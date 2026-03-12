Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ ΔΕΥΑ Τρικκαίων και Καβάλας

Ενίσχυση της συνεργασίας και ανταλλαγή τεχνογνωσίας με φόντο την επεξεργασία λυματολάσπης κυριάρχησαν στη συνάντηση των προέδρων των ΔΕΥΑ Καβάλας και Τρικάλων.

Ο Χρήστος Μπλουγούρας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου Τρικκαίων, επισκέφθηκε τον ομόλογό του της μακεδονικής πόλης, Απόστολο Χρόνη και συναντήθηκαν με βασικό αντικείμενο τη συνεργασία των δύο ΔΕΥΑ σε θέματα:

ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών

σύγχρονων προσεγγίσεων στη διαχείριση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης.

επεξεργασίας λυματολάσπης και σύγχρονης διαχείρισης ιλύος

Ειδικά για το θέμα της λυματολάσπης και όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Τρικκαίων, ο κ. Μπλουγούρας επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας που διαθέτει η ΔΕΥΑ Καβάλας. Αυτές βασίζονται στη μέθοδο της ηλιακής ξήρανσης της λυματολάσπης, που μέσω ειδικών θερμοκηπιακών υποδομών, αξιοποιούν τη φυσική ηλιακή ενέργεια για την αφυδάτωση της ιλύος και τη σημαντική μείωση του όγκου της.

Οι εκπρόσωποι των δύο ΔΕΥΑ είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν ζητήματα λειτουργίας και διαχείρισης αντίστοιχων εγκαταστάσεων, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοτικές επιχειρήσεις στον τομέα της επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων συνεργασιών στο μέλλον.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης της χώρας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την προστασία του περιβάλλοντος.