θα σας συγκλονίσει, σύμφωνα με τον σινεκριτικό των Times, Kevin Maher.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Tell Me / Πες μου»: Ένα ταξίδι μνήμης για το Ολοκαύτωμα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
inTickets 07.03.26

«Tell Me / Πες μου»: Ένα ταξίδι μνήμης για το Ολοκαύτωμα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστεί σε παγκόσμια πρεμιέρα το «Tell Me / Πες μου» του Νίκου Μεγγρέλη, μια βαθιά προσωπική ταινία για τη μνήμη, την απώλεια και το τραύμα των Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης που εκτοπίστηκαν στο Άουσβιτς

Σύνταξη
Το Υπουργείο Πολιτισμού του Λιβάνου καλεί την UNESCO να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς
Σύγκρουση 07.03.26

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Λιβάνου καλεί την UNESCO να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς

Ο υπουργός Πολιτισμού του Λιβάνου Ghassan Salamé επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Khaled El-Enany, γενικό διευθυντή της UNESCO, προτρέποντας τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών να παρέμβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Νύφη! – Mια ταινία Φρανκενστάιν αλά Μπόνι και Κλάιντ που ισοδυναμεί με καθαρή τρέλα
Πόσα αστέρια βάζεις; 07.03.26

Η Νύφη! - Mια ταινία Φρανκενστάιν αλά Μπόνι και Κλάιντ που ισοδυναμεί με καθαρή τρέλα

Η Τζέσι Μπάκλεϊ και ο Κρίστιαν Μπέιλ αφήνουν τα τέρατά τους να ξεδιπλωθούν στην ταινία Η Νύφη!, μια σκοτεινή κωμική και ευχάριστα παράξενη επανέκδοση της ταινίας του 1935 από τη Μάγκι Τζίλενχαλ. Ωστόσο, οι γνώμες των σινεκριτικών διίστανται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο νεότερος εαυτός μου υπήρξε κάθαρμα» – Ο «Αυθαίρετος» Χρήστος Βαλαβανίδης μέσα από τα δικά του λόγια
Αντίο! 07.03.26

«Ο νεότερος εαυτός μου υπήρξε κάθαρμα» - Ο «Αυθαίρετος» Χρήστος Βαλαβανίδης μέσα από τα δικά του λόγια

Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία, που τον έφερε απέναντι σε τεράστια δημοσιότητα, ήταν ο ρόλος του ως Κώστας Χατζηγιώργης στους «Αυθαίρετους» του MEGA. Ο σπουδαίος ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών μέσα από τις συνεντεύξεις του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Χιου Τζάκμαν διάλεξε πλευρά – Τραγούδησε στα 95α γενέθλια του Μέρντοχ ενώ ο Τραμπ έστελνε βίντεο με ευχές
Καταλάβαμε! 10.03.26

Ο Χιου Τζάκμαν διάλεξε πλευρά – Τραγούδησε στα 95α γενέθλια του Μέρντοχ ενώ ο Τραμπ έστελνε βίντεο με ευχές

Ο Αυστραλός ηθοποιός Χιου Τζάκμαν ερμήνευσε τραγούδια από την ταινία «The Greatest Showman» και διασκευές επιτυχιών του Φρανκ Σινάτρα σε μια συγκέντρωση για τα γενέθλια του συντηρητικού μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης στη Νέα Υόρκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σεισμός στο αμερικανικό ποδόσφαιρο: Ισόβιες τιμωρίες σε δύο Γκανέζους παίκτες για στοιχηματισμό σε αγώνες της MLS
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Σεισμός στο αμερικανικό ποδόσφαιρο: Ισόβιες τιμωρίες σε δύο Γκανέζους παίκτες για στοιχηματισμό σε αγώνες της MLS

Η λίγκα μηδενικής ανοχής απέναντι στη χειραγώγηση αγώνων – Το χρονικό της υπόθεσης, οι έρευνες, οι αντιδράσεις και οι συνέπειες για το αμερικανικό ποδόσφαιρο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και ο κίνδυνος μίας λύσης στο Κυπριακό αλά Τραμπ
Πολιτική 10.03.26

Η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και ο κίνδυνος μίας λύσης στο Κυπριακό αλά Τραμπ

Διπλωμάτες σημειώνουν τους κινδύνους της φιλολογίας περί ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ με φόντο τις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, αλλά και το τι σημαίνει ο Τραμπ να ασχοληθεί με το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ρεβίθια καλλιεργήθηκαν με επιτυχία σε προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος
Σοδειά για το μέλλον 10.03.26

Μποστάνια στο φεγγάρι; Η NASA πειραματίζεται με σεληνιακά ρεβίθια

Επιστήμονες στις ΗΠΑ κατάφεραν να καλλιεργήσουν ρεβίθια σε συνθήκες που προσομοίαζαν με εκείνες της επιφάνειας της Σελήνης δείχνοντας τον δρόμο για τις μελλοντικές… εξωγήινες καλλιέργειες.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Στην κορυφή του Netflix η σειρά The Dinosaurs με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ – Αφήγηση από τον Μόργκαν Φρίμαν
100% Rotten Tomatoes 10.03.26

Στην κορυφή του Netflix η σειρά The Dinosaurs με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ – Αφήγηση από τον Μόργκαν Φρίμαν

Η μίνι σειρά The Dinosaurs, με εκτελεστικό παραγωγό τον Στίβεν Σπίλμπεργκ και αφήγηση του Μόργκαν Φρίμαν, ανέβηκε στο Νο1 του Netflix. Η τετράωρη παραγωγή, που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα για τη ζωή των δεινοσαύρων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βουλή: Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Ολομέλειας για το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26 Upd: 11:01

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση που μιλά για κουκούλωμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ - Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Βουλής

Απών ο Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση της Βουλής για το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Πυρά εξαπολύει η αντιπολίτευση για διαρκείς μεθοδεύσεις συγκάλυψης

Σύνταξη
Τα πιο συχνά ορθοπεδικά προβλήματα στους σκύλους – Η σημασία της πρόληψης
Μεριμνούμε 10.03.26

Ποια είναι τα συχνότερα ορθοπεδικά προβλήματα στους σκύλους και πώς αντιμετωπίζονται

Με ποιους τρόπους αντιμετωπίζονται τέσσερα ορθοπεδικά προβλήματα που παρουσιάζουν οι σκύλοι. Τα συμπτώματα και τα μέτρα που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισής τους.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Μαρτίου
Ελλάδα 10.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Μαρτίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Μαρτίου; Δείτε το εορτολόγιο της ημέρας, ποιοι άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία και αν υπάρχει κάποιο όνομα που γιορτάζει σήμερα.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
The Expla-in Project: Από τη μόλυνση του κινητού με Predator στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές – Πώς νιώθει η Άρτεμις Σίφορντ
Expla-in 10.03.26

Από τη μόλυνση του κινητού με Predator στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές - Πώς νιώθει η Άρτεμις Σίφορντ

Σημαντικό βήμα προς τη λογοδοσία θεωρεί την πρωτόδικη καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών στη δίκη για τις υποκλοπές, η Άρτεμις Σίφορντ, θύμα διπλής παρακολούθησης -από την ΕΥΠ και το Predator. Μιλώντας στο in εξηγεί πώς παγιδεύτηκε και ποια θα είναι η δικαίωση. «Πρέπει να διερευνηθεί πλήρως η αλυσίδα ευθυνών: ποιος αποφάσισε, ποιος διευκόλυνε και ποιος γνώριζε», αναφέρει.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αρχεία Έπσταϊν: Καταγγελία για σεξουαλική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε ανήλικη – Τι δείχνουν οι συνεντεύξεις του FBI
13 - 15 ετών 10.03.26

Αρχεία Έπσταϊν: Καταγγελία για σεξουαλική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε ανήλικη – Τι δείχνουν οι συνεντεύξεις του FBI

Έγγραφα από συνεντεύξεις του FBI στα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν περιλαμβάνουν καταγγελία γυναίκας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 13-15 ετών. Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις κατηγορίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στενά του Ορμούζ: Γιατί είναι τόσο δύσκολο το πέρασμα να «ανοίξει» με στρατιωτικά μέσα
Κόσμος 10.03.26

Γιατί είναι τόσο δύσκολο το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ να «ανοίξει» με στρατιωτικά μέσα

Το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ αποδεικνύεται το ισχυρότερο όπλο του Ιράν - Γιατί είναι δύσκολο να «ξεμπλοκάρει» με στρατιωτικά μέσα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Θλίψη για τον θάνατο της εκπαιδευτικού – Οι αναφορές για bullying, τι λέει ο σύντροφός της
«Θα κινηθούμε νομικά» 10.03.26

Θεσσαλονίκη: Θλίψη για τον θάνατο της εκπαιδευτικού – Οι αναφορές για bullying, τι λέει ο σύντροφός της

Η οικογένεια της 57χρονης εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη εξέφρασε την πρόθεση να κινηθεί νομικά για να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες - Τι λέει ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Απόρρητο