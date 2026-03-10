Ολυμπιακός: Χωρίς Βεζένκοφ αλλά με Μόρις η δωδεκάδα για το ματς με την Παρί
Ο Μόντε Μόρις βρίσκεται στη 12άδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Παρί. Εκτός ο Σάσα Βεζένκοφ.
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Παρί (21:45), στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Euroleague, με τους Ερυθρόλευκους να ψάχνουν ακόμη μία νίκη στην κορυφαία διοργάνωση για να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το πλεονέκτημα έδρας.
Τα προβλήματα δεν λείπουν για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αφού δεν υπολογίζεται ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω του προβλήματος στη μέση. Αντίθετα, ο Μόντε Μόρις που ήταν αμφίβολος θα είναι κανονικά στη δωδεκάδα και να κριθεί σκόπιμο θα χρησιμοποιηθεί.
Παράλληλα, εκτός θα είναι και ο Όμηρος Νετζήπογλου για αγωνιστικούς λόγους.
Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού: Φρανκ Νιλικίνα, Κόρι Τζόσεφ, Μόντε Μόρις, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Τάισον Γουορντ, Εβάν Φουρνιέ, Άλεκ Πίτερς, Κώστας Παπανικολάου, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Ντόντα Χολ
