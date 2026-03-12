Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στην Παρί στο πρώτο ματς της «διαβολοβδομάδας» στη Γαλλία, βρίσκεται στο Πριγκιπάτο, όπου και θα αντιμετωπίσει τη Μονακό με στόχο το 2/2, που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας στα play off της Euroleague.

Οι ερυθρόλευκοι δύο μέρες μετά το ματς στο Παρίσι έχουν ακόμη μια δύσκολη αποστολή και παράλληλα έχουν να αντιμετωπίσουν και τα προβλήματα τραυματισμών που τους ταλαιπωρούν. Ο Τόμας Γουόκαπ έτσι κι αλλιώς είναι εκτός από τα ματς στη Γαλλία, όμως νοκ-άουτ τέθηκε και για το ματς με τη Μονακό ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ταξίδεψε με την αποστολή, αλλά ήταν ερωτηματικό η συμμετοχή του.

Τελικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του αποφάσισαν να μείνει εκτός αποστολής ο πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών, καθώς ακόμη δεν είναι στο 100%.

Βγήκε για σουτάκια ο Βεζένκοφ, αλλά…

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βεζένκοφ «ζέστανε» το κορμί του στο «Σαλέ Γκαστόν» πριν από μόλις μερικές ώρες, στο καθιερωμένο χαλάρωμα που κάνουν οι Πειραιώτες πριν το ματς.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ ταλαιπωρήθηκε από ένα σφίξιμο στη μέση στο τρίτο δεκάλεπτο του τελικού του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό κι ακόμα δεν έχει επανέλθει σε ικανοποιητικούς ρυθμούς.

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την 12άδα, τη θέση του θα πάρει ένας εκ των Μόντε Μόρις ή Όμηρο Νετζήπογλου, με τον πρώτο να είναι αυτός που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.