Ολυμπιακός: Εκτός και με τη Μονακό ο Βεζένκοφ
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό και ο Σάσα Βεζένκοφ δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για την αναμέτρηση με τους Μονεγάσκους στο Πριγκιπάτο (20:00).
- Πιο κοντά στο πρώτο χάπι για την υπνική άπνοια
- Νέα βίντεο από την έκρηξη σε αυλή σχολείου στο Ηράκλειο - Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι ανήλικοι
- Άρχισαν οι αιτήσεις για τα Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια - Πότε θα διεξαχθούν τα τεστ
- Ο Όρμπαν ισχυρίζεται ότι Ουκρανοί απείλησαν την οικογένειά του, καθώς εντείνεται η προεκλογική εκστρατεία
Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στην Παρί στο πρώτο ματς της «διαβολοβδομάδας» στη Γαλλία, βρίσκεται στο Πριγκιπάτο, όπου και θα αντιμετωπίσει τη Μονακό με στόχο το 2/2, που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας στα play off της Euroleague.
Οι ερυθρόλευκοι δύο μέρες μετά το ματς στο Παρίσι έχουν ακόμη μια δύσκολη αποστολή και παράλληλα έχουν να αντιμετωπίσουν και τα προβλήματα τραυματισμών που τους ταλαιπωρούν. Ο Τόμας Γουόκαπ έτσι κι αλλιώς είναι εκτός από τα ματς στη Γαλλία, όμως νοκ-άουτ τέθηκε και για το ματς με τη Μονακό ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ταξίδεψε με την αποστολή, αλλά ήταν ερωτηματικό η συμμετοχή του.
Τελικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του αποφάσισαν να μείνει εκτός αποστολής ο πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών, καθώς ακόμη δεν είναι στο 100%.
Βγήκε για σουτάκια ο Βεζένκοφ, αλλά…
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βεζένκοφ «ζέστανε» το κορμί του στο «Σαλέ Γκαστόν» πριν από μόλις μερικές ώρες, στο καθιερωμένο χαλάρωμα που κάνουν οι Πειραιώτες πριν το ματς.
Ο Βούλγαρος φόργουορντ ταλαιπωρήθηκε από ένα σφίξιμο στη μέση στο τρίτο δεκάλεπτο του τελικού του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό κι ακόμα δεν έχει επανέλθει σε ικανοποιητικούς ρυθμούς.
Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την 12άδα, τη θέση του θα πάρει ένας εκ των Μόντε Μόρις ή Όμηρο Νετζήπογλου, με τον πρώτο να είναι αυτός που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.
- Τι γίνεται με τις ρεβάνς Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στην Αθήνα σε περίπτωση πρόκρισής τους στους «8»
- Φουρνιέ: «Το 2024 σκέφτηκα να αποσυρθώ – Ο Ολυμπιακός φτιάχτηκε για μένα»
- Ποιος θα καθίσει στον πάγκο της Μονακό για το ματς με τον Ολυμπιακό
- Bild: «Αναλαμβάνει την Εθνική Γερμανίας ο Κλοπ»
- Ολυμπιακός: Εκτός και με τη Μονακό ο Βεζένκοφ
- Ο Φρανσίσκο άλλαξε μάνατζερ και θέλει συμβόλαιο 2 εκατ. ευρώ ετησίως
- Τα χρήματα που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός από το Europa League και αυτά που διεκδικεί
- Το ζευγάρι των ρεκόρ: Ο Μπαμ Αντεμπάγιο και η θρύλος του WNBA, Έιτζα Γουίλσον (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις